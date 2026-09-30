Explainer: ভারতীয় সিনেমায় রোমান্সের আড়ালে বাড়ছে Toxic Masculinity !

Explainer: ভারতীয় সিনেমায় রোমান্সের আড়ালে বাড়ছে Toxic Masculinity !
Toxic Masculinity in Indian Films: সিনেমায় ভালোবাসা ও অধিকারবোধের নামে টক্সিক ম্যাসকুলিনিটির (Toxic Masculinity)- বিকৃত মানসিকতা নিয়ে মতামত তুলে ধরার চেষ্টায় প্রতিনিধি পারমিতা কামিলা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 30, 2026 at 4:26 PM IST
1957 সালে মুক্তি পাওয়া কাল্ট সিনেমা 'মাদার ইন্ডিয়া' ও 1993 সালে যশ চোপড়া পরিচালিত 'ডর' সিনেমার মধ্যে মিল কি জানেন ? সিনেমা দুটিতেই টক্সিক ম্যাসকুলিনিটি (Toxic Masculinity) বা ক্ষতিকর পুরুষতন্ত্রের দুটি ভিন্ন যুগের রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 'মাদার ইন্ডিয়া'-তে বিরজু চরিত্রটির মাধ্যমে সামাজিক ক্ষোভ থেকে জন্ম নেওয়া অন্ধ সহিংসতা এবং ডর-এ রাহুল চরিত্রটির মাধ্যমে ভালোবাসা ও অধিকারবোধের নামে বিকৃত মানসিকতা মনে ভয় ধরিয়েছে। এমন, আরও একাধিক সিনেমার নাম স্মৃতিতে জোর দিলে এমনিই মনে পড়ে যাবে ৷
আসলে, সিনেমা বিচ্ছিন্নভাবে চলতে পারে না। হয় তারা সমাজের প্রতিচ্ছবি নয় তা সত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে স্বীকৃত সমাজ ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করার প্রবণতা রাখে। ভারতীয় বিনোদন শিল্প প্রতি বছর বিশ্বের সর্বোচ্চ সংখ্যক সিনেমা তৈরি করে। যেখানে এমন কিছু সিনেমা উদাহরণ তৈরি করেছে যা ভারতীয় সমাজকে পিতৃতান্ত্রিকতার কঠিন সমস্যাকে সরিয়ে নারীশক্তির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী বদলেছে আবার এমন অনেক সিনেমাই তৈরি হয়েছে যেখানে পুরুষের বিষাক্ত আধিপত্যের (male toxic hegemony or toxic masculinity) ধারণার জন্ম দিয়েছে ৷ এখন প্রশ্ন হল, পাঁচ-ছয় বা নয়ের দশকে সিনেমায় পুরুষের বিষাক্ত আধিপত্য যেভাবে দেখানো হয়েছে 2026 সালে দাঁড়িয়ে সেই আধিপত্যকে কি আরও বেশি করে গ্লোরিফাই করছে সাময়িক সময়ে মুক্তি পাওয়া বেশ কিছু সিনেমা ?
