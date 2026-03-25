Explainer: রাজনীতি অনেক অভিনেত্রীর কেরিয়ারে 'ইতি' টানে ! মিথ নাকি সত্যি ?

Explainer: রাজনীতি অনেক অভিনেত্রীর কেরিয়ারে 'ইতি' টানে ! মিথ নাকি সত্যি ?
অভিনয় জগতে সাফল্য় পাওয়ার পর রাজনীতিতে যোগ অভিনেত্রীদের ৷ তারপর পর্দায় কম কাজ ৷ 'বিনোদন কেরিয়ার শেষ'- নিয়ে পরিচালক-তারকাদের ব্যাখ্যা শুনলেন প্রতিনিধি পারমিতা কামিলা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 25, 2026 at 5:06 PM IST|
Updated : March 25, 2026 at 5:32 PM IST
দুয়ারে কড়া নাড়ছে বাংলার বিধানসভা নির্বাচন ৷ আর রাজনীতির এই আঙিনায়, পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদদের পাশাপাশি তারকাদের উপস্থিতি বেশ জোড়ালো ৷ বাংলায় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের রাজনীতিতে যোগ এখন জলভাত ৷ 2026-এর নির্বাচনে এবার অভিনয় জগত থেকে রাজনীতির ময়দানে নেমেছেন প্রাক্তন মন্ত্রী সাধন পাণ্ডের মেয়ে শ্রেয়া পাণ্ডে ৷ তিনি এবারের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী হয়ে লড়ছেন ৷ অন্যদিকে, রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন টলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিকও ৷
অভিনেতা-অভিনেত্রীদের রাজনীতির আঙিনায় যোগ কি বিনোদন কেরিয়ারে প্রভাব বিস্তার করে ? যে সিনেমা-সিরিয়াল এতে দেয় জনপ্রিয়তা-পরিচিতি, রাজনীতির মতো 24x7 কাজে ব্যস্ততার কারণে ভাঁটা পড়ে সেই কেরিয়ারে ? নাকি ব্যালেন্স করা যায় ? কেন রাজনীতি অনেক অভিনেত্রীর ক্যারিয়ারের ইতি টেনে দেয় ? পরিচালক ইন্দিরা ধরের কথায়, "রাজনীতি কারোর কেরিয়ারে ফুলস্টপ দিতে পারে না ৷ আমার মনে হয় এটা চয়েস ৷ কেউ যদি রাজনীতিতে ফোকাস করতে চায় অভিনয় জগতের বদলে, সেটা তাঁর ব্যক্তিগত পছন্দ ৷"
রাজনীতি মানেই অভিনয় জগতে 'ইতি' !
অভিনয় জগতের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত রয়েছেন অভিনেত্রী রূপা ভট্টাচার্য ৷ তিনি বিজেপিতে যোগ দিয়েও কয়েকবছর পর দল ছাড়ার কথা ঘোষণা করেন ৷ তাঁর কথায়, "রাজনীতিতে যারা আসছেন তার সঙ্গে যারা শুধুমাত্র রাজনীতিই করবেন মনে করছেন, তাঁরা স্বেচ্ছায় বিনোদন জগতে আর ফিরছেন না ৷ কিন্তু এমন প্রচুর মানুষ রাজনীতি করছেন আমাদের রাজ্যেই, যাঁরা প্যারালালি বিনোদন জগতেও কাজ করছেন ৷ বিশেষ করে, রাজনীতিতে যাঁরা আসছেন, ক্ষমতার কাছাকাছি যাঁরা আসছেন, তাঁদের কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে বা কাজ পাচ্ছেন না, তেমন যুক্তিও