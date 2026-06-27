EXPLAINER- বদলেছে আইটেম নাচের সংজ্ঞা, বিবর্তনের পথে কীভাবে প্রভাব বিস্তার প্রথম সারির তারকাদের ?
দ্রুত লয়ের সুর, চটকদার শব্দ ও আবেদনময় পরিবেশনায় 'আইটেম নাম্বার' দিয়ে সিনেমা দুনিয়ায় বদলে যায় বিনোদনের স্বাদ ৷ বিবর্তনের পথ নিয়ে লিখলেন প্রতিনিধি পারমিতা কামিলা৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 27, 2026 at 4:57 PM IST
হায়দরাবাদ: 'কোঠা'বাড়ির নাচ থেকে ক্যাবারে হয়ে ডিস্কোকে টপকে আজকের আইটেম নাম্বার (Item Dance)-এক দীর্ঘ বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে ৷ দ্রুত লয়ের সুর, চটকদার শব্দ ও আবেদনময় পরিবেশনায় সিনেমা দুনিয়ায় রাতারাতি বদলে যায় বিনোদনের স্বাদ ৷ আসলে, শুরুর দিকে চলচ্চিত্র জগতের শীর্ষস্থানীয় নায়িকারা আইটেম নম্বরে পারফর্ম করার বিষয়টি খুব একটা পছন্দ করতেন না। এক বা দুই দশক আগেও মূলত খল-নায়িকা বা বিশেষ অতিথি হিসেবে আসা নৃত্যশিল্পীরাই এসব গানে নাচতেন। যেমন- মুম্বই সিনেমার প্রথম বড় নৃত্য-তারকা ছিলেন কুক্কু, যিনি চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে ক্যাবারে নাচের জগতে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন।
তবে খল-নায়িকা বা বিশেষ অতিথি শিল্পীকে দিয়ে আইটেম ডান্স করানোর অঙ্ক এখন অতীত ৷ এখন আইটেম ডান্স মানে কখনও নারী-পুরুষকে পর্দায় সমান গুরুত্ব দেওয়া বা ক্ষমতায়ন তুলে ধরা, আবার কখনও গল্পের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বিরাট বাজেটের এক-একটি আকর্ষণীয় পরিবেশনা। কীভাবে এল এই রূপান্তর ? কেনই বা এল এই পরিবর্তন ? কী বলছেন স্বনামধন্য কোরিয়োগ্রাফাররা ? আজকের প্রতিবেদনে সেই বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা যাক ৷
মূলত, ষাটের দশকে 'আইটেম নম্বর'-এর বিষয়টি মূলত প্রান্তিক বা খল-নায়িকার (যাদের 'ভ্যাম্প' বলা হতো) গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকলেও, বর্তমানে তা তারকা-খচিত জমকালো বিপণন আয়োজনে পরিণত হয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের ফলে শীর্ষস্থানীয় অভিনেত্রীরা, পরবর্তীকালে অভিনেতারাও এই ধরনের নাচের পরিবেশনাকে নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে আসেন। স্বনামধন্য নৃত্যশিল্পী, নৃত্য পরিচালক সুদর্শন চক্রবর্তীর কথায় উঠে আসে 1950 ও 1960-এর দশকে হিন্দি ও দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্রে জনপ্রিয় অভিনেত্রী-নৃত্যশিল্পী পদ্মিনী-রাগিনীর কথা ৷ 'ট্রাভাঙ্কোর সিস্টার্স' (ললিতা, পদ্মিনী এবং রাগিনী)-এর অন্যতম ছিলেন রাগিনী।