অর্থাৎ ভারতীয় সিনেমায় রোমান্সের আড়ালে কি টক্সিক ম্যাসকুলিনিটি (toxic masculinity)-র উত্থান বা পুরুষের আগ্রাসনকে প্রচ্ছন্নভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে ? বাণিজ্য ও বিনোদনের মোড়কে তৈরি হওয়া এই সিনেমার বিষয় কি সমাজের ওপর কোনও ধরনের ছাপ ফেলতে পারে ? চলচ্চিত্র লেখক-পরিচালক থেকে অভিনেত্রী, সিনে পর্দায় 'টক্সিক ম্যাসকুলিনিটি' বিস্তার-প্রভাব নিয়ে কী মতামত তাঁদের, রইল বিস্তারিত আলোচনা ৷
পুরনো সিনেমার ক্যানভাসে 'টক্সিক ম্যাসকুলিনিটি'
নারী অধিকার ও নারীবাদ নিয়ে কাজের জন্য পরিচিত জেন চেলিয়াহ তাঁর এক আর্টিকেল 'দ্য হিউমিলেটিং মডেল মাদারহুড ইন আরাধনা' (The Humiliating model Motherhood in Aradhana) আলোচনা করেছেন ৷ তাঁর মতে, 1969 সালে মুক্তি পাওয়া এই সিনেমা সম্পূর্ণভাবে নারীবিরোধী। তিনি যুক্তি দেন যে এই ছবিতে একজন বলিদানকারী মাকে চিত্রিত করা হয়েছে ৷ সেই কারণেই ভারতীয় মায়েদের সর্বদা দেখা যায় তারা যদি তাদের সন্তানের প্রয়োজনে আত্মত্যাগ না করে তবে তাকে সফল মা বলা যায় না ৷
2025 সালে কান চলচ্চিত্র উৎসবে 'আ ডল মেড আপ অফ ক্লে' (A Doll Made Up Of Clay)-এ অভিনয় করার জন্য প্রশংসিত অভিনেত্রী গীতা দোশি মনে করেন, নির্মাতারা ভাবতে পারেন, তারা এমন এক সিনেমা বানিয়েছেন, যেটা বাস্তব হতেও পারে আবার নাও হতে পারে ৷ তাঁর কথায়, "মেল ডমিনেন্স কোন সময়ে ছিল না ? এটা কী উল্টো ভাবে ভাবতে পারি আমরা ? ভাবতে চাইলেও সমাজ তা মেনে নিতে পারবে না ৷ আজকে মেল ডমিনেন্সকে নতুন মোড়কে, অন্যরকম ফ্লেভার দিয়ে দেখানো হচ্ছে ৷ যেটা আগেও ছিল ৷ মেয়েরা ডমিনেন্স করবে, এমনটা ভাবাও যায় না ৷ আবার যদি, মেয়েদের দিক থেকে ভাবি, এটা তো নারী সমাজের কাছে সাধারণ বিষয় ৷ পুরুষ ভালোবাসার নামে অনেক কিছু করতে পারে আর মেয়েদের সেটা মেনে নেওয়াই রীতি ৷ এটা তো হয়েই থাকে ৷ এই ধরনের মনোভাব বা চিন্তাভাবনায় বদল আনতে হবে ৷ সিনেমায় যাই দেখানো হোক না কেন, তা নিজের বিচারবুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা না করলেই মুশকিল ৷"
সময়ের সঙ্গে টক্সিক ম্যাসকুলিনিটি ধারনার পর্দায় বদল
ডেভিড ধাওয়ানের সিনেমা 'বিবি নং 1' ৷ 1999 সালে মুক্তি পাওয়া এই সিনেমা দেখায়, স্ত্রী সন্তান-সংসারের জন্য নিজের কেরিয়ার আত্মত্যাগ করেন ৷ তার স্বামী ব্যভিচার করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে তার কাছে ফিরে আসে ৷ সিনেমার শিরোনামের ন্যায্যতা প্রমাণ করে যে স্ত্রী তার স্বামীকে, তার ভালবাসা দিয়ে ফিরিয়ে আনতে পারে। আবার অন্যদিকে, 'কুছ কুছ হোতা হ্যায়'- এর মতো সিনেমা ৷ একাধিক ফিল্মফেয়ার পুরস্কার জেতা, এই সিনেমায় নারী সৌন্দর্য ও ভালোবাসাকে এমনভাবে তুলে ধরেছে যা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে নারীর সম্মান ও অধিকার-আত্মমর্যাদা নিয়ে প্রশ্ন তুলবে ৷