তো খাটে না ৷ প্রচুর শিল্পী আছেন, যাঁরা সারাক্ষণ রাজনীতি করছেন ৷ যেমন- সায়নী (ঘোষ) খুব ভালো অভিনেত্রী ৷ কিন্তু উনি অভিনয়টা কম করছেন ৷ কারণ, ওর পছন্দ, তাই সারাক্ষণ রাজনীতি করছেন ৷ আবার প্যারালালি, রাজনীতিও করছেন আবার অভিনয়ও করছেন লাভলি (মৈত্র) ৷ সুতরাং, এটা প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত পছন্দের জায়গা থেকে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন ৷ রাজনীতি অভিনয় কেরিয়ারে ইতি টেনে দিচ্ছে, সেটা আমার মনে হচ্ছে না ৷"
বাংলার রাজনীতির দিকে তাকালে দেখা যায়, বিগত কয়েক বছর ধরে বিনোদন ইন্ডাস্ট্রির একাধিক অভিনেত্রী নাম লিখিয়েছেন নানা দলে ৷ রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, পাপিয়া অধিকারী থেকে শুরু শতাব্দী রায়, দেবশ্রী রায়, মুনমুন সেন, সায়নী ঘোষ, লাভলী মৈত্র, মিমি চক্রবর্তী থেকে নুসরত জাহান ৷ এনারা প্রত্যেকেই বাংলা সিনেমা-ধারাবাহিক জগতের জনপ্রিয় মুখ ৷ কিন্তু এই তারকাদের মধ্যে অনেকেই আছেন, যাঁরা রাজনীতির দুনিয়ায় পা রাখার পর সেভাবে বিনোদন জগতকে সময় দেননি বা দিতে পারেননি ৷ যেমন- রূপা গঙ্গোপাধ্যায় ৷ 2015 সালে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন ৷ পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি মহিলা মোর্চার সভাপতি ছিলেন ৷ 2016 সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে তিনি হাওড়া উত্তর কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন ৷ 10 বছর পর 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনে তিনি সোনারপুর দক্ষিণ কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে লড়বেন ৷ রাজনীতিতে সক্রিয় থাকার পাশাপাশি 2023 সালে দীর্ঘ 8 বছর পর 'মেয়েবেলা' ধারাবাহিক নিয়ে ছোটপর্দায় ফিরেছিলেন রূপা গঙ্গোপাধ্যায় ৷ কিন্তু মাত্র তিন মাসেই সিরিয়াল থেকে বিদায় নেন তিনি ৷ মন দেন রাজনীতিতে ৷
অন্যদিকে 'দাদার কীর্তি', 'ভালোবাস ভালোবাসা', 'উনিশে এপ্রিল', 'শাস্ত্রী' খ্যাত অভিনেত্রী দেবশ্রী রায় 2011 ও 2016 সালে তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে দক্ষিণ 24 পরগনার রায়দিঘি কেন্দ্র থেকে টানা দু'বার বিধায়ক নির্বাচিত হন । এরপর 2021 সালে টিকিট না পেয়ে তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে পদত্যাগ করেন ৷ ফিরে আসেন অভিনয়ের জগতে ৷ রাজনীতি থেকে সরে এসে 'সর্বজয়া' ধারাবাহিকের মাধ্যমে ছোট পর্দায় এবং পরবর্তীকালে ওয়েব সিরিজে কামব্যাক করেন ৷ অর্থাৎ একজন রাজনীতিকেই পুরোপুরি বেছে নিয়েছেন অন্যদিকে, আর এক অভিনেত্রী ফের