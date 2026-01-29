EXPLAINER: এমনটাই হয় তারকাদের 'জাবরা' ফ্যানের 'ফ্যান-টাস্কিক' জার্নি

EXPLAINER: এমনটাই হয় তারকাদের 'জাবরা' ফ্যানের 'ফ্যান-টাস্কিক' জার্নি
বক্সঅফিস ও সিনেমায় কতটা প্রভাব ফেলে ফ্যান ক্লাব ? কী বলছেন ফ্যান ক্লাবের সদস্যরা ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 29, 2026 at 5:35 PM IST
পারমিতা কামিলা
"মিরর মে তু দিখতা হ্যায়, নীন্দ মে তু টিকতা হ্যায়, তেরে ম্যাডনেস মুঝে ঢীট কর দিয়া…" এমন কত তারকা আছেন, যার আমি-আপনি 'জাবরা' ফ্যান ৷ আচ্ছা, কেন বলুন তো আজও শোলে বা কাল হো না হো সিনেমায় অমিতাভ বচ্চন বা শাহরুখ খানের মৃত্যু দৃশ্য দেখলে চোখে জল চলে আসে ৷ কেন বলুন তো সপ্তপদী সিনেমায় উত্তম কুমারকে কৃষ্ণেন্দু চরিত্রে দেখলে মনের ভিতরটা হুহু করে ওঠে ৷ আসলে, তারকাদের মতো তাঁদের অন্ধভক্তরাও যেন একাত্ম হয়ে যান সেই চরিত্রের সঙ্গে ৷ আর যে কারণে বারবার তারকারা এত কাছের, এত প্রাণের হয়ে ওঠেন ৷ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সিনেমা জগতের তারকাদের সঙ্গে অনুরাগীদের ভালোবাসার বন্ধন ক্রমশ দৃঢ় হয়েছে ৷ সেই বন্ধনই যেন আজকের সময়ে ফ্যান ক্লাব নিয়ে নিজের জায়গা পোক্ত করেছে ৷
উত্তর থেকে দক্ষিণ, বিনোদন ইন্ডাস্ট্রি যেখানে সেখানেই তৈরি হয়েছে ফ্যান ক্লাব ৷ যেখানে অনুরাগীরা তাঁদের নির্দিষ্ট প্রিয় তারকার জন্য করতে পারেন সবকিছু ৷ যেমন, বলিউডের প্রথম সুপারস্টার রাজেশ খান্নার মহিলা অনুরাগীরা তাঁর জন্য নিজেদের রক্ত দিয়ে চিঠি লিখে পাঠাতেন। আবার কহো না প্যায়ার হ্যায় হিট হওয়ার পর অনেক মহিলা অনুরাগী ঘর ছেড়েছিলেন হৃতিক রোশনকে বিয়ে করবেন বলে ৷ এমন উদাহরণ আছে ভুঁড়ি ভুঁড়ি ৷
যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে, এমন ঘটনা এখন একটু কম শোনা গেলেও, অনুরাগীরা আছেন অনুরাগীই ৷ আর তাই তো, তারকার সিনেমার প্রোমোশন হোক বা জন্মদিন বা শ্রদ্ধার্ঘ্য, অনুরাগীরা এগিয়ে থাকেন সবার আগে ৷ আচ্ছা, এই যে অনুরাগীদের সমষ্টি আজ ফ্যান ক্লাবের সূচণা করেছে কেমন হয় তাঁদের জার্নি ? সিনেমার বক্সঅফিসকেইবা কীভাবে প্রভাবিত করে ফ্যান ক্লাব ? এই ধরনের ক্লাবের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কী থাকে ? আজকের দিনে এই ধরনের ফ্যান ক্লাবের গুরুত্ব কতটা ? চলুন, আজ এক্সপ্লেইন করা যাক 'ফ্যান ক্লাব'-এর নেপথ্যের কাহিনি ৷
প্রতিবেদন শুরু করা যাক সাম্প্রতিক সময়ে বাংলা সিনেমায় ইতিহাস তৈরি করা 'দেশু 7' নিয়ে ৷
সিনেমার নাম কী হবে ? ঠিক হয়নি ৷ দেব-শুভশ্রী ছাড়া আর কারা অভিনয় করবেন সেখানেও অনিশ্চয়তা ৷ শুটিং কবে থেকে শুরু ? ঈশ্বর জানেন ৷ আর চিত্রনাট্য? সেটাও রয়েছে আলোচনা টেবিলে ৷ কিন্তু বাংলা কেন ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে এই প্রথম, যেখানে সিনেমা মুক্তির আগেই হুহু করে হতে থাকে টিকিটের বুকিং ৷ এমনই ম্যাজিক দেখিয়েছে 'দেশু' জুটি ৷ ছবি মুক্তির 9মাস আগেই খুলে দেওয়া হয়েছিল সিনেমার অগ্রিম বুকিং!
