সিনে আড্ডায় অনুপস্থিত ফেডারেশন ! সত্য সামনে আসবে উৎসবের শেষে

সিনে আড্ডায় অনুপস্থিত ফেডারেশন ! সত্য সামনে আসবে উৎসবের শেষে
ফেডারেশনের কার্যকারী সভাপতি জয় চন্দ্র চন্দ্র বললেন, সিনেমার উৎসব মিটলে সবটা জানানো হবে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 9, 2025 at 11:12 AM IST
কলকাতা, 9 নভেম্বর: গতবারও সিনে আড্ডায় সক্রিয় ভূমিকা ছিল ফেডারেশনের । এবার কোথাও গিয়ে ছন্দপতন । মঞ্চে গান গাইছেন পৌষালী বন্দ্যোপাধ্যায় । মুগ্ধ শ্রোতার ভিড় প্রতিবারের মতো এবারেও রয়েছে । তবে, শুক্রবারের সন্ধ্যায় একতারা মঞ্চের দূরদূরান্তেও দেখা গেল না ফেডারেশনের কারওকে । আর কর্তা তো নয়ই ।
ধনধান্য অডিটোরিয়ামে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দিনও ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস ও অন্যান্য ফেডারেশন পদাধিকারীদের দেখা যায়নি । কিন্তু চলচ্চিত্র উৎসব যখন পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছে, তখনও ফেডারেশন কর্তার দেখা নেই ! এই ঘটনাকে ভারী অস্বাভাবিক বলে মনে করছেন সিনেপাড়ার মানুষজন ।
একতারা মঞ্চে 'সিনে আড্ডা' শীর্ষক সাতদিন যে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়, তার মাস্টারমাইন্ড ফেডারেশনের সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস । তিনি প্রতিবার ঢেলে সাজান অনুষ্ঠানটিকে । এবং সেই অনুষ্ঠানটিকে সুস্থভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সদাসতর্ক থাকেন তিনি । কিন্তু এবার তিনি এবং তাঁর সতীর্থরা এই অনুষ্ঠানেই অনুপস্থিত । উৎসব চত্বরে সিনে ফেডারেশনের স্টল থাকলেও তাও এবার প্রায় জনশূন্য । ফেডারেশনের যুগ্ম-সম্পাদক সুজিত হাজরা সংবাদ মাধ্যমে জানিয়েছেন, "টেকনিশিয়ানদের মধ্যে একটা ক্ষোভ ও দুঃখ আছে, সেই জায়গা থেকেই আমাদের কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে ।" এর বেশি কোনও কথাই খোলসা করেননি তিনি ।
ওদিকে ফেডারেশনের কার্যকারী সভাপতি জয় চন্দ্র চন্দ্রর দাবি, "উৎসবের কিছু ঘটনা আমাদের সকলের মনে ক্ষোভ তৈরি করেছে ৷ মুখ্যমন্ত্রীর জন্যই আমরা পুরো বিষয়টি নিয়ে এখন চুপ আছি । উৎসবটা ভালোভাবে মিটুক, এটাই আমরা সবাই চাইছি । তার পর এই বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে ।"
তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, এই প্রথম উৎসবের সঙ্গে কোনওভাবে যুক্ত নেই ফেডারেশন । সংগঠনের সকলেরই তাতে মন খারাপ । সিনেমার উৎসব মিটলে সবটা জানানো হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে তাঁর তরফে ।
প্রসঙ্গত, গত 1 অক্টোবর ফেডারেশন কর্তার ডাকে টেকনিশয়ানস স্টুডিয়োতে সবাই হাজির হয়েছিলেন এক ছাদের তলায় । ফেডারেশনের তরফে আয়োজিত বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন একঝাঁক তারকারা ৷ পরিচালক থেকে প্রযোজক, অভিনেতা থেকে টেকনিশিয়ানরা সকলেই ছিলেন ৷ দ্বন্দ্ব-বিবাদ ভুলে এক পরিবারের মালায় বাঁধা পড়েন সকলে ৷ হাজির ছিলেন দেব, জিৎ, কোয়েল, রঞ্জিত মল্লিক, দীপঙ্কর দে, আবির চট্টোপাধ্যায়, অরূপ বিশ্বাস, সৌমিতৃষা কুণ্ডু, শুভ্রজিৎ মিত্র, অভিজিৎ সেন, অতনু রায়চৌধুরী, শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দীপঙ্কর দে, জুন মালিয়া, দোলন রায়, অনীক দত্ত, অঙ্কুশ হাজরা, ঐন্দ্রিলা সেন-সহ ইন্ডাস্ট্রি তাবড় তাবড় মানুষজনেরা । তবে একফ্রেমে সবার সেই ছবির পর চলচ্চিত্র উৎসবের সিনে আড্ডায় ফেডারেশনের অনুপস্থিতিতে ফের আশঙ্কার মেঘ তৈরি হল ৷