2024 সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'লাপাতা লেডিজ' (Laapataa Ladies)-এর মূল গল্পকার ও লেখক তথা চিত্রনাট্যকার, চলচ্চিত্র পরিচালক এবং সম্পাদক বিপ্লব গোস্বামী হলেন যদিও বিষয়টাকে দেখছেন অন্যভাবে ৷ তাঁর মতে, 'কয়েকটা সিনেমা সমাজ তথা বর্তমান জেনারেশনের ওপর খারাপ প্রভাব ফেলছে'—এভাবে সরলীকরণ করা ঠিক হবে না। সিনেমা সমাজের একমাত্র প্রভাবক নয়। পরিবার, শিক্ষা, সামাজিক পরিবেশ, ব্যক্তিগত বোধবুদ্ধি, সোশাল মিডিয়া এবং সমসাময়িক সংস্কৃতিও মানুষের চিন্তাভাবনা ও আচরণকে প্রভাবিত করে।
তিনি বলেন, "সিনেমার একটি বিশেষ ক্ষমতা আছে ৷ আর সেটা হল, একটি আচরণকে আকর্ষণীয়, রোমান্টিক বা নায়কোচিত করে দর্শকের সামনে তুলে ধরার ক্ষমতা। বিশেষ করে কিছু তরুণ দর্শকের ক্ষেত্রে এই ধরনের উপস্থাপনা 'আদর্শ পুরুষ' সম্পর্কে একটি ধারণা তৈরি করতে পারে। তবে একই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে, সিনেমা দেখা মানেই দর্শক সেই আচরণকে অনুসরণ করবে-এমন সরাসরি সম্পর্ক প্রমাণ করা কঠিন। দর্শক অনেক বেশি সচেতন। একজন দর্শক কোনও চরিত্রের আচরণকে সমর্থন না করেও সেই সিনেমার গল্প বলার ধরন, অভিনয়, সঙ্গীত কিংবা সিনেমার অন্যান্য শিল্পগত দিক উপভোগ করতে পারেন। তাই সিনেমার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করার সময় দর্শকের agency-ও আমাদের মনে রাখতে হবে। দর্শকের মেধা ও বিচারবোধকে ছোট করে দেখা ঠিক হবে না।"
নারীকে কেবল ভোগের বস্তু হিসেবে উপস্থাপন !
অনেকেই মনে করেন, বিগত কিছু বছরে, কবীর সিং (2019), অ্যানিম্যাল (2023) কিংবা টক্সিক (2026)-এর মতো সিনেমায় হিরো বা নায়কের পুরুষত্ব এবং রোম্যান্সের আড়ালে নারীকে ভোগের বস্তু হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে ৷ অর্থাৎ, বলিউড কেবল লিঙ্গবৈষম্যকেই যে বৈধতা দিয়েছে তা নয়, বরং যৌন হয়রানি, শ্লীলতাহানি, নারীকে চরিত্রহীন বলে অপবাদ দেওয়া (slut-shaming) এবং অন্যের গোপনীয়তা বা নগ্নতা দেখে আনন্দ পাওয়া বা 'ভয়েয়ারিজম'-এর (voyeurism) মতো বিষয়গুলোকেও উস্কে দিয়েছে । পুরুষদের ইচ্ছার মতোই নারীর সম্মতি যে সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং নারীকে যে সবসময়ই হয় 'খলনায়িকা' (vamp) অথবা 'সতী-সাধ্বী' (virgin)—এই গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হবে না-বিষয়টি স্বীকার না করার জন্য সিনেমাগুলোকেই দায়ী করা যায়। রোমান্সের আড়ালে ভারতীয় অনেক সিনেমায় নারীর প্রতি সহিংসতা-যেমন পিছু নেওয়া (stalking), অপহরণ এবং এমনকি ধর্ষণের মতো ঘটনাকে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছে বলে মনে করা হয় ৷
- উদাহরণ হিসাবে 'শুটআউট অ্যাট ওয়াডালা' (Shootout at Wadala) সিনেমার উল্লেখ করা যেতে পারে ৷ যেখানে, ধর্ষণ শব্দটি এবং ধর্ষণের ঘটনাকে স্বাভাবিক এবং হাসির বিষয় হিসেবে দেখানো হয়। সিনেমায় মুনির নামের এক পুরুষ চরিত্র বলে, "আমি যে কোনও কিছু করতে প্রস্তুত-এমনকি ধর্ষণও-যদি মেয়েটি ভালো (আকর্ষণীয়) হয়।" আবার ধরা যাক, 'আর. রাজকুমার' (R. Rajkumar)-এর মতো সিনেমা ৷ সিনেমাটিতে এমন একটি দৃশ্যও রয়েছে যেখানে নায়ক (শাহিদ কাপুর), নায়িকার (সোনাক্ষী সিনহা) ঘরে লুকিয়ে থাকে। নারীটি যখন পোশাক খুলতে থাকে, নায়ক তখন তাকে দেখতে থাকে ৷ পোশাক খোলা শেষ হওয়ার পর নারীটি তাকে আবিষ্কার করে। পরবর্তীতে তাদের মধ্যে প্রেম গড়ে ওঠে। এভাবেই সিনেমাটি এই ধরনের কাজকে বৈধতা দেয়।