হাওড়া থেকে শুভশ্রী ফ্যান ক্লাব চালান সুমন মণ্ডল ও শ্রাবণী জেলে ৷ লেডি সুপারস্টারের প্রতি তাঁদের অগাধ ভালোবাসা ৷ তাঁরা এখন থেকে দেশু নিয়ে উচ্ছ্বসিত ৷ তবে বেশি এক্সাইডেট অবশ্যই শুভশ্রীকে নিয়ে ৷ তাঁদের কথায়, প্রথম দিনের শো মিস করা যাবে না ৷ কীভাবে 'প্রিয় দিদি'র সিনেমা উদযাপন করা যায়, তা নিয়ে এখন থেকেই চলছে নানা পরিকল্পনা ৷
2014 সালের 5 ফেব্রুয়ারি শ্রাবণীর প্রস্তাবে প্রথম তৈরি হয় শুভশ্রী ফ্যান ক্লাব ৷ এক অভিনেত্রীর এত বড় ডাই হার্ড ফ্যান কী করে হলেন তাঁরা ? শুভশ্রীর প্রতি ভালোবাসা কবে থেকে ? সুমন নিজের ক্রেজি মোমেন্ট বলতে গিয়ে বলেন, "তখন স্কুলে পড়ি ৷ যেদিন প্রথম চ্যালেঞ্জ সিনেমায় 'দেখেছি তোমাকে শ্রাবণে' গানটা দেখি, দিদির পূজা চরিত্রটা পর্দায় দেখি, তবে থেকে দিদির প্রতি ভালোবাসা আমার ৷ মনে হয়েছিল, টলিউড ইন্ডাস্ট্রি 'সি ইজ ওয়ান অ্যান্ড অনলি অ্যাকট্রেস' ৷ এমনকী, শুভশ্রী নামটারও প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম ৷ সেই সময় থেকে আমি ক্রেজি ফ্যান ৷ আমি এখনও পর্যন্ত সিনেমা হলে শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় ছাড়া আর কারোর সিনেমা দেখি না ৷" শ্রাবণীরও শুভশ্রীর প্রতি ভালোবাসা চ্যালেঞ্জ সিনেমা থেকে ৷ তবে সে ফিদা মাহি রে গানে অভিনেত্রীকে দেখে ৷ তাঁর কথায়, "ওই গানটাতে দিদিকে দেখে আমি একেবারে ছিটকে গিয়েছি ৷ যেখান থেকে এখনও বেরোতে পারিনি ৷" শ্রাবণী-সুমন, অভিনেত্রী শুভশ্রীর সিনেমা আসলে যেমন মিছিল করেন, বড় বড় কাটআউট লাগান তেমনই 3 নভেম্বর প্রিয় 'দিদি'র জন্মদিনের জন্য অপেক্ষায় থাকেন ৷
'শ্রীকান্ত', 'প্রসেনজিৎ ওয়েডস ঋতুপর্ণা', 'দ্য আকাডেমি অফ ফাইন আর্টস' খ্যাত তারকা ঋষভের কথায়, "যে কোনও তারকার জন্য ফ্যান ক্লাব ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ৷ সকলেই চান, তাঁর নামে একটা ফ্যান ক্লাব থাকুক ৷ তবে অনেকের সঙ্গে কথা বলে ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি, এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে, অনেক ফ্যান ক্লাব ফেক হয় ৷ যেখানে, অভিনেতারা নিজেরাই স্পনসর করে ফ্যান ক্লাব চালান ৷ আর সেটা সোশাল মিডিয়াতে সীমাবদ্ধ ৷ তবে সত্যিকারের ফ্যানডম প্রসেনজিৎ, দেব ও জিৎদার রয়েছে ৷ যেখানে অনুরাগীরা তাদের প্রিয় তারকার সঙ্গে দেখা করতে পারে, কথা বলতে পারে ৷ এটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ৷ সোশাল মিডিয়া ফ্যান ক্লাবের থেকে এটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ৷"