ফিরে এসেছেন নিজের পরিচিত অভিনয়ের জগতে ৷ পরিচালক ইন্দিরা ধরের মতে, " রাজনীতি তারকা অভিনেত্রীদের কেরিয়ার নষ্ট করে দেয়-এই বিষয়টা একটা মিথ ৷ এটা মানুষের ভাবনা ৷ এখানে কিছু করার নেই ৷ আমি এটা বিশ্বাস করি না ৷ আমরা ইতিহাসের পাতায় দেখছি, অনেক অভিনেত্রী আছেন দক্ষিণে যাঁরা অভিনেত্রী হিসাবে সফল হওয়ার পর আবার রাজনীতিতেও সফল হয়েছেন ৷ ফলে এটা কোনও কেরিয়ার নষ্ট করছে, এমনটা বলা যাবে না ৷"
পরিচালক সুমন অধিকারী মনে করেন, "অনেক মানুষ আছেন, যারা অনেক বিষয়ে পারদর্শী ৷ তবু তার মধ্যে থেকে কোনও পার্টিকুলার একটি বিষয়কে নিয়ে স্পেশালাইজেশন করেন বা এগিয়ে যান ৷ রাজনীতি আর অভিনয় দুটোই বিচার হয় সাধারণ মানুষের দ্বারা ৷ সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ না করতে পারলে তারা যেমন খুশি হবেন না তেমনি ভালো করে অভিনয় না করতে পারলে অর্থ বা সময় ব্যয় করে কেই দেখবেন না ৷ দুটো কাজেই হোলটাইম ইনভেস্টমেন্ট প্রয়োজন ৷ সবসময় ফিজিক্যালি না হলেও মেন্টালি অবশ্যই ৷ যখন অভিনেতারা রাজনৈতিক কার্যকলাপের কারণে অভিনয়ে যথেষ্ট সময় বা শ্রম ব্যয়ে অক্ষম হন তখন কেরিয়ারে ইতি টানতে বাধ্য ৷ যে যখন যতটুকু সময়ের জন্য যে কাজটাই করুন না কেন, সে বিষয়ে 100 শতাংশ সততা না থাকলে সফল হওয়া সম্ভব নয় ৷"
অভিনেত্রী লাভলি মৈত্র অনেকদিন ধরেই সক্রিয় রাজনীতিতে রয়েছেন ৷ এবার তিনি লড়ছেন সোনারপুর (দক্ষিণ) কেন্দ্র থেকে ৷ অন্যদিকে, তিনি রাজনীতির পাশাপাশি ধারাবাহিকটাও চালিয়ে যাচ্ছিলেন ৷ সম্প্রতি তাঁকে দেখা গিয়েছে চিরসখা' ধারাবাহিকে ৷ আপাতত তিনি ছোটপর্দাকে সরিয়ে রেখে পুরোপুরি রাজনীতিতে মনোনিবেশ করতে চান ৷ ফলে, রাজনীতির কারণে কেরিয়ার নষ্টের বিষয়টা তাঁর কাছে পুরোটাই ইচ্ছের ওপর নির্ভরশীল ৷ লাভলির কথায়, "সবটাই নিজের ইচ্ছের উপর নির্ভর করে। তুমি কী চাইছো? তুমি কতটা পারছো? তোমার ক্যাপাসিটি কতটা। দুটো কাজই যদি তোমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়, ভালোবাসার হয় তা হলে ব্যালেন্স করতে হয়। আমি দুটো কাজই ব্যালেন্স করে করি। কখনও এটা কম তো ওটা বেশি। দুটো কাজই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এভাবেই চলছে, এভাবেই চলবে আমার।"
অভিনেত্রী তথা রাজনীতিবিদ সায়ন্তিকা এর আগে ইটিভি ভারতকে জানিয়েছেন, "অভিনয় আমার পেশা। কিন্তু জনগণের জন্য কাজ করার জন্য যখন একটা দায়িত্ব পেয়েছি সেটা করাও আমার কাজ। অভিনয় আমার পেশা, এই মুহূর্তে জনগণের জন্য কাজ করা আমার নেশা। আর ক্যারিয়ার নষ্ট হয়ে যায় কি না এই নিয়ে আমার কিছু বলার নেই।"