নৃত্য পরিচালক সুদর্শন চক্রবর্তী বলেন, "উদয় শঙ্করের ছাত্রছাত্রী পদ্মিনী-রাগিনী নাচের জগত তোলপাড় করছেন ৷ সেখান থেকে বৈজন্তীমালা 'আম্রপলি'তে ক্ল্যাসিক্যাল পিসেস করছেন, গান ছাড়াই একটা ছোট্ট পিস তৈরি হচ্ছে বা হেমা মালিনীর 'মেহবুবা'তে, যে নাচের দৃশ্যগুলো সেখান থেকে আসতে আসতে সেটাই চলে এল ধ্রুপদী আঙ্গিকে ৷ সেখান থেকে বেরিয়ে শ্রীদেবী-জয়াপ্রদা চলে এল আটের দশকে ৷ যশ রাজ সিনেমায় এমন প্রচুর আছে, যেখানে ডান্স পিস থাকত ধ্রুপদী আঙ্গিকে ৷ এরপর দিল তো পাগল হ্যায়-র সময়ে আমরা আস্তে আস্তে দেখলাম করিশ্মা কাপুর, মাধুরী দীক্ষিতের ডুয়ো-সেটাকেও আইটেম পিস বলতে পারি ৷"
সিনেমার অভিজ্ঞতায় 'আইটেম নম্বর'-এর শুরু থেকে কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসার এই রূপান্তরকে কয়েকটি প্রধান ধাপের মাধ্যমে চিহ্নিত করা যেতে পারে:-
|ক্যাবারে ও খল-নায়িকার যুগ (1950-এর দশক–1970-এর দশক):
|বিশেষ নাচের দৃশ্যগুলো মূলত হেলেন ও বিন্দুর মতো 'ভ্যাম্প' বা ক্যাবারে ডান্সাররাই পরিবেশন করতেন। নৈতিক দিক থেকে অস্পষ্ট ও পাশ্চাত্য-ঘেঁষা এই চরিত্রগুলো প্রথাগত নায়িকার চরিত্রের বিপরীতে এক ভিন্নধর্মী আবহ তৈরি করত। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে, 'আওয়ার পার' (1954) সিনেমার 'বাবুজি ধীরে চলনা' কিংবা হাওড়া ব্রিজ (1958) সিনেমার 'মেরা নাম চিন চিন চু' কিংবা 'ক্যারাভান' (1971) সিনেমার আইকনিক ক্যাবারে গানে হেলেনের 'পিয়া তু আব তো আজা' অথবা বিন্দুর 'মেরা নাম হ্যায় শবনম' (কটি পতঙ্গ, 1970) ৷
|পপ মিউজিক ও আইটেম গার্লের উত্থান (1990-এর দশক):
|শীর্ষস্থানীয় অভিনেত্রীরা বিশেষ নৃত্যদৃশ্যের মাধ্যমে নিজেদের ক্যারিয়ারকে এগিয়ে নেওয়ার সম্ভাবনাকে আরও বেশি করে গুরুত্ব দিতে থাকেন ৷ এই যুগকে নায়িকাদের মূল 'ইরোটিক স্পেকট্যাকল' বা আবেদনময়ী আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। মাধুরী দীক্ষিত ও শ্রীদেবীর মতো আইকনিক তারকারা প্রথাগত নায়িকার চরিত্রে সরাসরি ‘আইটেম গার্ল’-এর বৈশিষ্ট্য নিয়ে এসেছিলেন। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে, 1999 সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'শুল' সিনেমায় শিল্পা শেঠ্ঠীর 'ম্যায় আয়া হুঁ ইউপি বিহার লুটনে' গানটির মাধ্যমেই মিডিয়াতে প্রথম 'আইটেম গার্ল' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এরপর 'ছাম্মা ছাম্মা' (উর্মিলা মাতণ্ডকার) ও'"খল্লাস' (ইশা কোপিকর) এর মতো গানে এই ধরন আরও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।
|মূলধারার তারকা- গ্লোবালাইজেশন (2000-2010):
