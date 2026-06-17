আলিয়ার 'আলফা' ট্রেলারে ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোরে চমক ! ভাইরাল মিউজিকের আসল উৎস কী ? সার্চ কী নামে করবেন ?

আলিয়ার 'আলফা' ট্রেলারে ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোরে চমক ! ভাইরাল মিউজিকের আসল উৎস কী ? সার্চ কী নামে করবেন ?
আলফা ট্রেলার দেখার পর, সিনেমা নিয়ে যত কথা হচ্ছে, ঠিক ততটাই নেটপাড়াকে অবাক করেছে, ব্যবহার করা ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর ৷ এটা কোন মিউজিক, খোঁজ নেটপাড়ায় ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 17, 2026 at 2:49 PM IST|
Updated : June 17, 2026 at 2:55 PM IST
হায়দরাবাদ, 17 জুন: কোনও ঘোষণা ছাড়াই, বুধবার বেলার দিকে সোশাল মিডিয়ায় মুক্তি পায় 'আলফা' ট্রেলার (alpha trailer) ৷ যশ রাজ সিনেমার স্পাই ইউনিভার্সের অন্যতম এই সিনেমা ঘিরে দর্শকদের উত্তেজনার পারদ এখন তুঙ্গে ৷ তার সঙ্গে সোশাল মিডিয়ায় সার্চ বেড়েছে সিনেমায় ব্যবহার করা ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর নিয়ে ৷
ওয়াইআরএফ (YRF) সোশাল মিডিয়ায় "মেয়েরা শুধু মজা করতে চায়... বন্দুকের সঙ্গে আলফা, প্রেক্ষাগৃহে 3 জুলাই" ক্যাপশন দিয়ে আলফা ট্রেলার আপলোড করে। ট্রেলারে আলিয়ার সংলাপ, "আজ লঙ্কা পোড়াতে স্বয়ং সীতা এসেছেন," সবার মনোযোগ আকর্ষণ করে।
আলিয়ার পাশাপাশি শর্বরীকে পুরোদস্তুর অ্যাকশন মুডে দেখা যায়। অনিল কাপুরকে এজেন্টের সিনিয়র চরিত্রে দেখা গিয়েছে ৷ ট্রেলারেই স্পষ্ট সিনেমায় নেচিবাচক চরিত্রে ফের একবার মনে দাগ কাটতে প্রস্তুত ববি দেওল ৷ মজার বিষয়, একদিকে যখন সোশাল মিডিয়ার একাংশ আলিয়া-ববির প্রশংসায় ব্যস্ত ৷ পাশাপাশি, কেমিও চরিত্রে হৃতিক রোশনের এক ঝলক আগ্রহ বাড়িয়েছে ঠিক তখনই, কিছু নেটিজেন মন দিয়েছেন 2 মিনিট 33 সেকেন্ডের ট্রেলারে ব্যবহার করা ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর নিয়ে ৷ মিউজিকটা ভীষণ পরিচিত সকলের কাছেই ৷ কিন্তু সেটা কোন মিউজিক বা কোথাকার মিউজিক, তা অনেকেই জানেন না ৷ ফলে, সোশাল মিডিয়ায় 'আলফা' ট্রেলার দেখার পর এখন সেই ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক খুঁজতে ব্যস্ত জেনজি ৷
চিনতে পেরেছেন ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর ?
ব্যাকগ্রাউন্ডে যে মিউজিক ব্যবহার করা হয়েছে সেটা হল "Jamaican (Bam Bam)" ৷ এটা মূলত, ফরাসি প্রযোজক হুগেল (Hugel) ও সোলতোর (Solto)-র তৈরি 2025 সালের ভাইরাল 'অ্যাফ্রো হাউস' (Afro House) গান ৷ পাশাপাশি এটি 1982 সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'সিস্টার ন্যান্সি' (Sister Nancy)-র রেগে/ড্যান্সহল (reggae/dancehall) গান "Bam Bam"-এর ওপর ভিত্তি করে তৈরি।
মোব্ল্যাক রেকর্ডস (MoBlack Records)-এর ব্যানারে 2025 সালের 7 নভেম্বর মুক্তিপ্রাপ্ত "Jamaican (Bam Bam)" গানটি নিমেষে ভাইরাল হয়ে যায় সামাজিক মাধ্যমে ৷ Sister Nancy-র কণ্ঠস্বর ব্যবহারের পাশাপাশি সম্মোহনী 'অ্যাফ্রো হাউস' ড্রাম বিট ও গভীর বেসলাইনের (basslines) সংমিশ্রণ ঘটানো হয়েছে। গানটি ক্লাবগুলোতে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায় ৷ আন্ডারগ্রাউন্ড ইলেকট্রনিক মিউজিক জগতে আধিপত্য বিস্তার করে এবং 'বিটপোর্ট অ্যাফ্রো হাউস চার্ট'-এ শীর্ষস্থান দখল করে।
যদিও গানটির কণ্ঠস্বর এবং মূল সুরের অংশবিশেষ (hooks) Sister Nancy-র ক্লাসিক গান "Bam Bam" থেকে নেওয়া হয়েছে। এটি সর্বকালের অন্যতম বিখ্যাত এবং সর্বাধিক 'স্যাম্পল' (sample) বা অংশবিশেষ হিসেবে ব্যবহৃত ড্যান্সহল রেগে গানগুলোর মধ্যে একটি বলে বিবেচিত হয়। মজার ব্যাপার, Sister Nancy-র 1982 সালের সেই গানের কোরাস বা মূল অংশটি ছিল মূলত কিংবদন্তি জ্যামাইকান ব্যান্ড 'Toots and the Maytals'-এর 1965 সালের একই শিরোনামের একটি গানের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। উল্লেখ্য, ক্যারিবীয় উপভাষায় "bam bam" শব্দটি শরীরের পশ্চাদ্দেশ বোঝাতেও ব্যবহৃত হয়।
আলফা প্রসঙ্গে
শিব রাওয়াইল পরিচালিত এবং আদিত্য চোপড়া প্রযোজিত 'আলফা' ছবিতে অভিনয় করেছেন আলিয়া ভাট, শারভারি, অনিল কাপুর এবং ববি দেওল। ছবিটির চিত্রনাট্য লিখেছেন সৌমিল শুক্লা ও শ্রীধর রাঘবন এবং এর গল্প লিখেছেন উদয় চোপড়া। 'আলফা' হল যশ রাজ ফিল্মস-এর স্পাই ইউনিভার্সের সর্বশেষ সংযোজন, যার মধ্যে রয়েছে 'এক থা টাইগার' (2012), 'টাইগার জিন্দা হ্যায়' (2017), 'ওয়ার' (2019), 'পাঠান' (2023), 'টাইগার 3' (2023) এবং 'ওয়ার 2' (2025)-এর মতো ছবি। 'আলফা' আগামী 3 জুলাই মুক্তি পাবে।