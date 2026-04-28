'ডন 3' থেকে রণবীরের আচমকাই সরে দাঁড়ানো ! কোন শিক্ষা পেলেন ? মুখ খুললেন ফারহান
সম্প্রতি, ফারহান আখতার, রণবীর সিংয়ের সঙ্গে 'ডন ৩' নিয়ে তৈরি হওয়া জটিলতা নিয়ে মুখ খুলেছেন ৷ কী বক্তব্য পরিচালক-প্রযোজক-অভিনেতার ?
Published : April 28, 2026 at 12:28 PM IST
হায়দরাবাদ, 28 এপ্রিল: অভিনেতা রণবীর সিং এবং পরিচালক ফারহান আখতারের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন এখন সকলেরই জানা ৷ বহু প্রতীক্ষিত সিনেমা 'ডন ৩' থেকে রণবীরের আকস্মিক সরে দাঁড়ানোর ঘটনায় ফারহানের সঙ্গে একপ্রকার সম্পর্কে চিড় ধরেছে ৷ শোনা যায়, যে কারণে প্রোজেক্টটিতে শুরুর আগেই 40 কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। অবশেষে, এই বিবাদ প্রসঙ্গে দীর্ঘদিন চুপ থাকার পর মুখ খুলেছেন ফারহান ৷ পাশাপাশি কেরিয়ারের এই 'জটিল ও বিশৃঙ্খল' চ্যাপ্টার থেকে কী শিক্ষা পেয়েছেন, তারও উল্লেখ করেছেন ৷
ডন 3' নিয়ে বিতর্ক
সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে, ফারহান 'ডন' ফ্র্যাঞ্চাইজির দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত তৃতীয় কিস্তি এবং রণবীর সিংকে ঘিরে তৈরি হওয়া জটিলতা নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন। ফারহান বলেন, "আমি যে শিক্ষাটি পেয়েছি তা হল, অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্যও প্রস্তুত থাকা। যতক্ষণ না কোনও কাজ ক্যামেরাবন্দি হয়ে বাস্তবে রূপ নিচ্ছে, ততক্ষণ কোনও কিছুই নিশ্চিত বা ধ্রুব সত্য হিসেবে ধরে নেওয়া যায় না। আসলে বাস্তবতাটা ঠিক এমনই।"
এরপর প্রযোজক-পরিচালক-অভিনেতা ফারহান তাঁর পুরো কেরিয়ার জুড়ে অর্জন করা একাধিক ভালো অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করেন ৷ জানান, চলার পথে মাঝেমধ্যে কোনও বাধার সম্মুখীন হলেও তিনি তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না। ফারহান বলেন, "আমার এমনও মনে হয় যে, ঠিক যে সময়টায় আমি আমার জার্নি শুরু করেছিলাম, সেই মুহূর্তটি থেকে, যখন আমির খান, অক্ষয় খান্না, প্রীতি জিন্টা, ডিম্পল কাপাডিয়া, সইফ আলি খান এবং আমার ব্যবসায়িক অংশীদার রিতেশ সিধওয়ানি-সবাই একজোট হয়ে বলেছিলেন, 'চলো, আমরা এই সিনেমাটা বানাই'—ঠিক সেই মুহূর্তটি থেকেই আমার এই পথচলা ছিল এক অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা।"
