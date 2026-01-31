ETV Bharat / entertainment

"নিজের মনের কথা বলার একটা জায়গা হল- ফেডারেশনের মানবিক উদ্যোগে খুশি টিম 'লক্ষ্মী ঝাঁপি

শুভস্মিতা এবং শ্রীপর্ণা দু'জনেই বলেন, "কেউ যদি একটা দিন বসে আমাদের মনের কথা শোনেন, এর থেকে তো ভালো কিছু হয় না।

ফেডারেশনের মানবিক উদ্যোগ (ইটিভি ভারত)
হায়দরাবাদ, 31 জানুয়ারি: ফেডারেশনের তরফে নেওয়া মানবিক উদ্যোগ কর্মসূচী ইতিমধ্যেই সাড়া ফেলেছে টেকনিশিয়ান এবং অভিনেতাদের মধ্যে। তাঁদের মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা পৌঁছে যাচ্ছেন নানান শুটিং ফ্লোরে। সেখানে গিয়ে টেকনিশিয়ান এবং অভিনেতাদের মানসিক উচাটন, ডিপ্রেশনের কথা শুনছেন এবং এর থেকে বেরিয়ে আসার উপায় বলে দিচ্ছেন। দাসানি 2, টেকনিশিয়ান্সের পর জানুয়ারির শেষ লগ্নে শুক্রবার মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা পৌঁছে যান দাসানি 1 স্টুডিয়োতে।

'বেনিয়ান ট্রি' প্রযোজনা সংস্থার ' লক্ষী ঝাঁপি' ও 'তুই আমার হিরো', সুরিন্দর ফিল্মস এর 'ও মোর দরদিয়া' এবং '4ডিভিএক্স প্রোডাকশন'-এর 'রূপমতী' সিরিয়ালের কলাকুশলীদের সঙ্গে এদিন কথা বলেন এসএসকেএম-এর ইন্সটিটিউট অফ সাইকায়াট্রি বিভাগের মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা। হাজির ছিলেন ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস, প্রযোজক সৃজিত রায়, ফেডারেশনের যুগ্ম সম্পাদক সুজিত হাজরা, অভিনেতা ভরত কল-সহ আরও অনেকে। ফেডারেশনের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন 'লক্ষ্মী ঝাঁপি' ধারাবাহিকের তিন কুশীলব- সৌরভ চক্রবর্তী, শুভস্মিতা মুখোপাধ্যায়, শ্রীপর্ণা রায়।

শুভস্মিতা এবং শ্রীপর্ণা দুজনেই বলেন, "নিঃসন্দেহে এটা একটা ভালো উদ্যোগ। কেউ যদি একটা দিন বসে আমাদের মনের কথা শোনেন, এর থেকে তো ভালো কিছু হয় না। দিনে 14 ঘণ্টা কাজের পর সত্যিই ডিপ্রেশনে থাকার সময় নেই। তবে, অনেক কথা আমরা সবাইকে বলে উঠতে পারি না। মনের মধ্যেই পুষে রাখি। সেগুলো কেউ শুনলে ভালোই হয়। এবার নিজের মনের কথা বলার একটা জায়গা হল।" তাঁরা আরও বলেন, "একইসঙ্গে অন্যের সমস্যার কথা জানলেও তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া যায়। খুব সাহায্য হবে এই উদ্যোগে।" সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, "আমি ছিলাম না সেশনে। তবে, এটা নিঃসন্দেহে একটা সাধু উদ্যোগ।"

ফেডারেশনের সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস বলেন, "আমাদের প্রত্যেকেরই প্রত্যেকদিন একটা করে চ্যালেঞ্জ থাকে সামনে। সকলকে তার নিজের প্রোডাক্টটিকে সেরা করার দৌড় থাকে। না হলে সিরিয়ালটা বন্ধ হয়ে যাবে। তাই সবকিছু ভালো করতে হবে। আর এই ভালোর খোঁজে দৌড়তে গিয়ে আমরা নিজেদেরই খারাপ করছি। কোথাও গিয়ে আবার হারিয়েও ফেলছি নিজেদের। তাই এই উদ্যোগ।"

এদিন দাসানি 1-এর প্রত্যেকটি ফ্লোর ঘুরে দেখেন ফেডারেশন কর্তা। কোন কোন জায়গার সংস্কারসাধন প্রয়োজন তা খুঁটিয়ে দেখেন তিনি। স্টুডিয়ো কর্তাকে অনুরোধ জানান শৌচাগার থেকে অন্যান্য কয়েকটি দিকের সংস্কার সাধন করার।
অভিনেতা ভরত কল ফেডারেশনের মানবিক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, "আমরা বাড়ির থেকেও বেশি সময় এখানে কাটাই। আজ কোনও মহিলার যদি ইউটিআই হয় তা হলে যে কতটা বড় সমস্যা তা আমি জানি। আমার নিজের মেয়ে আছে। অল্প কিছু খরচ করলেই স্টুডিয়োগুলোর উন্নতিসাধন সম্ভব।"

প্রসঙ্গত, গত 4 ডিসেম্বর ফেডারেশন তাদের এই নয়া উদ্যোগের কথা সামনে আনে। জানানো হয় কলাকুশলীদের মনের খেয়াল রাখবে ফেডারেশন। কোনও কলাকুশলী মানসিকভাবে অবসাদ বোধ করলে মেইল বা হেল্পলাইনের মাধ্যমে জানাতে পারবেন ফেডারেশনকে নিজের অসুবিধার কথা। 4 ডিসেম্বর জানানো হয় আগামী সাতদিনের মধ্যে এই উদ্যোগ চালু হবে। কথা রেখেছিল ফেডারেশন। ছয় দিনের মাথায় চালু করেছিল মানবিক উদ্যোগ, যার ধারা সুদূরপ্রসারী করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ স্বরূপ বাহিনী।

