EXPLAINER: জাতীয় পুরস্কার-ভারতের আনুষ্ঠানিক অস্কার এন্ট্রি বাদানুবাদ: নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে কী বলছেন ইন্ডাস্ট্রির বিশেষজ্ঞরা ?

জাতীয় পুরস্কার এবং ভারতের আনুষ্ঠানিক অস্কার এন্ট্রি নিয়ে নানা মুনির নানা মত ৷

Explainer Industry voices share insight on National Awards and official entry for Oscars selection process
জাতীয় পুরস্কার-অস্কারে সিলেকশন প্রক্রিয়া (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 29, 2025 at 4:21 PM IST

Updated : November 29, 2025 at 5:01 PM IST

পারমিতা কামিলা

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার (National Film Awards) ভারতের বিনোদন-সংস্কৃতি তথা আর্ট শিল্পের এক রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ পুরস্কার ৷ সিনেমা ও বিনোদন শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নে উল্লেখ্যযোগ্য অবদানের জন্য ব্যক্তিবিশেষের পাশাপাশি, শ্রেষ্ঠ সিনেমা, ডকুমেন্টারি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে ভারত সরকার ৷ সম্প্রতি এই জাতীয় পুরস্কার পাওয়ার বিষয়ে স্বচ্ছতা নিয়ে একাধিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷ অন্যদিকে, অস্কার (Oscars)-এর মতো বিশ্বের অন্যতম সম্মানীয় পুরস্কারের সিলেকশন নিয়েও ওঠে প্রশ্ন ৷

অনেকেই এই পুরস্কার পাওয়ার ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব, টাকার জোর ও রাজনৈতিক প্রভাবের মতো বিষয়কে ইঙ্গিত করছেন ৷ এই বিষয়ে বিশিষ্টদের মতামত জানার আগে প্রথমে বোঝা দরকার, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের জন্য নমিনেশন হয় কীভাবে ? কিভাবে কোনও এক পরিচালক এই পুরস্কারের জন্য নিজের বানানো সিনেমা প্রতিযোগিতায় পাঠাতে পারেন ? কীভাবেই বা বিজেতাদের নির্বাচন করা হয় ?

explainer-industry-voices-share-insight-on-national-awards-and-official-entry-for-oscars-selection-process
দাদাসাহেব ফালকে সম্মানে সম্মানিত অমিতাভ বচ্চন (এএনআই)

ব্যাকগ্রাউন্ড

ভারতের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের সূচনা হয় ধুন্ডিরাজ গোবিন্দ ফালকের হাত ধরে ৷ যিনি দাদাসাহেব ফালকে নামে পরিচিত ৷ ভারতে প্রথম মুক্তি পায় মাইথোলজিক্যাল সাইলেন্ট সিনেমা অর্থাৎ নির্বাক সিনেমা 'রাজা হরিশচন্দ্র' ৷ পরিচালনা ও প্রযোজনা করেন ধুন্ডিরাজ গোবিন্দ ফালকে ৷ 1913 সালের 3 মে মুম্বইয়ের করোনেশন সিনেমায় মুক্তি পায় এই ছবি। এখান থেকেই ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের পথ চলা শুরু ৷

1931 সালে ইম্পেরিয়াল ফিল্ম কোম্পানি প্রযোজিত সবাক সিনেমা, 'আলম আরা' চলচ্চিত্র শিল্পে নতুন যুগের সূচনা করে ৷ এরপর বাড়তে থাকে সিনেমা তৈরির সংখ্যা ৷ ভারত সরকার সিনেমা সেন্সরশিপের জন্য 1918 সালের ভারতীয় সিনেমাটোগ্রাফ আইন এবং কেন্দ্রীয় চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড প্রণয়ন করে ৷

