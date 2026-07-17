'মুন্নাভাই'য়ের শর্টসার্কিট বীর যেভাবে হয়ে উঠলেন অনুরাগীদের প্যায়ারে 'প্রীতম'

'মুন্নাভাই'য়ের শর্টসার্কিট বীর যেভাবে হয়ে উঠলেন অনুরাগীদের প্যায়ারে 'প্রীতম'
'প্রীতম অ্যান্ড পেদ্রো' (Pritam and Pedro) সিরিজে সরল 'প্রীতম' অর্থাৎ বীরকে দেখে ক্রাশ খাচ্ছেন মহিলা অনুরাগীরা ৷ ফলে বীরের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কৌতুহল বাড়ছে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 17, 2026 at 1:57 PM IST
হায়দরাবাদ, 17 জুলাই: 'অ্যানিম্যাল' যখন মুক্তি পেয়েছিল তখন ন্যাশনাল ক্রাশের তকমা পেয়েছিলেন তৃপ্তি দিমরি ৷ এবার সেই ন্যাশনাল ক্রাশের পালক জুড়েছে বীর হিরানির (Vir Hirani) মুকুটে ৷ 'প্রীতম অ্যান্ড পেদ্রো' (Pritam and Pedro) সিরিজে সহজ সরল 'প্রীতম' অর্থাৎ বীরকে দেখে ক্রাশ খাচ্ছেন মহিলা অনুরাগীরা ৷ বীর হিরানির সুদর্শন চেহারা, অভিব্যক্তি এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের প্রশংসায় মুখর সকলেই ৷ কেউ বলছেন 'ভীষণ কিউট', 'অসাধারণ ব্যক্তিত্ব' আবার কারোর মতে 'ইন্টারনেটের নতুন হার্টথ্রব' ভালোবাসার এই জোয়ার বীরকে সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম আলোচিত নবাগত তারকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে ৷
কিন্তু রাজকুমার হিরানির ছেলে বীরের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অনেকেরই কৌতুহল ক্রমশ বাড়ছে ৷ বীরের পড়াশোনা থেকে অভিনয় জগতে কেরিয়ার তৈরি, কীরকম ছিল সেই জার্নি, দেখে নেওয়া যাক এক নজরে ৷ বলিউডে অন্যতম সফল পরিচালকের ছেলে হয়েও বীর হিরানির অভিনয়ে আসার জার্নি যে সহজ বা রাতারাতি হয়েছে, এমনটা নয় ৷ 12 বছরের দীর্ঘ কঠোর পরিশ্রম, ধৈর্য এবং আত্মপ্রস্তুতির মধ্য দিয়ে আজকের পর্দার 'প্রীতম'-এর সফর সুন্দর হয়েছে ৷ নেপোকিড হওয়া সত্ত্বেও স্বজনপ্রীতির সুযোগ না নিয়ে তিনি সম্পূর্ণ নিজস্ব যোগ্যতায় নিজের জায়গা তৈরি করেছেন।
'মুন্না ভাই' থেকে শুরু
মাত্র 3 বছর বয়সে 2003 সালের ব্লকবাস্টার ছবি 'মুন্নাভাই এমবিবিএস'-এ আরশাদ ওয়ার্সির চরিত্র 'সার্কিট'-এর ছেলের (শর্ট সার্কিট) ভূমিকায় একটি ছোট্ট দৃশ্যে বীর অভিনয় করেছিলেন। অর্থাৎ আরশাদের কোলে কালো রঙের পোশাকে দুষ্টু হাসিতে যে ছোট্ট ছেলেটিকে দেখা গিয়েছিল, সেই খুদে ছিল রাজকুমার হিরানির ছেলে বীর ৷
শিক্ষাগত যোগ্যতা