|এই দশকে আইটেম গান সিনেমার মার্কেটিংয়ের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হয়ে ওঠে। 'কাজরা রে' (ঐশ্বরিয়া রাই), 'বিড়ি জ্বালাইলে' (বিপাশা বসু), কিংবা 'মইয়া মইয়া' (মল্লিকা শেরাওয়াত)-র মতো গানে প্রথম সারির তারকারা পারফর্ম করতে শুরু করেন। 'মুননি বদনাম হুই" (মালাইকা অরোরা) ও 'চিকনি চামেলি' (ক্যাটরিনা কাইফ)-র মতো গানগুলো দেশজুড়ে আলোড়ন তোলে।
|আধুনিক রূপ-পুরুষ শিল্পীদের অন্তর্ভুক্তি (2010 থেকে বর্তমান):
|সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আইটেম গানের ক্ষেত্রে পরিচালকদের পছন্দের তালিকায় যুক্ত হতে থাকে পুরুষ অভিনেতারাও ৷ যেমন- শাহরুখ খানের 'ছাইয়া ছাইয়া' বা ভিকি কৌশলের 'তওবা তওবা'। একদিকে যখন নোরা ফাতেহির মতো শিল্পীরা 'দিলবার' বা 'সাকি সাকি'-র মতো গানে নতুন মাত্রা যোগ করছেন ঠিক তখনই রাজকুমার রাও কিংবা আয়ুষ্মান খুরানার মতো তারকারা আইটেম নম্বরে ভাইরাল হতে থাকেন ।
নাচের জগতে এই বিবর্তন কেবলই কি বিনোদন জোগানোর একটা পার্ট ? এই প্রসঙ্গে, পরিচালক ও কোরিওগ্রাফার করণ আরিয়ান বলেন, "আসলে আইটেম ডান্সের যে বিবর্তন হয়েছে সেখানে এক একটা ইন্ডাস্ট্রির এক রকম দৃশ্য রয়েছে ৷ দক্ষিণে একরকম, বলিউডে একরকম আবার বাংলার একরকম ৷ যেমন বলিউডে, 90 শতাংশ যে আইটেম গান হয়, তার বেশিরভাগ আর্টিস্ট বাইরে থেকে ডাকা হয় ৷ তামান্না ভাটিয়েরার ব্যাক টু ব্যাক গান দেখুন ৷ 'আজ কি রাত' গানে তামান্নাকে দেখুন ৷ আইটেম নম্বরের জন্যই উনি ফেমাস ৷ ওকে কিন্তু 'স্ত্রী 2' সিনেমাতেও ইনসার্ট করে দেওয়া হয় পঙ্কজ ত্রিপাঠীর সঙ্গে যুক্ত করে ৷ দক্ষিণের ক্ষেত্রে, যত আর্টিস্ট ম্যাক্সিমাম ডান্সার ৷ গল্পটাকেই এমনভাবে বোনা হয় যাতে ডান্সার পুট করা যায় ৷ এখন যদি বারে ডান্স করার কথা হয়, তখন তো মূল অভিনেত্রীকে সেখানে রাখলে হবে না ৷ আননোন আর্টিস্টই পারফর্ম করবে ৷ বাংলার ইন্ডাস্ট্রি চেষ্টা করে সিনেমার ডান্সার ইনক্লুড করতে ৷ সবথেকে বড় কথা বাজেট ৷ যেমন- 'ডাকাতিয়া বাঁশি', লিড হওয়া সত্ত্বেও কৌশানি মুখোপাধ্যায়কে আইটেম গানের মাধ্যমে পরিচয় করানো হয় ৷ পুরোটাই নির্ভর করে গল্পের ওপর ৷"
অন্যদিকে, 'দর্দ-এ-ডিসকো'-তে শাহরুখ খান বা 'এক পল কা জিনা'-তে হৃতিক কিংবা বাংলা সিনেমায় অঙ্কুশ হাজরার 'গোবিন্দ কেন দাঁত মাজে না'-মতো পুরুষ তারকাদের ডান্স আইটেম, গানের লিঙ্গ-ভিত্তিক সমীকরণে পরিবর্তন প্রসঙ্গে নৃত্য পরিচালক সুদর্শন জানান, "বর্তমানে জেন্ডার ইকুইয়েশন পাল্টেছে ৷ কনজাম্পশন অফ ইন আ ওয়ে সেক্সুয়ালিটি ( অর্থাৎ যৌনতার ভোগ) সেটা পাল্টেছে ৷ তাই নারীকেন্দ্রিক আইটেম নাম্বার থেকে পুরুষকেন্দ্রীক আইটেম নাম্বার চলে এসেছে ৷ আমাদের এখানে অর্থাৎ বাংলায় থ্যাংঙ্কফুলি মেল ডান্সিং স্টার তৈরি হচ্ছে ৷ আমাদের এখানে বেশিরভাগ নায়িকারাই ভালো নাচেন ৷ আইটেম নাম্বার করার বা উপভোগ করার যে চোখ সেটা পাল্টেছে, বাংলা ছবিতেও তার পরিবর্তন পড়েছে ৷ "