97তম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডস (Oscars)-এর 'সেরা ছবি' (Best Picture) বিভাগের রিমাইন্ডার লিস্টে প্রথম বাংলা ছবি হিসেবে জায়গা করে নিয়ে ইতিহাস গড়েন 'পুতুল' সিনেমার পরিচালক ইন্দিরা ধর ৷ এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আমার মনে হয়, যে পৃথিবীতে আমরা বাস করছি, তাতে অনেক নেগেটিভিটি রয়েছে, ফলে সিনেমা এমন একটা মাধ্যম, যেখানে আমরা দর্শকদের মেসেজ দিতে পারি ৷ আর বিনোদন ভায়োলেন্স হতে পারে না ৷ যা দর্শকদের ভায়োলেন্স শেখায় তা বিনোদন হতে পারে না ৷ আমি কোনও নির্দিষ্ট সিনেমার নাম নেব না, তবে এমন কোনও সিনেমাকেই সাপোর্ট করব না, যা মেয়েদের সাবোটাজ (নাশকতা, অন্তর্ঘাত ) করে ৷ অথবা এমন আলোয় মেয়েদের দেখায় যেখানে তাদের দুর্বল মনে হয় ৷ আমি সবেমাত্র হিন্দি সিনেমার জগতে প্রবেশ করেছি ৷ আমার 'ইকোস অফ ভ্যালোর'-এ দিব্যা দত্তা-নীরজ কবি রয়েছেন ৷ এটা এক আর্মি সেনার বায়োপিক ৷ ফলে, একজন পরিচালক হিসাবে এটা আমার দায়িত্ব, ভালো কিছু বানানো, যার কোনও নেতিবাচক ইমপ্যাক্ট দর্শকদের ওপর হবে না ৷ তার বদলে পজিটিভ কিছু বানানো যেখানে কোনও জেন্ডারই সাবোটাজ, লেফটআউট, টার্গেটেড বলে মনে করবে না ৷"
বাংলা সিনে ইন্ডাস্ট্রি আর টক্সিক ম্যাসকুলিনিটি
ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত 'মেঘে ঢাকা তারা' (1960) নিশ্চই দেখেছেন ৷ নীতা চরিত্রে সুপ্রিয়া দেবীর সেই আর্তনাদ করে বলা "দাদা, আমি বাঁচতে চাই..." দৃশ্য এখন চোখের কোণ ভিজিয়ে দেয় ৷ এখানে রোম্যান্সের অ্যাঙ্গেল নয় বরং এই অ্যাঙ্গেল থেকে দেখা যায়, পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেওয়া প্রধান চরিত্র নীতার জীবনকাহিনির মধ্য দিয়ে নারীর শোষণের এক নির্মম চিত্র ৷ এখানে বলা হয়েছে, "যারা অন্যের জন্য কষ্ট পায়, তারা চিরকালই কষ্ট পায়।" নীতা তার পরিবারের দ্বারা শোষিত হয়, কিন্তু সে এর বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদ করে না বরং পরিস্থিতি যতই শোচনীয় হোক না কেন, সে অন্যদের দ্বারা নিজের শোষিত হওয়ার বিষয়টি মেনে নেয়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থান এবং পরিবার থেকেই এই ব্যবস্থার উদ্ভব হওয়ায় তা থেকে নিস্তার পাওয়ার কোনও উপায় নেই-সিনেমাটি মূলত এই বিষয়গুলোরই সমালোচনা করে।
একইভাবে, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'অবতরণিকা' উপন্যাসের ওপর ভিত্তি করে, পরিচালক সত্যজিৎ রায় 'মহানগর'(1963)-সিনেমায় আরতি (মাধবী মুখোপাধ্যায়) নামের এক নারীর গল্প তুলে ধরেছেন। যেখানে আরতি একজন 'ঘরোয়া' বা গৃহমুখী স্ত্রীর প্রথাগত গণ্ডি ভেঙে চাকরি গ্রহণ করে এবং পিতৃতন্ত্রের সেই শৃঙ্খল ছিন্ন করে, যা কেবল স্বামীর সেবা করা এবং অনুমতি ছাড়া বাড়ির বাইরে না যাওয়ার প্রত্যাশা পূরণ করত। সেই সূত্র ধরে প্রশ্ন হতেই পারে, 'কবীর সিং' বা 'অ্যানিম্যাল'-এর মতো সিনেমা বাংলায় যতই ব্যবসা করুক না কেন, এই ধরনের চিত্রনাট্য বা গল্প কী টলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে চলবে ?