ফারহানের কথায়, "আমার এই পুরো সময়টা কেটেছে কেবল সেই মানুষদের সঙ্গে কাজ করার মধ্য দিয়ে, যাদের সঙ্গে কাজ করতে আমি নিজে আগ্রহী ছিলাম ৷ তা সে তাঁদের পরিচালনা করার মাধ্যমেই হোক, কিংবা আমি নিজে যেসব ছবিতে অভিনয় করতে চেয়েছি, সেসব ছবিতে নির্দিষ্ট পরিচালকদের অধীনে কাজ করার মাধ্যমেই হোক। আর এই অভিজ্ঞতা ছিল এক কথায় অসাধারণ। আপনি একসময় ঠিকই বুঝতে পারবেন যে, কেরিয়ারের কোনও না কোনও পর্যায়ে এমন একটি সময় আসবে, যা হয়তো কিছুটা বেশিই চ্যালেঞ্জিং হবে। যেহেতু আপনি এর আগে বেশ ভালো সময় কাটিয়েছেন, তাই এমনটা হওয়াটা স্বাভাবিক ৷ বিষয়টিকে সহজভাবেই মেনে নিন।"
'ডন 3' প্রসঙ্গে
রণবীর ও ফারহানের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়েছে 'ডন' ফ্র্যাঞ্চাইজির তৃতীয় কিস্তি-'ডন 3'—থেকে রণবীরের হঠাৎ সরে দাঁড়ানোকে কেন্দ্র করে ৷ এই ছবিটি পরিচালনা করার কথা ছিল ফারহানের। ঘটনার সূত্রপাত হয় যখন 2025 সালের ডিসেম্বরে 'ধুরন্ধর' মুক্তির পরপরই রণবীর আচমকা 'ডন 3' থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেন।
ফারহান অবশ্য এই সিদ্ধান্তটি সহজে মেনে নিতে পারেননি; একাধিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, তিনি 'প্রডিউসার্স গিল্ড অফ ইন্ডিয়া'-কে এই বিতর্কে যুক্ত করে বিষয়টি আরও জটিল করে তোলেন। গিল্ড সদস্যদের একটি বৈঠকে, যেখানে ফারহান এবং তাঁর ব্যবসায়িক অংশীদার রিতেশ সিধওয়ানিও উপস্থিত ছিলেন, এমন অভিযোগ তোলা হয় যে, 'ডন 3'-এর প্রাক-প্রযোজনা বা প্রি-প্রোডাকশন বাবদ 'এক্সেল' (Excel) ইতিমধ্যেই প্রায় 40 কোটি টাকা খরচ করে ফেলেছে ৷ চিত্রনাট্যের প্রতিটি ধাপেই রণবীর তাঁর অনুমোদন দিয়েছিলেন। অন্যদিকে, রণবীর পাল্টা অভিযোগ করেন যে, সেই সময়ে তাঁর ক্যারিয়ারে কিছুটা ভাটা চলায় ফারহান 'ডন 3' প্রকল্পটিকে কার্যত বিশ বাঁও জলে ফেলে রেখেছিলেন। গিল্ড তাঁদের পরামর্শ দেয় যে, আইনি পথে না হেঁটে তাঁরা যেন পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমেই এই সমস্যার সমাধান করে নেন।
এরপর আরও এক খবর সামনে আসে ৷ শোনা যায়, রণবীর ফারহানের প্রযোজনা সংস্থা-এক্সেল এন্টারটেইনমেন্টকে-তার সাইনিং অ্যামাউন্ট বা পারিশ্রমিক বাবদ প্রাপ্ত ১০ কোটি টাকা ফেরত দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। এছাড়া, প্রি-প্রোডাকশন বা প্রাক-প্রযোজনা পর্যায়ে সংস্থাটির যে অর্থ খরচ হয়েছে, তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে তিনি তার পরবর্তী ছবিতে অংশীদারিত্ব দেওয়ারও প্রস্তাব দিয়েছেন ৷ তবে সেই অংশীদারিত্বের সঠিক হার বা শতাংশ কত হবে, তা এখনো প্রকাশ করা হয়নি। যদিও, প্রযোজনা সংস্থার ঘনিষ্ঠ সূত্রগুলো এই দাবিগুলো অস্বীকার করেছে বলে খবর। তাদের মতে, এখন পর্যন্ত কোনও চূড়ান্ত চুক্তি সম্পন্ন হয়নি। বিষয়টি এখনও অমীমাংসিতই রয়ে গিয়েছে।