বলিউড ছেড়ে যদি বাংলা ছবির দিকে তাকানো হয়, তাহলে সেখানে চিত্রনাট্যের খাতিরে 'আইটেম নম্বর' খুব বেশি লক্ষ্য করা যায়নি ৷ তবে, তিন ভুবনের পাড়ে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের 'জীবনে কী পাব না' গানে পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে নাচকে কী 'আইটেম ডান্স' বলা যায় ? সন্দেহ আছে ৷ কোরিয়োগ্রাফার সুদর্শন চক্রবর্তী মনে করেন, ডান্সিং স্টার বলতে বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে সেইভাবে কেউ ছিলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ছাড়া ৷ তিনি বলেন, "বুম্বাদাই একটা ট্রেন্ড শুরু করেছিলেন, যেখানে প্রচুর নাচ তিনি করতেন ৷ একদম পুরনো যুগে দেখতে গেলে সাধন বসুর ছবি, সাধনা বসুকে দেখেছি পারফর্ম করতে ৷ কিন্তু পরবর্তী সময়ে কমার্শিয়াল ছবিতে বুম্বাদাই ট্রেন্ড সেট করেছেন ৷ কিন্তু সব চিত্রায়নকেই আবার আইটেম ডান্স বলা যাবে না ৷ তাই সেটাকে বলতে পারি, কাইন্ড অফ রোমান্টিক দৃশ্য ৷ সেখানে তনুশ্রী দির 'আগুন আগুন' যে গানটা ছিল, সেটা কিন্তু একটা আইটেম নাম্বার ৷ আসলে, একটা সময়ে তথাকথিত মেনস্ট্রিম নায়িকা কোথাও না কোথাও চ্যাস্টিটির বিরুদ্ধে (Chastity অর্থাৎ নৈতিক বা ধার্মিক গুণ) তাঁরা এমন কিছু পরিবেশন করতেন না ৷"
তিনি বলেন, "তবে আমি নিজের কাজ নিয়ে বলতে পারি, সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের 'নির্বাক' ছবিতে সুস্মিতা সেনের গাছের সঙ্গে যে নাচটা আমি কোরিয়োগ্রাফ করেছিলাম, কোনও গান নয়, অদ্ভুত একটা 'অ্যাবস্ট্রাক কনসেপ্ট' ৷ আমি যখন সৃজিতের থেকে বিষয়টা শুনলাম, অবাক হলাম ৷ এটা কোনও হিরো বা হিরোইনের সঙ্গে নয়, সুস্মিতার গাছের সঙ্গে প্রেম এবং গাছের পারস্পেকটিভ থেকে হচ্ছে ৷ সেটা কিন্তু আমার কাছে একটা আইটেম নাম্বার ৷ আমি নিজে মনে করি, অনীক দত্ত পরিচালিত 'আশ্চর্য প্রদীপ'-এ 'ঝিনচ্যাক ঝিনচ্যাক'টা আইটেম নাম্বার ৷ ফলে এই বিবর্তন সত্যিই খুব ইন্টারেস্টিং ৷ আমি এমন অনেক সিনেমায় আইটেম ডান্স করেছি, একটা চরিত্রকে গানে নিয়ে এসে সেটা চিত্রায়ন করা, সে মূল ছবির নায়ক বা নায়িকা নন, এই ট্রেন্ড আগেও হয়েছে ৷ গেস্ট অ্যাপিয়ারেন্স হিসাবে বিখ্যাত কোনও নায়ক বা নায়িকা এক ছোট্ট পারফর্ম্যান্স করার জন্য এসেছে ৷ বাংলা ছবিতে আমরা দেখেছি, অঙ্কুশেরও আইটেম নাম্বার ৷ সেদিক থেকে আইটেম নাম্বারের একটা ইভোলিউশন হয়েছে ৷ তার কোথাও না কোথাও জাতিভেদ পাল্টেছে ৷"