বাবা যখন পরিচালক, তখন লাইট-ক্যামেরা-অ্যাকশনের শব্দেই বেড়ে উঠেছেন বীর ৷ ছোটবেলা থেকেই তার সিনেমার প্রতি ঝোঁক ছিল। তিনি নিজের চেষ্টায় ফিল্মমেকিং বা সিনেমা নির্মাণ শিখেছিলেন এবং স্কুলে পড়াশোনা করার সময় থেকেই শর্ট ফিল্ম তৈরি করতেন। এরপর অভিনয়ের খুঁটিনাটি শিখতে বীর লন্ডনের বিশ্বখ্যাত রয়্যাল অ্যাকাডেমি অফ ড্রামাটিক আর্ট (Royal Academy of Dramatic Art) থেকে অভিনয়ে স্নাতক সম্পন্ন করেন।
সহকারী পরিচালক
2018 সালে বাবা রাজকুমার হিরানির ব্লকবাস্টার সিনেমা 'সঞ্জু'-তে তিনি একজন সহকারী পরিচালক (Assistant Director) হিসেবে কাজ করেছিলেন। কাজ করেছেন ক্যামেরার পেছনে 'পিকে' (PK)-র সেটেও । সেখানে অনুষ্কা শর্মা, সুশান্ত সিং রাজপুত এবং রণবীর কাপুরদের অভিনয় অত্যন্ত কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করেন।
পেশাদার অভিনয় জীবন
জানা যায়, বাবা হিসাবে রাজকুমার হিরানি প্রথমে চেয়েছিলেন বীর পরিচালনায় আসুক। 14 বছর বয়সে বীর একটি শর্ট ফিল্ম পরিচালনাও করেছিলেন। কিন্তু বীরের আসল আগ্রহ ছিল অভিনয়ে। রাজকুমার যখন বীরের অভিনয়ে আসার সিদ্ধান্তে রাজি হচ্ছিলেন না, তখন বীর নিজের বাবার তৈরি বিখ্যাত সিনেমা '3 ইডিয়টস' (3 Idiots)-এর সংলাপ ও যুক্তি ব্যবহার করেই বাবাকে বোঝান যে, নিজের মনের ইচ্ছাকেই পেশা বানানো উচিত। এরপরই রাজকুমার হিরানি তাঁকে অভিনয় জগতে আসার অনুমতি দেন।
থিয়েটার জগতে প্রবেশ
ভারতে ফিরে তিনি নাট্যব্যক্তিত্ব ফিরোজ আব্বাস খানের নির্দেশনায় 'লেটারস ফ্রম সুরেশ' (Letters from Suresh) নাটকে অভিনয় করেন। এই নাটকে তিনি একনাগাড়ে একটি 35 মিনিটের মনোলগ (একক সংলাপ) দিয়েছিলেন, যা একজন তরুণ অভিনেতার জন্য অত্যন্ত চ্যালেঞ্জের বিষয় ছিল ৷ কিন্তু সেই পরীক্ষা তিনি অনায়াসেই পাশ করেছিলেন ৷
অডিশন আর ব্যর্থতা
রাজকুমার হিরানি, ছেলে বীরকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, "আমার ছেলে বলেই তুমি সুযোগ পাবে না"। বীরকে অন্যান্য সাধারণ অভিনেতাদের মতোই লাইনে দাঁড়িয়ে অডিশন দিতে হয়েছে। স্ট্রাগলের দিনগুলোতে বহু অডিশনে ব্যর্থ হওয়ার পরেও বীর ভেঙে পড়েননি। তিনি অডিশন শেষে নিজের স্বর রেকর্ড (Voice Memo) করে রাখতেন যাতে ভুলগুলো নিজে বিশ্লেষণ করে পরের বার আরও ভালো করার চেষ্টা করতে পারেন।
ঝুলিতে 'প্রীতম অ্যান্ড পেদ্রো'
অবশেষে দীর্ঘ অডিশন ও রিহার্সাল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পরিচালক অবিনাশ অরুণের মন জয় করে বীর ৷ 2026 সালে জিও হটস্টার (JioHotstar)-এর ওয়েব সিরিজ 'প্রীতম অ্যান্ড পেদ্রো'-তে প্রধান চরিত্র 'প্রীতম'-এর ভূমিকায় অভিনয়ের সুযোগ পান বীর।