আসলে, সিনেমা বা তারকাদের ফ্যান ক্লাবগুলো বেশ ইন্টারেস্টিং! সাধারণত, কোনও সিনেমা বা সিনেমার কোনও চরিত্রের ভক্তরা একসঙ্গে হয়ে এই ক্লাব তৈরি করেন। এমন অনুরাগীরা সিনেমার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন, ফ্যান আর্ট বানান, কখনও কখনও সিনেমার লেখক, পরিচালক বা অভিনেতাদের সঙ্গে যোগাযোগও করেন, তাঁদের সিনেমার প্রচার করেন ইত্যাদি। এই ক্লাবগুলো অনলাইনেও হতে পারে, আবার অফলাইনেও হতে পারে।
যেমন পাঞ্জাবের সনু চৌধুরী ৷ দীর্ঘ 14-15 ধরে ধর্মেন্দ্র ইন্টারন্যাশনাল ফ্যান ক্লাব চালিয়ে আসছেন ৷ ফ্যান ক্লাব ধরমজির নামে হলেও আসলে এই গ্রুপ দেওল পরিবারের জন্য পাগল ৷ এই ক্লাব প্রয়াত ধর্মেন্দ্রজির সিনেমার প্রোমোশন-ইভেন্ট যেমন প্রচার করে তেমনই সানি ও ববি দেওলের হয়েও ফ্যান বেস তৈরি করে ৷ তিনি বলেন, "আমরা দেওল পরিবারের কোনও তারকার কোনও সিনেমা মুক্তি পাওয়ার আগে তার প্রচার শুরু করে দিই বিভিন্ন সোশাল মিডিয়ায় ৷ শুটিং শুরু থেকে বক্সঅফিস কালেকশন, সবকিছুর আপডেট দেওয়া থাকে আমাদের কাজ ৷"
তিনি আরও বলেন, "এটা আমাদের করতে ভালো লাগে ৷ আমরা শুধু দেওল পরিবারের হয়ে কাজ করি ৷ এমনকী, আমরা সিনেমা মুক্তি পেলে টিকিটও কিনি ৷ কারোর যদি টিকিটের দরকার পড়ে, আমরা সেটা তাঁদের কিনে দিই ৷ মাল্টিপ্লেক্সে টিকিটের দাম বেশি ৷ ফলে যারা ডাই হার্ড অনুরাগী থাকেন আমরা তাদের টিকিট দিই ৷"
ফ্যান ক্লাব যে টিকিট কেনে, তার প্রভাবও পড়ে বক্সঅফিসে ৷ সনু জানান, "ফ্যান ক্লাবের সদস্য হোক বা না হোক, টিকিট কেটে সিনেমা দেখলে, তার প্রভাব তো বক্সঅফিসে পড়বেই ৷" সিনেমার বক্সঅফিসে ফ্যান ক্লাবের যে একটা বড় প্রভাব থাকে তা একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন অভিনেতা ঋষভ বসুও ৷ তাঁর কথায়, "ফ্যান ক্লাব যদি টিকিট কেটে সিনেমা দেখে, সেটা তো ভালো বিষয় ৷ আল্টিমেট তারাও তো দর্শক ৷ সেটা তো যে কোনও তারকার কাছে বড় অ্যাচিভমেন্ট ৷ ফ্যান ক্লাব তাঁর প্রতি লয়াল থাকছে, সিনেমা ভালো-খারাপ যাই হোক, তা তাঁর অনুরাগীরা সিনেমা হলে গিয়ে দেখছেন, এটা ভালো বিষয় ৷"
বাংলা-হিন্দি বা দক্ষিণী সিনেমা, অনুরাগী বা ফ্যান ক্লাবের ছবিটা সব জায়গায় একই রকম ৷ আজও শাহরুখ খানের কোনও সিনেমা প্রেক্ষাগৃহে এলে যেমন বাজি ফাটানো, নাচ-গান হয়, বাংলায় দেব-জিৎ বা প্রসেনজিতের সিনেমা আসলে বড় বড় কাটআউটে ফুলের মালা ঝোলানো হয় তেমনই দক্ষিণেও ভোর রাত থেকে অনুরাগীরা প্রিয় তারকার সিনেমা দেখতে হলের বাইরে দীর্ঘ লাইন লাগান ৷ সিনেমার মঙ্গল কামনায় কখনও হয় যজ্ঞ আবার কখনও হয় তারকার কাটআউঠে দুধ স্নান ৷ কিন্তু এই সবের বাইরে গিয়ে এমনও কিছু ফ্যান ক্লাব রয়েছে, যাঁরা সিনেমার প্রচার শুধু নয়, নিজেদের যুক্ত করে নেন সামাজিক কাজেও ৷