যদিও, শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়ের 'দুই পৃথিবী' সিনেমায় 'প্যায়ারেলাল' গান, 'তুফান' সিনেমায় মিমি চক্রবর্তীর 'দুষ্টু কোকিল' গান কিংবা 'রক্তবীজ 2' সিনেমায় নুসরত জাহানের 'অর্ডার ছাড়া বর্ডার'- এর মতো গান, বাংলা বিনোদন জগতে আইটেম গান হিসাবে বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছে ৷ তবে, অনেকেই মনে করেন, পুরনো সময়ে আইটেম গান হলেও তার একটা সুতো বোনা থাকত মূল গল্পের সঙ্গে ৷ ঠিক যেমনটা দেখা গিয়েছে, 'স্ত্রী 2' সিনেমায় তামান্না ভাটিয়ার আইটেম ডান্সকে ৷ আগের গানের কথাই যদি ধরা হয়, 'আজ কি রাত কোই আনে কো হ্যায়' (অনামিকা, 1973)-এর মতো গান-যার মধ্যে গল্পের একটি সুতো বোনা থাকে- এমন এখন খুব কমই দেখা যায়। কিংবা 'ও হাসিনা' (তিসরি মঞ্জিল, 1966) গানের সেই উদ্দীপ্ত আবেদন, অথবা 'হুসন কে লাখোঁ রং' (জনি মেরা নাম, 1970) গানে ফুটে ওঠা সেই অসহায়ত্ব-যখন প্রেমিকের প্রাণ বাঁচাতে নিষ্ঠুর বসের সামনে পদ্মা খান্না 'স্ট্রিপটিজ' বা শরীরী প্রদর্শনের মতো সাহসী নাচ পরিবেশন করেন। এই প্রতিটি নাচই ছিল অত্যন্ত উচ্চমানের এবং সেগুলোর পেছনে ছিল সুনির্দিষ্ট কারণ ৷ আর সেই সঙ্গে পারফর্ম করতেন সে সময়ের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও প্রতিভাবান অভিনেত্রীরা। এখন অনেক ক্ষেত্রেই, আইটেম ডান্স রাখার কারণ খুঁজে পান না দর্শকরা ৷
|কোরিয়োগ্রাফার গৌতম উপাধ্যায়ের মতে, "একটা সময় ছিল হেলেন-এর মতো যাঁরা ডান্সার তাঁদের দিয়ে নাচ করানো হতো ৷ আইটেম ছিল মনোরঞ্জন হিসাবে ৷ গল্পের পরিপ্রেক্ষীতেই সেইভাবে আসত ৷ এখন গল্প বদলাচ্ছে ৷ বড় অভিনেত্রীরাও এখন ক্যাবারে ডান্স দিয়েই শুরু করছে সিনেমা জগত ৷ তবে অনেকক্ষেত্রেই গল্পে আইটেম নাচ জোর করে ঢোকানো হয় ৷ তার সঙ্গে বাজেটও একটা বিষয় ৷" তাঁর কথায় নাচের দুনিয়ায় ক্ল্যাসিক্যাল ফর্ম বা ফোক ফর্মের পরিবর্তন এসেছে ৷ বৃষ্টির জলে গাছের পাতা যেমন দোলে, সেখান থেকে নাচের ভাবনাটা অনায়াসে তুলে নেওয়া যায় ৷ কিন্তু এখন নাচের ফর্মে বিবর্তনের কারণে শিল্পীদের পাশাপাশি নানা রূপরেখারও পরিবর্তন ঘটছে ৷
তাই, সবশেষে মনে হয়, অসংখ্য গানের ভিড়ে এই ধরনের পরিবেশনায় যে বিষয়টি এখন আর তেমন দেখা যায় না, তা হল বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ৷ বিশেষ করে গল্পের সঙ্গে গানের সংযোগ। অধিকাংশ 'আইটেম সং' বা বিশেষ নাচের গানই এখন কোনও যুক্তি- কারণ ছাড়াই সিনেমায় জুড়ে দেওয়া হয়। গানগুলো নিঃসন্দেহে প্রাণবন্ত ৷ সেগুলোর উদ্দীপনা সংক্রামক এবং পারফর্মাররাও চমৎকার ৷ কিন্তু খুব কম গানেরই এমন কোনও গুণ থাকে যা সেই গান ও শিল্পীকে কালজয়ী করে তোলে।