অভিনয়ের বৃত্ত শুরু হলেও হয়েছে সম্পূর্ণ
24 বছর আগে যে আরশাদ ওয়ার্সির কোলে বসে শিশুশিল্পী হিসেবে অভিনয়ের জগতে সফর শুরু করেছিলেন বীর, এই সিরিজে সেই আরশাদ ওয়ার্সির সঙ্গেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একজন পেশাদার লিড অ্যাক্টর হিসেবে বীর অভিনয় করেছেন ৷
'প্রীতম অ্যান্ড পেড্রো'-র গল্প
সিরিজে বীর হিরানি প্রযুক্তি-সচেতন ইঞ্জিনিয়র প্রীতমের চরিত্রে অভিনয় করেছেন ৷ এখানে তিনি আরশাদ ওয়ার্সি, বিক্রান্ত ম্যাসি, বোমান ইরানি ও মোনা সিং-এর মতো অভিজ্ঞ অভিনেতাদের সঙ্গে স্ক্রিনশেয়ার করেছেন ৷ বিভিন্ন পর্যালোচনা ও দর্শকদের প্রতিক্রিয়ায় পর্দায় তাঁর সাবলীল উপস্থিতি এবং একঝাঁক অভিজ্ঞ অভিনেতার ভিড়েও নিজের অবস্থান দৃঢ়ভাবে ধরে রাখার দক্ষতার বিষয়টি বিশেষভাবে উঠে এসেছে।
আরশাদ ওয়ার্সির প্রতি কৃতজ্ঞ বীর
সিরিজ সাফল্য লাভের পর নতুন অভিনেতা হিসাবে বীর সমালোচক ও দর্শকদের মন কাড়তে সক্ষম হয়েছেন ৷ সোশাল মিডিয়ায় এই সাফল্য উদযাপন করতে গিয়ে তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন আরশাদকে ৷ বীর লেখেন, "প্রিয় আরশাদ স্যার, আমার প্রথম প্রজেক্টের কাজ শুরু করাটা ছিল যেমন রোমাঞ্চকর, তেমনই ভয়েরও। তবে আপনার পাশে থাকাটা সবকিছু বদলে দিয়েছিল। আপনি প্রতিনিয়ত আমাকে পথ দেখিয়েছেন ও উৎসাহ জুগিয়েছেন ৷ আর কী এক জাদুকরী কৌশলে এমনভাবে পরামর্শ দিয়েছেন যে মনে হতো ওগুলো যেন আমারই নিজস্ব ভাবনা-ঠিক যেন সেই 'পেদ্রো'র মতো-কখনও নিজের কৃতিত্ব দাবি না করে। আজ দর্শক 'প্রীতম অ্যান্ড পেদ্রো'-কে যে অঢেল ভালোবাসা দিচ্ছে, সেই একই ভালোবাসা আমি আপনার কাছ থেকে পেয়েছি একেবারে শুরু থেকেই। আপনাকে অনেক ভালোবাসি, স্যার।"
বীর হিরানির আগামী প্রজেক্ট
ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সাফল্য লাভের পর বীরকে দেখা যাবে বড়পর্দায় ৷ বিখ্যাত পরিচালক হানসাল মেহতা (Hansal Mehta)-র প্রযোজনায় এক মফস্বলের প্রেমের গল্প নিয়ে আসছে 'লগন লাগি রে' (Lagan Laagii Re) ৷ এই সিনেমার হাত ধরে রূপোলি পর্দায় ডেবিউ করতে চলেছেন বীর ৷ সিনেমাটি পরিচালনা করছেন জনপ্রিয় দক্ষিণী পরিচালক লিজো জোসে পেলিসেরি (Lijo Jose Pellissery) ৷ সঙ্গীত পরিচালনা করছেন অস্কারজয়ী এআর রহমান।
শোনা যাচ্ছে, 'কাপুর অ্যান্ড সন্স' খ্যাত পরিচালক শাকুন বাত্রা (Shakun Batra)-র পরবর্তী ওটিটি ডিজিটাল প্রজেক্টেও বীর হিরানি প্রধান চরিত্রের জন্য চুক্তিবদ্ধ হতে যাচ্ছেন, যেখানে তার বিপরীতে অভিনয় করার জন্য ওয়ামিকা গাব্বি (Wamiqa Gabbi)-র সাথে কথা চলছে।