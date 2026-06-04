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কনসেপচুয়াল, হাইপার-রিয়েলিস্টিক গ্রাফাইট, পৌরাণিক ছবির প্রদর্শনী, কেমন সাড়া দর্শকদের ?

গনেন্দ্র শিল্প প্রদর্শশালায় তিনদিনব্যাপী চিত্র প্রদর্শনী আয়োজনে চিত্রশিল্পী সঙ্গীতা বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠান 'কাইরোজ' (KAIROS)।

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হাইপার-রিয়েলিস্টিক গ্রাফাইট, পৌরাণিক ছবির প্রদর্শনী (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 4, 2026 at 11:07 AM IST

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কলকাতা, 4 জুন: গগনেন্দ্র শিল্প প্রদর্শশালায় তিনদিনব্যাপী চিত্র প্রদর্শনীতে নেমেছিল মানুষের ঢল। আয়োজনে চিত্রশিল্পী সঙ্গীতা বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠান 'কাইরোজ' (KAIROS)। 1 থেকে 3 জুন অবধি চলা এই প্রদর্শনীতে এবার 30 জন শিল্পীর 50টি ছবি নিয়ে প্রদর্শনী সম্পন্ন হয় গগনেন্দ্র শিল্প প্রদর্শশালায়। 'কাইরোজ'-এর উদ্যোগে প্রথম প্রদর্শনীটি হয় 2025 সালের 11-13 মার্চ, গগনেন্দ্র শিল্প প্রদর্শশালাতেই। 25 জন শিল্পী অংশ নিয়েছিলেন তাতে।

চাকরির এই মন্দার বাজারে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট নিয়ে লেখাপড়া করার পরও সৃষ্টি সুখের উল্লাসে ছুটে চলেছেন চিত্রশিল্পী সঙ্গীতা বিশ্বাস। জানালেন, "ছবি আঁকার প্রতি ভালোবাসা আমাকে এই জগতেই ধরে রেখেছে।" 'কাইরোজ'-এর প্রতিষ্ঠাতা তথা শিল্পী সঙ্গীতা বিশ্বাস আরও বলেন, "এই বছর আমাদের প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছেন বাংলার বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী সুশান্ত শিবানী পাল। 1 জুন বিকেল 5টায় উনি ফিতে কেটে প্রদর্শনীর সূচনা করেন এবং তরুণ শিল্পীদের কাজ ঘুরে দেখে ভূয়সী প্রশংসা করেন। উনি বলেন, 'শিল্প নিয়ে বাঁচতে হবে আমাদেরকে।' ওঁর এই কথাগুলি 'কাইরোজ'- এর সকল সদস্যের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ।"

কী ছিল এই প্রদর্শনীতে? শিল্পী বলেন, "এই প্রদর্শনীতে কনসেপচুয়াল, হাইপার-রিয়েলিস্টিক গ্রাফাইট, পৌরাণিক সহ সব ধরনের কাজ প্রদর্শিত হয়েছে। কোনও নির্দিষ্ট থিম ছিল না। তবে ভবিষ্যতে পরিকল্পনা আছে কোনও নির্দিষ্ট থিম নিয়ে কাজ করার।" শিল্পীর কাছে জানতে চাওয়া হয়, প্রতিষ্ঠানের নাম 'কাইরোজ' কেন? এর অর্থ কী? তিনি বলেন, "এটি একটি প্রাচীন গ্রিক শব্দ। 'Kronos' মানে গতানুগতিক সময়, আর 'KAIROS' মানে সেই সুবর্ণ মুহূর্ত যখন সুযোগ ও প্রস্তুতি এক বিন্দুতে মিলে যায়। শিল্পীর জীবনে KAIROS আসে যখন তুলি আর ক্যানভাসের মাঝে কোনও দূরত্ব থাকে না।"

রিল, কনটেন্টের জমানায় প্রদর্শনীতে কেমন সাড়া এ বছর? সঙ্গীতা বিশ্বাস বলেন, "প্রদর্শনীর প্রথম দিনেই আমরা অভাবনীয় সাড়া পেয়েছি। দর্শক শুধু ছবি দেখেননি, 'কাইরোজ'কে আপন করে নিয়েছেন। আমাদের হাতে আঁকা ছোট স্মারকগুলো নিমেষে দর্শকদের মন জয় করেছে। পাশাপাশি, বেশ কয়েকজন সংগ্রাহক ছবি নিয়ে গভীর আগ্রহ দেখিয়েছেন এবং কথাবার্তা ইতিবাচক দিকে এগিয়েছে।"

কবে থেকে আঁকার হাতেখড়ি শিল্পীর? তিনি বলেন, "অন্যদের হাতে খড়ি হয় পেন্সিল দিয়ে 'অ আ' লিখে, আর আমার হাতে খড়ি হয়েছিল ছবি এঁকে। মায়ের কাছেই আমার প্রথম আঁকা শেখা। তারপর থেকে সম্পূর্ণ নিজের প্রচেষ্টা ও ভালোবাসায় আজও এঁকে চলেছি। বর্তমানে আমার নিজস্ব আর্ট স্কুলের পাশাপাশি একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে আর্ট, ক্রাফট ও অ্যাক্টিভিটির শিক্ষিকা আমি।"

শিল্পীর কথায়, "আমি সব মিডিয়ামেই কাজ করি, তবে অ্যাক্রিলিক ও তেল রং আমার সবচেয়ে পছন্দের। আমি বাস্তবধর্মী ও ধারণামূলক ছবি আঁকি - রিয়েলিস্টিক কিন্তু কল্পনার ছোঁয়া থাকে। প্রেরণা পেয়েছি 2007 সালে বিখ্যাত শিল্পী ডোনাল্ড জোলান (Donald Zolan) এর কাজ দেখে। পরে ভ্যান গগ, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, এম এফ হোসেন, বিকাশ ভট্টাচার্যের ছবি আমাকে আরও অনুপ্রাণিত করেছে।"

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TAGGED:

ART EXHIBITION
GAGANENDRA SHILPA PRADARSHASHALA
গগনেন্দ্র শিল্প প্রদর্শশালা
REALISTIC GRAPHITE WORKS
ART EXHIBITION IN KOLKATA

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