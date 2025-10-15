চলতি মাসের শেষেই কী ধরাধামে আসছে ক্যাটরিনার প্রথম সন্তান ? ভিকির ইঙ্গিতে উচ্ছ্বসিত নেটপাড়া
খুব শীঘ্রই কি প্রথম সন্তানের জন্ম দিতে চলেছেন ক্যাটরিনা কাইফ ? ভিকি কৌশলের উত্তরে জবাব খুঁজছেন অনুরাগীরা ৷
Published : October 15, 2025 at 11:05 AM IST
হায়দরাবাদ, 15 অক্টোবর: নতুন এক অধ্যায়ের সূচণা খুব শীঘ্রই শুরু হবে ভিকি কৌশল (Vicky Kaushal) ও ক্যাটরিনা কাইফের (Katrina Kaif) জীবনে ৷ অন্তঃসত্ত্বা ক্যাটরিনা যে কোনও দিন শোনাতে পারেন খুশির খবর ৷ সম্প্রতি তেমনই আভাস দিয়েছেন স্বামী ভিকি কৌশল ৷ সেপ্টেম্বরে বলিউডের স্টার কাপল তাঁদের জীবন পরিবর্তন হতে চলেছে বলে ঘোষণা করেছিলেন ৷ অর্থাৎ দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে ক্যাটরিনার প্রেগনেন্সির খবর সামনে আসে ৷ আর এই জার্নিটাকে, "জীবনের সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ" বলে ব্যাখা করেছেন ভিকি ৷
বিশেষ দিনের অপেক্ষায় হবু বাবা ভিকি
মুম্বইয়ের যুবা কনক্লেভ নামে এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন ভিকি ৷ সেই ইভেন্টে স্বভাবতই জীবনের নতুন সার্কেলে প্রবেশ নিয়ে প্রশ্ন করেন সঞ্চালক ৷ কেমন উপভোগ করছেন বাবা হতে চলার এই মুহূর্তগুলো ? ভিকি জানান, তিনি বাবা হওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে রয়েছেন ৷ অভিনেতার কথায়, "আমি ওই সময়টার অপেক্ষায় রয়েছি ৷ আমার মনে হয় এটা জীবনের সেরা আশীর্বাদ ৷ দুর্দান্ত সময় প্রায় এসে গিয়েছে বলা যায় ৷ ফিঙ্গারস ক্রসড ৷" এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে ভিকি ইঙ্গিত দিলেন অপেক্ষা আর খুব বেশিদিন করতে হবে না ৷ অনুরাগীরাও অনুমান করে নিয়েছেন, খুব শীঘ্রই জুনিয়র কৌশল হাজির হতে চলেছেন ধরাধামে (Katrina Kaifs delivery) ৷
ভিকি আরও বলেন, "আমার তো মনে হচ্ছে বাবা হওয়ার পর আমি ঘর থেকেই বেরোবো না ৷" এই মাসের শুরুতে কাকা হতে চলা সানি কৌশলও নিজের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন ৷ তিনি জানান, ক্যাটরিনার প্রেগনেন্সি নিয়ে সকলেই ভীষণ আনন্দিত ৷ পাশাপাশি চিন্তিত ৷ মুম্বইয়ে এক ইভেন্টে অংশ নিতে এসে সানি বলেন, "এটা সত্যিই ভীষণ খুশির খবর ৷ বাড়ির সকলে ভীষণ এক্সাইটেড ৷ আবার একটু নার্ভাসও বটে ৷ আসলে আমরা সকলেই বিশেষ সেই দিনটার অপেক্ষা করছি ৷"
ভিকি-ক্যাটরিনার প্রেগন্যান্সির খবর ঘোষণা
গত মাসে ভিকি-ক্যাটরিনা ইন্সটাগ্রামে মিষ্টি একটি ছবি শেয়ার করে তাঁদের এই সফরের কথা ঘোষণা করেছেন ৷ 2021 সালের রাজস্থানের ফোর্ট বারওয়ারাতে রাজকীয়ভাবে বিয়ে করেন ভিকি-ক্যাটরিনা ৷ বিয়ের চার বছর পর খুব শীঘ্রই দুই থেকে তিন হতে চলেছেন ভিকি কৌশল-ক্যাটরিনা কাইফ ৷