পরিচালক ইন্দিরা ধর মনে করেন, "প্রত্যেকটা রিজনের একটা সিনেমার টেস্ট থাকে ৷ আমরা বাংলায় অনেক সিনেমা দেখেছি, যা দক্ষিণী সিনেমার রিমেক ৷ আমাদের সংস্কৃতি যেহেতু অনেকটাই আলাদা, আমরা খুব ভালো গল্প বলতে পারি, সেখানে অ্যাকশন, বিনা কারণে 10টা গান দিয়ে তাতে কর্মাশিয়াল ট্যাগ দিয়ে ফেমাস করতে হয় না ৷ বিগত 10 বছরে বাংলা সিনেমায় অনেক পরিবর্তন এসেছে ৷ বাঙালি দর্শক এখন অনেক বেশি সেনসেবল ৷ আমরা তো ভারতেরই একটা অংশ ৷ ভারতীয় দর্শক অনেক বেশি সেনসেবল ৷ পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে বসে যে কোনও ছবি দেখা যায় ৷ গল্প ভালো না হলে, কেউ বসে বসে সিনেমা দেখবে না দিনের পর দিন ৷"
অভিনেত্রী গীতা দোশির কথায়, বাংলায় সিনেমা তৈরি করলে সেটা শুধু মাত্র মাল্টিপ্লেক্সের জন্য তৈরি করলে হয় না ৷ এমন সিনেমা বানাতে হয়, যা পৌঁছে যাবে গ্রাম-বাংলার মানুষের কাছেও ৷ ফলে, ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়, বাংলা সিনে জগতে এই ধরনের গল্প বানানো যাবে না, পরিচালকরা চেষ্টাও করবেন না ৷ প্রযোজক-পরিচালকরা বাংলার পালস বোঝেন ৷ জানেন, কোন সিনেমা চলবে বা কোন ধরনের গল্প চলবে ৷
সব শেষে বলা যেতে পারে, সিনেমায় বিষাক্ত পুরুষত্ব প্রায়শই পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের ক্ষতি করে। বর্তমানে অনেক পরিচালকই পুরুষ চরিত্রগুলির আরও জটিল এবং সহানুভূতিশীল চিত্রায়নের মাধ্যমে পুরানো আদর্শ তথা পিতৃতান্ত্রিক সমাজকে চ্যালেঞ্জ করে সমাজে নতুন জোয়ার আনার চেষ্টা করছেন ৷ চলতে থাকা স্টেরিওটাইপগুলো থেকে দূরে সরে গিয়ে সিনেমা সামাজিক-সাংস্কৃতিক নিয়মগুলিকে প্রভাবিত করার ও আরও ন্যায়সঙ্গত সমাজ গড়ে তোলার ক্ষমতা রাখে। লিঙ্গ, পরিচয় এবং মানসিক স্বাস্থ্যের চারপাশে কথোপকথন ক্রমাগত বাড়তে থাকায়, সিনেমা পুরুষদের আরও বৈচিত্র্যময় এবং বাস্তবসম্মত চিত্রায়ন করতে শুরু করেছে। তাই, দর্শক সিনেমা নিয়ে যতই আবেগপ্রবণ বা উন্মাদ হোন না কেন, সিনেমার চরিত্র এবং তাদের আচরণকে বিচার-বিশ্লেষণ করার দায়িত্ব দর্শকেরও রয়েছে। অর্থাৎ, সিনেমা আমাদের কী দেখাচ্ছে-তার পাশাপাশি আমরা সেটিকে কীভাবে দেখছি, সেটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।