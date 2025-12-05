ETV Bharat / entertainment

কলাকুশলীদের মনের কথা ভাববে ফেডারেশন, পাশে এসএসকেএম

টেকনিশিয়ানদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য মানবিক উদ্যোগ 'ফেডারেশন অফ সিনে টেকনিশিয়ান্স অ্যান্ড ওয়ার্কার্স অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া'র।

federation-of-cine-technicians-and-workers-of-eastern-india-launches-free-mental-health-check-up-for-tollywood-artists
ফেডারেশনের নতুন উদ্যোগ (ইটিভি ভারত)
December 5, 2025

কলকাতা, 5 ডিসেম্বর: বিনোদন দুনিয়া উপর থেকে দেখলে যতটা সাজানো গোছানো মনে হয় ততটাই অনিশ্চয়তায় ভরা এর কারিগরদের জীবন। একটানা দীর্ঘক্ষণ কাজের চাপে অনেক সময় মানসিক চাপ ও উদ্বেগ জন্ম নেয়। কেউ সামলাতে পারে, কেউ পারে না। প্রবীণ-নবীন কেউই এর থেকে বাদ পড়েন না। সম্প্রতি ইন্ডাস্ট্রির দুই চিত্রগ্রাহক অবসাদের শিকার হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিলেন। এহেন অনভিপ্রেত ঘটনা রুখতে ফেডারেশনের সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাসের উদ্যোগে নতুন পদক্ষেপ নিল ফেডারেশন।

টালিগঞ্জ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির কোনও শিল্পী, কলাকুশলী কখনও মানসিক অবসাদের শিকার হলে তাঁরা সেই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য পাবেন ডাক্তারি পরিষেবা। তাও আবার একেবারে বিনামূল্যে। এদিন সাংবাদিকদের সামনে নতুন এই উদ্যোগের কথা জানানো হয় ফেডারেশনের তরফে। জানানো হয়, টালিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রির কর্মরত কলাকুশলীরা কর্মক্ষেত্রে নিয়মিত ও নিরবচ্ছিন্ন কাজ পাওয়ার প্রকৃতিগত অনিশ্চয়তা, সময়সীমা রক্ষা করার কঠোর চাপ, আর্থিক অস্থিরতা এবং দীর্ঘক্ষণ কাজের জন্য চরম মানসিক চাপ ও উদ্বেগের মধ্যে কাজ করেন।

ফলে এই কাজের কঠোর চাপ এবং সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে দিতে অধিকাংশ টেকনিশিয়ান বন্ধুই মানসিক অবসাদের শিকার হন। গত 15 দিনে খুবই খ্যাতনামা চিত্রগ্রাহক সহকর্মীকে এই স্ট্রেস বা মানসিক চাপের কাছে নতিস্বীকার করে হারিয়ে যেতে হয়েছে। এই সমস্যা শুধুমাত্র কলাকুশলীদের না, অনেক প্রিয় নবীন শিল্পীও এই অবসাদে নিজেদের জীবন শেষ করে দিয়েছেন। তাই এহেন ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার জন্য এগিয়ে এলো ফেডারেশন।

অর্থাৎ টেকনিশিয়ানদের শারীরিক দিকের খেয়াল রাখার পাশাপাশি মনের খবরও রাখবে ফেডারেশন। এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে।এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির ছিলেন কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত, নীলাঞ্জনা শর্মা, সানি রায় ঘোষ, পাভেল, রাহুল মুখোপাধ্যায়, স্বর্ণেন্দু সমাদ্দার, পারমিতা মুন্সী, ইমপা সভাপতি পিয়া সেনগুপ্ত সহ ইন্ডাস্ট্রি ও ফেডারেশনের সঙ্গে যুক্ত আরও বহু মানুষ।

হাজির ছিলেন এসএসকেএম (পিজি) হাসপাতালের পক্ষ থেকে ডিরেক্টর ও ইন্সটিটিউট অফ সাইকায়াট্রি কর্তৃপক্ষ। তারা ফেডারেশনের এই উদ্যোগে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এসেছেন। এদিন ফেডারেশনের তরফে আরও জানানো হয়েছে, আগামী সাতদিনের মধ্যেই টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে পিজি হাসপাতালের পক্ষ থেকে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ তিন দিন করে বসবেন, যাঁরা নানা কারণে মানসিক অবসাদে বা সমস্যায় ভুগছেন তাঁদের বৈজ্ঞানিক পরামর্শ দেবেন। প্রয়োজনে এই কলাকুশলী ও শিল্পীরা পরবর্তী সময়ে ফেডারেশনের তত্ত্বাবধানে এস এস কে এম হাসপাতাল ও ইন্সটিটিউট অফ সাইকায়াট্রিতে সুচিকিৎসার সুযোগ পাবেন।

ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস এদিন ইটিভি ভারতকে বলেন, "অনেকদিন ধরেই মানসিক অবসাদে ভুগছেন এমন কয়েকজনের কথা শুনছি। ভাবছিলাম এদেরকে সহযোগিতা করার মতো কে আছে? কারা এদের সাহায্য করতে পারে। এই চিন্তা অনেকদিন ধরেই মাথায় ঘুরছে। অবশেষে পাশে পেলাম এস এস কে এম হাসপাতালকে।"

প্রযোজক নীলাঞ্জনা শর্মা ইটিভি ভারতকে বলেন, "আমাদের কাজের সময়সীমা এখন 14 ঘণ্টা। যেটা আগে ছিল না। এটা যে কত বড় আশীর্বাদ তা আমরা এখন বুঝতে পারছি।" তিনি আরও বলেন, "আর্টিস্ট, টেকনিশিয়ান সবাই আমাদের কাছের। কারওর একজনের খারাপ থাকা মানে আমাদেরও খারাপ থাকা। নিজের খারাপ লাগা, খারাপ থাকার কথা এসে ফেডারেশনকে জানালে ফেডারেশন পাশে থাকবে এর পর থেকে। এর মতো ভালো উদ্যোগ হতে পারে না। একইসঙ্গে প্রস্তুত থাকতে হবে প্রত্যেক সপ্তাহে তোমার সিরিয়াল ভালো ফল নাও করতে পারে। একটা সিরিয়াল ভালো ফল না করলে অন্যটা তোমার স্লটে আসবে এটাই স্বাভাবিক। তাই তা নিয়ে ভেঙে পড়লেও চলবে না।"

পরিচালক, প্রযোজক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন, "আমার 30 বছরের কেরিয়ারে আমি কখনও দেখিনি যে আমাদের টেকনিশিয়ানদের মনকে কেন্দ্র করে এমন একটা সভা হচ্ছে।" কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "আমরা সবাই অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাই। আজ ফেডারেশন যখন এমন উদ্যোগ নিয়েছে আমাদের সকলের নিজের সমস্যার কথা এখানে এসে জানানো উচিত।"

ডা. অমিত কুমার ভট্টাচার্য বলেন, "আমরা শারীরিক অসুবিধা হলে ডাক্তার দেখাই। মনের অসুবিধা হলে ডাক্তারখানায় যাই না। ভাবি কে কী বলবে। যেখানে ডিমান্ডিং বেশি সেখানে কাজও বেশি আবার মানসিক অবসাদও বেশি। একটা সিনেমা দেখে আমরা আনন্দ পাই। কিন্তু এর পিছনে কত লোকের অবদান আছে, পরিশ্রম আছে আমরা ভেবেও দেখি না। তাদের নানারকম মানসিক সমস্যাও হয় স্ট্রেস থেকে। সেদিকেই এবার খেয়াল রাখতে উদ্যোগী হয়েছে ফেডারেশন। আমরা এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।"

প্রযোজক নিসপাল সিং বলেন, "আমরা গ্লামার ওয়ার্ল্ডে কাজ করি। আমাদের ছবি ভালো না হলে সারা পৃথিবী জেনে যায়। সংবাদ মাধ্যমে আমাদের ফেল করার খবর রাতারাতি পৌঁছে যায়। এতেও আমাদের মানসিক অবসাদ হয়। এর থেকে বেরিয়ে আসতে হবে নিজেকেই।" সুরকার, সঙ্গীত পরিচালক তথা চলচ্চিত্র পরিচালক ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত বলেন, "আমরা অনেকটা এগিয়ে গিয়েছি। সন্ধ্যায় মুড়ি ছেড়ে ফাস্ট ফুডে অভ্যস্ত হয়েছি ৷ কিন্তু মন খারাপ বা মনের অসুখ হলেও যে তাকে ওষুধ বা কথাবার্তার মাধ্যমে নিরাময় করা যায় সেটা আমরা ভাবি না। আমরা মানসিকভাবে কেউ খারাপ থাকলে তাকে পাগলের আখ্যা দিই।"

সকল কলাকুশলীর উদ্দেশ্যে তাদের বার্তা, কোনওরকম মানসিক অস্থিরতা বোধ করলে তাঁরা যেন এসে ফেডারেশনকে জানায় কিংবা মেইল করেন। এও জানানো হয়, গোপন রাখা হবে তাঁদের নাম।