1949 সালে, ভারত সরকার চলচ্চিত্র তদন্ত কমিটি তৈরি করে ৷ সেই কমিটি নান্দনিক ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা এবং সামাজিক প্রাসঙ্গিকতায় সিনেমার ভূমিকা তথা অবদানকে মাথায় রাখে ৷ এরপরেই এই শিল্পকে উৎসাহিত করার জন্য রাজ্য চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয় কমিটির তরফে ৷ সেখান থেকে শুরু হয় জাতীয় পুরস্কার দেওয়ার জার্নি ৷

explainer-industry-voices-share-insight-on-national-awards-and-official-entry-for-oscars-selection-process
লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ডে সম্মানিত ওয়াহিদা রহমান (এএনআই)

প্রথমবার ভারতে জাতীয় পুরস্কার প্রদান

ভারতে প্রথম জাতীয় পুরস্কার প্রদান শুরু হয় 1954 সালে ৷ প্রথমে এই পুরস্কারের নাম ছিল স্টেট অ্যাওয়ার্ডস ফর ফিল্মস ৷ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠান হয় ৷ রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ 1954 সালের 10 অক্টোবর, নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে পুরস্কার প্রদান করেন।

সেই সময় মূলত তিনটি বিভাগ ছিল-

  1. ফিচার ফিল্মস (Feature films)
  2. ডকুমেন্টারিস (Documentaries)
  3. চিলড্রেনস ফিল্মস (Children's films)

তিনটি বিভাগেই মেরিট সার্টিফিকেটও প্রদান করা হয়-

* প্রেসিডেন্টস গোল্ড মেডেল ফর দ্য অল ইন্ডিয়া বেস্ট ফিচার ফিল্ম-এর তকমা পায় 1953 সালে মুক্তি পাওয়া মারাঠি ছবি 'শ্যামচি আই' ৷ পরিচালক ছিলেন প্রহ্লাদ কেশভ আত্রে ৷ ফিচার ফিল্মের জন্য জাতীয় পুরস্কারের তখন এই নামই ছিল ৷

* অল ইন্ডিয়া সার্টিফিকেট অফ মেরিট পায় দুটি সিনেমা ৷ হিন্দিতে বিমল রায়ের 'দো বিঘা জমিন' ও বাংলায় দেবকী বোসের 'ভগবান শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য' ৷

* অল ইন্ডিয়া সার্টিফিকেট অফ মেরিট ফর বেস্ট চিলড্রেনস ফিল্ম- এর তকমা পায় বাংলা সিনেমা 'খেলা ঘর' ৷

* ডকুমেন্টারিতে গোল্ড মেডেল আসে জগৎ মুরারি পরিচালিত ইংলিশ ভাষায় মুক্তি পাওয়া মহাবালিপুরম-এর ঝুলিতে ৷ সেই বছর সেরা শিশুদের ফিল্ম বিভাগে কোনও সিনেমা গোল্ড মেডেল পায়নি ৷

প্রথম জুরি কমিটি

1953 সালে মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমার জন্য পুরস্কার প্রদানের জন্য সাত সদস্যের একটি কমিটি গঠিত হয় ৷ নেতৃত্বে ছিলেন মঙ্গল দাস পাকভাসা। যিনি ছিলেন এই কমিটির চেয়ারম্যান ৷ এছাড়াও ছিলেন কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, কালীদাস নাগ, রামধারী সিং দিনকর, সি.ভি দেশাই, এস.এ আইয়ার ও বি.ডি মিরচন্দানি ৷

explainer-industry-voices-share-insight-on-national-awards-and-official-entry-for-oscars-selection-process
জাতীয় পুরস্কার অনুষ্ঠানে মিঠুন চক্রবর্তী-শর্মিলা ঠাকুর (এএনআই)
  • এবার এক নজরে দেখে নেওয়া যাক, জাতীয় পুরস্কারের ক্ষেত্রে কীভাবে সম্পন্ন হয় পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়া

আহ্বান: সরকারি কর্তৃপক্ষ, যেমন তথ্য মন্ত্রণালয়, নির্দিষ্ট বছরে মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমার জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করে।

আবেদনপত্র জমা: আগ্রহী নির্মাতা ও প্রযোজকদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে একটি আবেদনপত্র পূরণ করে জমা দিতে হয় এবং সাধারণত উন্নতমানের প্রিন্টের ডিভিডি (DVD) আকারে তাদের ছবি জমা দিতে হয়।