কথাতেই আছে, দু নৌকায় পা রেখে চলা যায় না ৷ কিন্তু বর্তমানে এই ছবিটায় বেশি করে নজরে আসছে ৷ অনেক তারকা রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার কিছু বছর পর ফের অভিনয় জগতে ফিরে যাচ্ছেন ৷ কখনও অভিনয় আবার কখনও রাজনীতি, অভিনেত্রীদের প্রতি দর্শক ও রাজনীতিবিদদের প্রতি জনসাধারণের যে শ্রদ্ধা, সেটাও কি দোলাচলেই থেকে যাচ্ছে ? অভিনেত্রী রূপা এই বিষয়ে ভালো কথা বলেছেন ৷ তাঁর মতে, বাঘকে জঙ্গল থেকে বের করে আনা যায়, কিন্তু বাঘ থেকে জঙ্গল বের করে আনা যায় না ৷ তিনি বলেন, " যাঁরা শিল্পী, তাঁদের ভিতরে ওই সত্ত্বাটা থাকে ৷ সেই খিদেটা হয়তো ব্যাক করিয়ে আনে অভিনয়ে জগতে ৷ আর এখন তো দেখা যাচ্ছে, শিল্প আর রাজনীতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ৷ শিল্পীরা রাজনীতি করছেন আর যাঁরা বছরের পর রাজনীতি করেছেন তাঁরা অভিনয় জগতে আসছেন ৷ এখন তো এটা মনে হচ্ছে, একই প্রফেসনের দু'টো পার্ট ৷
অভিনেত্রীর কথায় "রাজনীতি হোক বা অভিনয় জগত, যেখানেই যে কাজটা করো না কেন, সেই কাজের প্রতি সততা থাকা দরকার ৷ তবে এখানে একটা বিষয় আছে, কেউ শখে অভিনয় করেন ৷ বেশ পর্দায় দেখা যাবে ৷ আবার কেউ শখে রাজনীতি করেন ৷ গ্ল্যামার আর পাওয়ার দুটোই থাকল ৷ এই ভাবনাটা বিপদজনক ৷ যাঁরা রাজনীতিবিদ, তাঁদের মধ্যে যদি অভিনয়ের মারাত্মক প্যাশন বা দক্ষতা না থাকে তাহলে মুশকিল ৷ যেমন- পার্থ ভৌমিক, রাজনীতিবিদ হয়েও দুর্দান্ত অভিনেতা ৷ অর্থাৎ দুটো পেশাতেই যাঁর সমান দক্ষতা এবং সমান ডেডিকেশন, সততা দিতে পারবেন, তিনি দুটো পেশাতেই যেতে পারেন ৷ যেমন- রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, ভালো অভিনেত্রী আবার দুর্দান্ত রাজনীতিবিদ ৷ দেবদূত ঘোষ, বাদশা মৈত্র এনারা রাজনীতিও করছেন আবার অভিনয়ও করছেন ৷ কিন্তু সমস্যা হয়ে গিয়েছে, 'ইজি গ্ল্যামার' আমাদের পেশা আর রাজনীতি হয়ে গিয়েছে 'ইজি সাকসেস', এই চটজলদি কিছু পেতে গিয়ে বা তুক্কা লাগিয়ে দেব, এমন ভেবে কিছু করলে যে কোনও পেশার জন্যই বিপদ্দজনক ৷"
পরিচালক সুমন অধিকারীর কথায়, "দুটো আলাদা প্রফেশন ৷ দুটোরই প্রাইভেট ও পাবলিক ইমেজ আলাদা যা আলাদা ভাবে ধরে রাখতে হয় ৷ একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের জনসেবা করার পর আর সময় বাঁচার কথা নয় অন্য কিছু করার জন্য ৷ একজন অভিনেতার 24 ঘণ্টা অভিনয় বা চরিত্র বা বৃহৎ অর্থে সিনেমা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করার পর রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য সময় বাঁচার কথা নয় ৷ দুটো কাজ যখন কেউ একসঙ্গে করার চেষ্টা করেন তখন দুটোর কোনওটাই সফল ভাবে করে ওঠা সম্ভব হয় না ৷"