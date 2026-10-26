'ফৌজি'র টিজারে নেতাজিকে অপমান ! বিতর্কে প্রভাসের সিনেমা, কী বললেন সুভাষচন্দ্র বসুর প্রপৌত্র ?
Fauzi teaser controversy: নেতাজির সঙ্গে অ্যাডলফ হিটলারের সাক্ষাতকে বিকৃতভাবে দেখানো হয়েছে ৷ বিতর্কের মুখে প্রভাসের 'ফৌজি' টিজার ৷ কী বললেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রপৌত্র ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 26, 2026 at 4:25 PM IST
হায়দরাবাদ, 26 অক্টোবর: মুক্তির আগেই বিতর্কের মুখে পড়েছে প্রভাস অভিনীত 'ফৌজি' সিনেমা ৷ দক্ষিণী তারকার প্রভাসের জন্মদিনে নির্মাতারা প্রকাশ্যে এনেছেন সিনেমার টিজার ৷ আর সেই টিজারে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ও হিটলারের এক কথোপকথন তুলে ধরা হয়েছে ৷ আর সেই টিজারকে কেন্দ্র করেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন নেটিজেনরা ৷ এমনকী, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রপৌত্র চন্দ্র কুমার বসুও 'ফৌজি' পরিচালকের সমালোচনা করেছেন। তাঁর অভিযোগ, এই ছবিতে নেতাজির সঙ্গে অ্যাডলফ হিটলারের সাক্ষাতের ঘটনাটিকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তিনি এর জন্য ভারতের জনগণের কাছে ক্ষমা চাওয়ারও দাবি জানিয়েছেন।
বিতর্কের সূত্রপাত
23 অক্টোবর ছিল দক্ষিণের 'রেবেল স্টার' প্রভাসের জন্মদিন ৷ সেই উপলক্ষে পিরিয়ড ওয়ার-অ্যাকশন ড্রামা 'ফৌজি'র প্রথম টিজার প্রকাশ করা হয় ৷ কিন্তু মুক্তির পরপরই ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনা বিকৃতির অভিযোগে সিনেমাটি নেটিজেন এবং রাজনৈতিক মহলে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে ৷
নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর উপস্থাপন নিয়ে আপত্তি
টিজারের সবচেয়ে বিতর্কিত অংশটি হল, যেখানে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এবং অ্যাডলফ হিটলারের মধ্যকার এক কাল্পনিক কথোপকথন দেখানো হয়েছে ৷ দৃশ্যে দেখা যায়, নেতাজি হিটলারের সঙ্গে কথা বলার সময় প্রভাসের কাল্পনিক চরিত্রটির (যিনি একজন ভারতীয় গুপ্তচর বা সৈনিক) ব্যাপক প্রশংসা করছেন ৷ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেকেই অভিযোগ করেছেন যে, কেবল মূল চরিত্রের হিরোইজম বাড়ানোর জন্য নেতাজির মতো একজন মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীকে সিনেমার কাল্পনিক চরিত্রের 'চিয়ারলিডার' হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে ৷ একে নেতাজির আত্মত্যাগের প্রতি চরম উপহাস ও অপমান হিসেবে দেখছেন দর্শকরা ৷ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ওপর ভিত্তি করে তৈরি গল্পে কাল্পনিক নায়কের গুণগানের জন্য হিটলারের সঙ্গে নেতাজির কথোপকথনকে এতটা গুরুত্ব দেওয়ায় অনেকেই এর যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্নও তুলেছেন ৷
Kolkata, West Bengal: Chandra Bose, Grandnephew of Subhash Chandra Bose says, ''Teaser has been doing the rounds in social media of Prabhas's Fauji. See, anyone can produce and make a film on freedom struggle, freedom movement. They can portray revolutionaries and freedom fighters. But it is very important to ensure that the right historical perspective is put forward for the viewers. Distortion of facts and treading on fiction, dealing with national icons, freedom fighters, and personalities, I think is a crime..''— IANS (@ians_india) October 25, 2026
চন্দ্র কুমার বোসের তীব্র সমালোচনা-ক্ষমা চাওয়ার দাবি
নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রপৌত্র (Grandnephew) চন্দ্র কুমার বোস এই চিত্রায়নের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কড়া অবস্থান নিয়েছেন ৷ তিনি ছবিটির পরিচালক হনু রাঘবপুদির সমালোচনা করে বলেন, সিনেমা নির্মাতাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরার স্বাধীনতা অবশ্যই আছে ৷ কিন্তু তা যেন ঐতিহাসিক তথ্য বিকৃত করে বা নেতাজির মতো মহান নেতার মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে না করা হয় ৷ তিনি ঐতিহাসিক সত্যকে ভুলভাবে উপস্থাপন করার অভিযোগে ছবিটির নির্মাতাদের কাছ থেকে প্রকাশ্য ক্ষমার দাবি জানিয়েছেন এবং বিতর্কিত দৃশ্যটি বাদ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ৷
Mixing fiction with history is a crime. I hope @hanurpudi and his team @fauzithemovie / @MythriOfficial pull down this teaser , put out a new one and make sure that history is not distorted. Hope #Prabhas too gets to read this.— Chandra Kumar Bose (@Chandrakbose) October 26, 2026
সংবাদ সংস্থা আইএএনএসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "জাতীয় আইকনদের নিয়ে কাজ করার সময় তথ্য বিকৃত করা এবং কাল্পনিক ঘটনার আশ্রয় নেওয়া, আমার মতে, এটি একটি অপরাধ।" তাঁর অভিযোগ, এই সিনেমায় নেতাজি ও হিটলারের মধ্যকার কথোপকথন বা সম্পর্ককে বিকৃতভাবে দেখানো হয়েছে, যা এই মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীর মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে। চন্দ্র কুমার বোসের কথায়, "নেতাজি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেই সংকটময় মুহূর্তে জার্মানির হিটলার এবং জাপানের হিদেকি তোজো ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সহায়তা করতে পারেন। তিনি ফ্যাসিবাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং গণতন্ত্র ও জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারে বিশ্বাস করতেন।"
চন্দ্র বসুর মতে, নেতাজি হিটলারের সঙ্গে একজন অধীনস্থ হিসেবে নয়, বরং সমকক্ষ হিসেবে আচরণ করেছিলেন এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্য সমর্থন চাওয়ার সময় নিজের অবস্থান দৃঢ়ভাবে তুলে ধরেছিলেন। তিনি জানান, হিটলার নেতাজির দেশপ্রেমকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং তাঁকে সহায়তা করতে সম্মত হয়েছিলেন, যার মধ্যে ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যাওয়ার জন্য সাবমেরিন সরবরাহ করার বিষয়টিও।
কী দেখানো হয়েছে ফৌজি টিজারে ?
টিজারে প্রভাসকে কলকাতায় অবস্থিত 1930-এর দশকের এক বিদ্রোহী ফৌজি বা মোস্ট ওয়ান্টেড স্পাই হিসেবে দেখানো হয়েছে ৷ তবে ইতিহাসপ্রেমীদের একাংশ প্রভাসের লুক, চরিত্রের অতিরিক্ত ধূমপানের দৃশ্য এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কিছু সংলাপের অতি-নাটকীয়তা নিয়েও সমালোচনা করেছেন ৷ হনু রাঘবপুদি পরিচালিত এবং মিথ্রি মুভি মেকার্স প্রযোজিত এই প্যান-ইন্ডিয়া বিগ-বাজেট ছবিটি 2027 সালের 19 মার্চ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে ৷ এই তীব্র প্রতিবাদের পর সিনেমার নির্মাতারা বিতর্কিত দৃশ্যটি বাদ দেবেন কি না, তা নিয়ে নেটপাড়ায় জোর চর্চা চলছে ৷ অন্যদিকে, পরিচালক হনু রাঘবপুদি বা প্রযোজনা সংস্থা 'মিথ্রি মুভি মেকার্স'-এর পক্ষ থেকে এই বিতর্ক নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি বা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।
সিনেমার ভেতরের সূত্র এবং কাস্টিং টিম থেকে ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে যে, এটি সম্পূর্ণ একটি ঐতিহাসিক ফিকশন বা কাল্পনিক দেশাত্মবোধক গল্প। পরিচালক হনু রাঘবপুদি আগেই এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন যে, আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রেক্ষাপটে তৈরি এই গল্পে ব্রিটিশরা প্রভাসের চরিত্রটির আসল নাম না জানায় তাকে কোডনেম দেয় 'ফৌজি'। টিজার বিতর্ক ছড়ানোর আগে পরিচালক জানিয়েছিলেন, এই সিনেমায় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কেবল শহীদ হিসেবে দেখানোর চেয়ে তাদের বীরত্ব, সাহস ও দূরদর্শিতাকে অনেক বেশি গর্বের সঙ্গে পর্দায় ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।