মূল্যায়ন: সরকার চলচ্চিত্র জগতের অভিজ্ঞ ব্যক্তি, পরিচালক, অভিনেতা, সমালোচক এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একাধিক বিচারকমণ্ডলী বা জুরি গঠন করে। জমা হওয়া প্রতিটা ভাষার সিনেমা পর্যালোচনা করার জন্য।

বিবেচ্য বিষয়: গঠিত জুরি সদস্যরা জমা পড়া সিনেমা বিভিন্ন বিভাগে (যেমন সেরা চলচ্চিত্র, সেরা পরিচালক, সেরা অভিনেতা ইত্যাদি) পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখেন এবং মূল্যায়ন করেন। এছাড়াও নজরে থাকে-

  • চিত্রনাট্য
  • চিত্রগ্রহণ
  • সঙ্গীত
  • সম্পাদনা
  • অন্যান্য শৈল্পিক ও প্রযুক্তিগত গুণাবলী

পুরস্কার প্রদান: বিস্তারিত আলোচনা ও মূল্যায়নের পর, জুরিরা প্রতিটি বিভাগের জন্য বিজয়ীদের নির্বাচন করেন এবং তাদের সুপারিশগুলি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সরকারের কাছে পাঠান। তারপর তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর নির্দিষ্ট দিন ও সময় নির্ধারিত করে বিজেতাদের নাম প্রকাশ করে ৷ তার কিছুদিন পর জাতীয় পুরস্কার রাষ্ট্রপতি তুলে দেন বিজেতাদের হাতে ৷

explainer-industry-voices-share-insight-on-national-awards-and-official-entry-for-oscars-selection-process
জাতীয় পুরস্কার অনুষ্ঠানে অজয় দেবগণ-সূর্য (এএনআই)

জাতীয় পুরস্কারে পক্ষপাতিত্ব- বিতর্ক

ভার্সেটাইল অভিনেতা পরেশ রাওয়াল জাতীয় পুরস্কার বা অস্কার-এ সিনেমার প্রবেশ তথা পুরস্কার পাওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ৷ তিনি কন্টেন্ট ক্রিয়েটর এবং ইউটিউবার রাজ শামানির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে, জানিয়েছেন, "আমি পুরস্কার সম্পর্কে খুব বেশি কিছু বলতে চাই না। তবে একটা কথা বলব, তা হল, জাতীয় পুরস্কারে কিছু পক্ষপাতিত্ব থাকতে পারে ৷ জাতীয় পুরস্কারের মর্যাদা আছে। তবে এখানে অনেক বড় লবিং অনেক বড় পরিসরে হয়। এমনকী, অস্কারেও পক্ষপাতিত্ব করা হয়।"

অস্কারে শুনেছি লবিং দরকার হয় ...

পুরস্কারে বিজয়ী নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনেক সময় চাপ সৃষ্টি করা হয়, এমনটা মেনে নিয়েছেন 'গোলমাল', 'কিং আঙ্কল', '1920 লন্ডন', 'সোল্ড' খ্যাত অভিনেত্রী সুস্মিতা মুখোপাধ্যায় (Sushmita Mukherjee) ৷ তিনি বলেন, "সব জিনিসেই লবিং করতে হয় ৷ আর্ট ইজ সেলেবল ৷ বিষয়টা দুর্ভাগ্যের ৷ ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডে পক্ষপাতিত্ব হয় কি না, আমার জানা নেই ৷ কিন্তু অস্কারে শুনেছি লবিং দরকার হয় ৷"

মূলত, 2024 সালে গোয়া ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে জুরিতে ছিলেন সুস্মিতা ৷ তাঁদের একাধিক সিনেমা দেখে সেরার সেরা নির্বাচন করতে হয়েছিল ৷ কোনও প্রেশার ছিল কি ? অভিনেত্রীর কথায়, "আমাদের ওপরও প্রেশার ছিল, বলা হত.. দেখুন না এই সিনেমাটাকে যদি পুরস্কার দেওয়া যায়.. ডায়রেক্টলি কিছু বলা না হলেও আমরা বুঝতে পারি ৷ আমরা কোনও দিনই এই বিষয়টাকে ফেভার করিনি ৷ আমরাই তো সিনেমার নাম ঘোষণা করেছি লাস্ট ইয়ার ৷ তাই আমাদের কেউ কিনেছে, এটা বলা অনুচিত ৷ আমি সেখানে জুরি ছিলাম ৷ ফলে আমি কখনই এই ধরনের বিষয়কে গুরুত্ব দিইনি ৷ তবে হ্যাঁ, অস্কারে শুনেছি, লবিং চলে ৷"