যেমন, 2005 সালের 13 অক্টোবর কলকাতায় তৈরি হয় অমিত কুমার ফ্যান ক্লাব ৷ উদ্যোক্তা সুদীপ্ত চন্দ ও তাঁর বন্ধুরা ৷ গভর্মেন্ট রেজিস্টার্ড হওয়া এই প্রতিষ্ঠান দীর্ঘ 21 বছর ধরে নানা দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করে চলেছে ৷ না, শুধু অমিত কুমারকে ভালোবেসে নয়, কিশোর কুমার থেকে আর ডি বর্মন, শচীন দেব বর্মন থেকে আরও অনেক লেজেন্ডারি তারকাদের অবদান, আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার মূল উদ্দেশ্য নিয়ে অমিত কুমার ফ্যান ক্লাব আজ ফুলে ফেঁপে উঠেছে ৷
সুদীপ্ত চন্দর কথায়, "আমাদের এই সংস্থা একাধিক কাজের সঙ্গে যুক্ত ৷ প্রদর্শনী থেকে শুরু করে অপ্রকাশিত গান প্রকাশ, ভারতীয় ডাক বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কিশোর কুমারের ওপর স্পেশাল কভার করা, আর ডি বর্মনের গ্লোবালি প্রথম স্ট্যাচু আমাদের ফ্যান ক্লাবের তরফ থেকেই প্রতিষ্ঠা করা হয় ৷" সার্দান অ্যাভিনিউতে কলকাতা পুরসভার দেওয়া জমিতে আজও পঞ্চমদার সেই মূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে হাসি মুখে ৷ এই মূর্তির উন্মোচনে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং কিশোর কুমার পুত্র অমিত কুমার ৷
এছাড়াও শচীন দেব বর্মন, কিশোর কুমারের ফুলের স্ট্যাচুও কলকাতার বুকে স্থাপন করে এই ফ্যান ক্লাব ৷ এখানেই শেষ নয়, কিশোর কুমার বা আরডি বর্মনের জন্মদিনে কখনও পথ কুকুর-বেড়ালদের খাওয়ানো, কখনও বৃদ্ধাশ্রমে বিশেষ দিন উদযাপন, এমনটাও করে থাকে অমিত কুমার ফ্যান ক্লাব ৷
এমনটা করে কী আনন্দ পান ক্লাবের সদস্যরা ? একজন তারকার সাফল্য বা সিনেমার সাফল্যের ক্ষেত্রে কতটা গুরুত্ব রাখে এই ধরনের ফ্যান ক্লাব ? সুদীপ্তর কথায়, "ভীষণ গুরুত্ব রাখে এই ফ্যান ক্লাব ৷ মানুষের কাছে ভিজিবিলিটি ভীষণ ভাবে ম্যাটার করে ৷ একটা মানুষকে নিয়ে যদি চর্চা না হয়, তাহলে কালের নিয়মে অনেক সময়ে হারিয়ে যান ৷ তেমন নিদর্শন অনেক আছে ৷ তারকা হয়ে ওঠা সহজ হয় অনেক সময় ৷ কিন্তু তাঁর যাঁরা গুনমুগ্ধ, তাঁকে নিয়ে যত আলোচনা করবেন ততই তিনি সময়ের সঙ্গে তাল রেখে প্রাসঙ্গিক থাকবেন ৷ যে মানুষ চলে গিয়েছেন, তাঁর নতুন করে পপুলার হওয়ার কিছু নেই ৷ তবে যাঁরা এই মুহূর্তে অ্যাকটিভ আছেন সিনেমা বা মিউজিক দুনিয়ায়, তাঁদেরকে চর্চায় রাখার জন্য ফ্যান ক্লাবের বিশাল বড় ভূমিকা থাকে ৷"
ভালো থাকলে তার খারাপ দিক থাকাটাও স্বাভাবিক ৷ ফ্যান ক্লাবও তার ব্যতিক্রম নয় ৷ প্রায়শই দেখা যায়, একই সময়ে দুই প্রধান সারির তারকার সিনেমা প্রেক্ষাগৃহে এলে, সেই তারকার ফ্যান ক্লাবের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগে যায় ৷ সোশাল মিডিয়ার যুগে সেই লড়াই আরও বেশি করে সামনে চলে আসে ৷ এই ধরনের মানসিকতা কতটা ক্ষতিকর ইন্ডাস্ট্রির জন্য ?
