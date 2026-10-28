ফৌজি টিজার বিতর্ক ! 'দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি'র দাবি জানিয়ে কাকে চিঠি লিখলেন সুভাষচন্দ্র বসুর প্রপৌত্র ?

ফৌজি টিজার বিতর্ক ! 'দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি'র দাবি জানিয়ে কাকে চিঠি লিখলেন সুভাষচন্দ্র বসুর প্রপৌত্র ?
Prabhas in Fauzi teaser: প্রভাসের ফৌজি টিজারে ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়েছে ৷ কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার আর্জি জানিয়ে চিঠি লিখলেন সুভাষচন্দ্র বসুর প্রপৌত্র চন্দ্র কুমার বসু৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 28, 2026 at 12:56 PM IST
হায়দরাবাদ, 28 অক্টোবর: সময় যত এগোচ্ছে ততই যেন বিতর্ক বাড়ছে প্রভাস অভিনীত 'ফৌজি'কে কেন্দ্র করে ৷ 'ফৌজি'-র টিজার সামনে আসতেই সুভাষচন্দ্র বসুর প্রপৌত্র, সমাজ-রাজনৈতিক কর্মী এবং বিজেপির প্রাক্তন সহ-সভাপতি চন্দ্র কুমার বসু অভিযোগ করেছেন যে, এই টিজারে ইতিহাস বিকৃত করা হয়েছে। তিনি ইতিমধ্যেই নির্মাতাদের এই টিজার সোশাল মিডিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়ার দাবি তুলেছেন ৷ পাশাপাশি, তিনি কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের কাছে চিঠি লিখে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন এবং পরিচালক হনু রাঘবপুদিকে বিষয়টির 'গুরুত্ব' অনুধাবন করার আহ্বান জানিয়েছেন।
প্রভাসের 'ফৌজি' টিজারের বিরুদ্ধে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর কাছে চিঠি
মঙ্গলবার চন্দ্র কুমার বসু এক্স হ্যান্ডেলে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর কাছে লেখা তাঁর চিঠিটি শেয়ার করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, টিজারটি 23 অক্টোবর মুক্তি পেয়েছে-যে দিনটি ছিল বিপ্লবী নেতা ভগবতী চরণ পাণিগ্রাহীর 83তম 'বলিদান দিবস'। ভগবতী চরণ পাণিগ্রাহি ছিলেন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর একজন সহযোগী। তিনি এই টিজারটির বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছেন ৷ কারণ টিজারে নেতাজি চরিত্রকে, অ্যাডলফ হিটলারের সঙ্গে কথা বলতে এবং 'ফৌজি' নামের এক কাল্পনিক চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে দেখা গিয়েছে।
The teaser of Fauzi ought to be pulled down, corrected and released again. Should our concern regarding Netaji be resolved (for the teaser as well as for the Movie), my best wishes go out for #Prabhas and the entire team @FauziTheMovie . Hope @hanurpudi realises the seriousness @narendramodi @AshwiniVaishnaw @SuparnoSatpathy— Chandra Kumar Bose (@Chandrakbose) October 27, 2026
তিনি বলেন, "নেতাজিকে নিয়ে এই ধরনের তুচ্ছতাচ্ছিল্যপূর্ণ আচরণে আমরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। সেন্সর বোর্ড কীভাবে এমন আপত্তিকর বিষয়বস্তুকে ছাড়পত্র দিল, তা আমাদের বোধগম্য নয়। আপনাদের কাছে অনুরোধ, এই অত্যন্ত গুরুতর বিষয়টি খতিয়ে দেখুন এবং এর তদন্ত করুন। এই টিজারটি সরিয়ে ফেলা হলে এবং সেন্সর বোর্ডে যারা এর জন্য দায়ী, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হলে তা হবে জাতির প্রতি প্রকৃত সেবা।"
চন্দ্র কুমার বসু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ট্যাগ করে লিখেছেন, "'ফৌজি' (Fauzi) সিনেমার টিজারটি সরিয়ে ফেলা উচিত, সংশোধন করা উচিত এবং তারপর পুনরায় প্রকাশ করা উচিত। নেতাজিকে নিয়ে আমাদের এই উদ্বেগ (টিজার এবং সিনেমা-উভয়ের ক্ষেত্রেই) যদি নিরসন করা হয়, তবে #Prabhas এবং @FauziTheMovie-এর পুরো টিমের জন্য আমার শুভকামনা রইল। আশা করি, এই বিষয়টি কতটা গুরুতর তা উপলব্ধি করতে পারবেন।"
'ফৌজি' টিজারে কী দেখানো হয়েছে ?
23 অক্টোবর প্রভাসের 47তম জন্মদিনে, 'ফৌজি' ছবির নির্মাতারা 'ফাইল নং 25' (File No. 25) শিরোনামে একটি ভিডিয়ো প্রকাশ করেন, যেখানে তাঁর অভিনীত চরিত্রটির এক ঝলক দেখা যায়। 1942 সালের বার্লিনের প্রেক্ষাপটে তৈরি এই ক্লিপটিতে দেখা যায়, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সুভাষচন্দ্র বসু অ্যাডলফ হিটলারের কাছে সহায়তা চাইছেন।
Distortion of history for vested interests is a criminal offence!— Chandra Kumar Bose (@Chandrakbose) October 25, 2026
যখন হিটলার মন্তব্য করেন যে ভারতীয়রা শাসিত হতে অভ্যস্ত, তখন বোস তার উত্তরে এমন একজন ভারতীয় গুপ্তচরের কথা তুলে ধরেন, যিনি জাপানকে ব্রিটিশদের পরাজিত করতে এবং সিঙ্গাপুরের নিয়ন্ত্রণ নিতে সাহায্য করেছিলেন। তিনি আরও জানান যে, ওই গুপ্তচর ভগবদ্গীতা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে একটি গোপন সংকেত ব্যবস্থা (কোড) তৈরি করেছেন এবং বর্তমানে তিনি কলকাতায় অবস্থান করছেন। ভিডিয়োটির শেষ দৃশ্যে দেখা যায়, অগোছালো চেহারার প্রভাস একটি সিগারেট টানছেন এবং একটি বড় বন্দুক দিয়ে কোনও এক অজানা লক্ষ্যের দিকে গুলি ছুড়ছেন। টিজারটিতে বোস ও হিটলারকে প্রভাসের চরিত্রটির প্রশংসা করতে দেখানোয় তা সমালোচনার মুখে পড়েছে।
হানু রাঘবপুদি পরিচালিত 'ফৌজি' ছবিটি প্রযোজনা করেছে মাইথ্রি মুভি মেকার্স এবং পরিবেশনা করছে টি-সিরিজ ফিল্মস। ছবিটির প্রযোজক হলেন নবীন ইয়েরনেনি, ওয়াই রবি শঙ্কর এবং ভূষণ কুমার। 2027 সালের 19 মার্চ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা 'ফৌজি'র ৷ এখন দেখার, এই বিতর্কের মধ্যে নির্মাতারা কোন পদক্ষেপ আগামী দিনে নেন ৷