Explainer Industry voices share insight on National Awards and official entry for Oscars selection process
গঙ্গুবাই সিনেমার জন্য আলিয়া ভাট পান জাতীয় পুরস্কার (এএনআই)

জাতীয় পুরস্কারঃ তোপ দক্ষিণী তারকা প্রকাশ রাজেরও

55তম কেরালা রাজ্য চলচ্চিত্র পুরস্কারের জন্য জুরি চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন প্রকাশ রাজ ৷ জুরি সদস্য হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতা এবং জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে মামুট্টির জেতার সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বিস্ফোরক মন্তব্য করেন।

অভিনেতার কথায়, "এটা বলতে আমার কোনও দ্বিধা নেই যে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার আপোষমূলক। কেরালার জুরি চেয়ারম্যান হতে পেরে আমি খুব খুশি ৷ কারণ যখন তাঁরা আমাকে ডেকেছিলেন, তাঁরা বলেছিলেন যে আমাদের একজন অভিজ্ঞ বহিরাগত প্রয়োজন, এবং আমরা এতে হস্তক্ষেপ করব না ৷ জাতীয় পুরস্কারে এমনটা হয় না ৷ আমরা তা দেখতে পাচ্ছি। এই ধরনের জুরি এবং এই ধরনের জাতীয় সরকার… তারা মামুট্টির যোগ্য নয়।"

কী বলছে ফিল্ম ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া ?

ফিল্ম ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সভাপতি তথা প্রযোজক ফিরদৌসুল হাসানের (Firdausul Hasan) সঙ্গে এই বিষয়ে যোগাযোগ করা হয় ৷ তিনি বলেন, "আমার যতটা মনে হয়, জাতীয় পুরস্কারে বিজয়ী নির্বাচন খুবই স্বচ্ছ ভাবে হয় ৷ অবশ্যই, ফাইনাল রাউন্ডে তিন-চারটে ছবি থাকে একই মানের ৷ তখন জুরি সদস্যদের মধ্যে ভোটাভুটি হয় ৷"

তিনি আরও বলেন, "ভারতবর্ষে জাতীয় পুরস্কার বিচার করা এত সোজা নয় ৷ এটা বুঝতে হবে ৷ ভারতবর্ষ, পৃথিবীর লার্জেস্ট ফিল্ম প্রোডিউসিং কান্ট্রি ৷ সেখানে এতগুলো ছবি পড়ে ধারণা করা যায় না ৷ তিন থেকে চার মাস লাগে শুধু সিনেমা বাছাই করতে ৷ সেখান থেকে যখন ফাইনাল বাছাই করা হয় জাতীয় পুরস্কারের জন্য, নিশ্চই তখন যে জুরি থাকে, তাঁদের যে সিদ্ধান্ত সেটাকে মেনে নেওয়া উচিত ৷ পাঁচটা-ছটা সিনেমা যখন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছয় ৷ অথচ দিতে হবে একটাকে, বাকিদের হয়তো খারাপ লাগে ৷ দিনশেষে আমার এটাই মনে হয়, জুরিরা যেটা বলেন সেটা মেনে নেওয়া উচিত ৷ এখনও পর্যন্ত আমি যতটা দেখেছি, তাতে আমার মনে হয়নি লবিং দরকার হয় ৷ আর লবিং করে কোনও লাভ হয় না ৷ কেউ যদি বলে থাকেন, জাতীয় পুরস্কারে লবিং হয়, সেটা ভুল ৷"

Explainer Industry voices share insight on National Awards and official entry for Oscars selection process
71তম জাতীয় পুরস্কারের বিজয়ী (এএনআই)

এক সরকারি প্রতিনিধি সবসময় বসে থাকতেন...