অভিনেতা ঋষভের কথায়, "এটা চিরকাল থাকবে, উত্তম কুমার না সৌমিত্র, মোহন বাগান না ইস্টবেঙ্গল সেই বিতর্ক থাকবে ৷ সেটা হেলদি ৷ যেমন আমরা আমাদের সময়ে দেখেছি, জিৎ বড় সুপারস্টার নাকি দেব-এই নিয়ে তর্ক চলত ৷ আগে যেটা হত, তখন সোশাল মিডিয়ার মতো প্ল্যাটফর্ম ছিল না ৷ এত অপেনলি সকলে মতামত ব্যক্ত করতে পারত না ৷ তেমনই আমরা দেখেছি, অনেক ফ্যান ক্লাবের সদস্যরা অন্য ফ্যানেদের সরাসরি সোশাল মিডিয়ায় কু-মন্তব্য করছেন, বিশেষ করে মহিলাদের কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ করেছেন, সেটা কোথাও গিয়ে ইন্ডাস্ট্রির জন্য ভালো নয় ৷"
তাহলে উপায় ? ঋষভ বলেন, "আমার মনে হয়, যারা বড় তারকা আছেন, তারা বরাবরই চেষ্টা করেন এই ধরনের বিষয় যাতে না হয়, সেক্ষেত্রে আরও বেশি সচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন ৷ তারকাদের ফ্যানেদের বোঝানো উচিত, যে তোমরা আমাকে নিয়ে ভালো কথা লিখতেই পারো কিন্তু অন্যকে ছোট করে বা ব্যক্তি আক্রমণ চলবে না ৷ আমার এটাও মনে হয়, বর্তমানে যে সোশাল স্ট্রাকচারে থাকি এখানে সেটা পসিবল নয় ৷ অনেক সময় দেবের অনুরাগীরা বলেন, দেব বড়, জিৎ নয় আবার জিতের অনুরাগীরাও বিপরীতটা বলেন, সেটা চলেই ৷ তবে আমি দু'জনেরই ফ্যান হয়ে বলতে পারি, এটা নিয়ে লড়াই চলে না ৷ এমন কোনও কথা নেই, উত্তম কুমারের অনুরাগী হলে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অনুরাগী হওয়া যাবে না ৷ ইতিবাচকভাবেই বিষয়টা দেখা উচিত ৷ কিন্তু ওই, সোশাল মিডিয়া আসায় এখন যে যা খুশি লিখে দিতে পারেন ৷ এটা চলতেই থাকে ৷ তাই মনে হয় একটু সচেতনতা যদি তারকারা নিজেদের অনুরাগীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেন তাহলে একটা ভালো মেসেজ যায় সকলের কাছে ৷"
আসলে তারকা আর অনুরাগীদের মতো সমষ্টিগতদের নিয়ে এই ফ্যান ক্লাব, একে অপরের পরিপূরক ৷ সব শেষে, সেই শাহরুখ খান অভিনীত ফ্যান সিনেমার গান ধার করে লেখা যায়, "ফলো করু টুইটার পে, ট্যাগ করু ফেসবুক পে, তেরে কুইজ মে গুগল কো বীট কর দিয়া… মেরা তেরা হায় রে জবরা ফ্যান হো গয়া...
EXPLAINER: জাতীয় পুরস্কার-ভারতের আনুষ্ঠানিক অস্কার এন্ট্রি বাদানুবাদ: নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে কী বলছেন ইন্ডাস্ট্রির বিশেষজ্ঞরা ?