ভারত সরকারের সবচেয়ে বড় পুরস্কার বিতরণে পক্ষপাতিত্ব নিয়ে মুখ খুললেন দু'বার জাতীয় পুরস্কার জয়ী ফিল্ম সমালোচক তথা লেখিতা শোমা এ চট্টোপাধ্যায় (Shoma A. Chatterji) ৷ তিনি 1991 সালে বাংলার ভাষায় 'সেরা চলচ্চিত্র সমালোচক'-এর জন্য জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পান ৷ অন্যদিকে, 'পরমা অ্যান্ড আদার আউটসাইডার্স: দ্য সিনেমা অফ অপর্ণা সেন' (2002) -এর উপর গবেষণার জন্য 'ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডস ফর বেস্ট রাইটিং অন সিনেমা' বিভাগে জাতীয় পুরস্কার পান ৷

তাঁর কথায়, "আমি যেই সময়ে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিলাম, সেখানে বেশ অনেক বছরের ব্যবধান রয়েছে ৷ একবার 1991 আর একবার 2002 ৷ সেই সময় কোনও লবিবাজির ব্যাপার ছিল না ৷ তাহলে আমি পেতাম না ৷ সেটা একটা বড় প্রমাণ ৷ তারপর আমি দু'বার জাতীয় পুরস্কারের জুরিতেও ছিলাম ৷ সেখানেও দেখেছি, জুরিদের ব্যাপারে কেউ নাক গলায় না ৷ আমি নন-ফিচার ফিল্ম জুরি ছিলাম ৷ আমাদের সঙ্গে কোনও এক সরকারি প্রতিনিধি সবসময় বসে থাকতেন ৷ কেউ যাতে কাউকে ইনফ্লুয়েন্স করতে না পারে তা মনিটর করার জন্য ৷"

Explainer Industry voices share insight on National Awards and official entry for Oscars selection process
ভারতের ঝুলিতে অস্কার (এএনআই)

80 বছর বয়সী লেখিকা তথা ফিল্ম ক্রিটিক আরও বলেন, "তখন জুরিদের স্বাধীনতা ছিল ৷ ইদানিং কালে লবিবাজি হয় কি না, আমার জানা নেই ৷ তবে 2023 সালে বেস্ট বুক অন সিনেমায় আমি আমার বই পাঠিয়েছিলাম ৷ প্রতিযোগিতায় 27টা বই ছিল ৷ অথচ ওরা প্রাইজ ঘোষণাও করল না ৷ জানালোও না কেন ঘোষণা করছে না ৷ আমাদের বই পায়নি বলে বলছি না, 27টা বইয়ের মধ্যে একজনও পেলেন না ! এটা তো হতে পারে না ৷ অ্যাওয়ার্ডের প্রসিডিউরটাও সাংঘাতিক ৷ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য টাকা দিতে হয় ৷ আমাদের কাছ থেকে 5 হাজার 900 টাকা করে নিয়েছে ৷ প্লাস 5টা বইয়ের কপি পাঠাতে হয়েছে ৷ তার ডেলিভারি চার্জ ৷ 27 জন করে 10 হাজার টাকার মতো খরচ করেছে ৷ প্রায় 2 লক্ষ 70 হাজার টাকার হিসেব কে দেবে ? সেই টাকা ওরা অডিটিংয়ে কী করে দেখাবে ? এটা একটা বিরাট প্রশ্ন ৷"

এই বছর অর্থাৎ 71তম জাতীয় পুরস্কারের মঞ্চে সেরা অভিনেতার স্বীকৃতি পেয়েছেন শাহরুখ খান ও বিক্রান্ত ম্যাসি ৷ সেই প্রসঙ্গে ফিল্ম সমালোচক শোমার কথায়, "শাহরুখ খানের জাতীয় পুরস্কার পাওয়া উচিত ছিল 'চক দে ইন্ডিয়া' বা 'স্বদেশ' সিনেমার জন্য কিংবা 'মাই নেম ইজ খান' সিনেমার জন্য ৷"

