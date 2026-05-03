বারবার শাশুড়ির চরিত্র, ইন্ডাস্ট্রির কস্ট কাটিং, মেক-আপ রুম পলিটিক্স ! এক্সক্লুসিভ ময়না

বারবার শাশুড়ির চরিত্র, ইন্ডাস্ট্রির কস্ট কাটিং, মেক-আপ রুম পলিটিক্স ! এক্সক্লুসিভ ময়না
অভিনেত্রী ময়না বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বললেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্ত । আড্ডায় উঠে এল ইন্ডাস্ট্রির নানা গোপন কথা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 3, 2026 at 6:35 PM IST
কলকাতা, 3 এপ্রিল: কাজ না-পাওয়ার ভয়ে নিজের পারিশ্রমিক বাড়াননি কোভিডের পর থেকে । তাও কেন গত চার মাস ধরে হাতে কাজ নেই অভিনেত্রী ময়না বন্দ্যোপাধ্যায়ের ? উত্তর খুঁজল ইটিভি ভারত ।
ইটিভি ভারত: এই মুহূর্তে কী কাজ চলছে ?
ময়না: এই মুহূর্তে আমার হাতে কোনও কাজ নেই । চার মাস আগে 'তুই আমার হিরো' শেষ হল । ওখানেও শাশুড়ির চরিত্রেই ছিলাম । এই চরিত্রেই অনেকদিন ধরে দর্শক আমাকে দেখতে পাচ্ছে । চার মাস হল শেষ হয়েছে সিরিয়ালটা । তারপর থেকে এখনও বাড়িতেই আছি ।
ইটিভি ভারত: কোয়ালিটি টাইম কাটছে তা হলে পরিবারের সঙ্গে ?
ময়না: কাজের মানুষ আমরা । চার মাস ধরে বসে থাকার মধ্যে কারওর কোয়ালিটি টাইম কাটানো হবে বলে মনে হয় না আমার । আমরা কাজের মধ্যে থেকেও ভালো সময় কাটাই । আমরা দু'জনেই টাইম ম্যানেজ করে কোথাও গিয়ে এক-দু'ঘণ্টা কাটিয়ে আসি, আড্ডা দিই । তার জন্য কাজ বন্ধ থাকার দরকার হয় না ।
ইটিভি ভারত : এতদিন ধরে কাজ নেই কেন ?
ময়না: ডাক আসছে না বলব না । কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক কাজটা আর করা হচ্ছে না । এর কারণ আমার জানা নেই । আমার ষোলো বছর হয়ে গেল ইন্ডাস্ট্রিতে । এর কারণ আমার কাছে অধরা ।
ইটিভি ভারত: চরিত্র পছন্দ হচ্ছে না ? নাকি সময় দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না ?
ময়না: আমরা যেহেতু ক্যারেক্টার আর্টিস্ট তাই এই ইন্ডাস্ট্রিতে একই গতে বাঁধা চরিত্রই আমাদের কাছে আসে বারবার । আমি বিগত কয়েক বছর ধরে শাশুড়ির চরিত্রই করে যাচ্ছি বলে আমার কাছে শাশুড়ির থেকে কোনও বৌদির চরিত্র আসবে না, সে তুমি যতই স্লিম ট্রিম ফিট থাকো না কেন । ওই একটা ফরম্যাটে ফেলে দেওয়া হয় । 35 থেকে 42 - এর মধ্যে যাঁদের বয়স তাঁদের শাশুড়ি করে দেওয়া হচ্ছে । কারণ 17-18 বছর বয়সি হিরোইন, 22-25 বছর বয়সের ছেলেদের হিরো । ফলে আমরা যে বয়সের তাতে অটোমেটিক্যালি শাশুড়ির আওতায় পড়ে যাচ্ছি । কিন্তু আবার এটাও বলব, শাশুড়ির চরিত্রে অনেক কিছু করার থাকে । আজকাল যে ফরম্যাটে কাজ হচ্ছে, তাতে কোনও পার্শ্বচরিত্রের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বিশেষ কিছু করার থাকে না । এমনকী হিরোর থেকেও হিরোইনদেরই অনেক কিছু বেশি করার থাকে । 18-23 বা কাছাকাছি বয়সের ছেলেমেয়েদের ঘিরে গল্প লেখা হয় । তাও শাশুড়ির চরিত্রে একটু গুরুত্ব দেওয়া হয় ড্রইং রুম ড্রামার জন্য । গ্রাম বাংলার লোকেরা মোবাইলে সিরিজ দেখে না । তাদের ঘরে টিভিই চলে । সেখানে আমরাই থাকি । হিরো-হিরোইনের কাকি, বৌদি, জেঠি হওয়ার থেকে তার শাশুড়ি হওয়া ভালো । তবু কিছু করা যায় । তার কথার গুরুত্ব থাকে, নেগেটিভ বা পজিটিভ যেমন রোলই হোক না কেন ।
ইটিভি ভারত : আক্ষেপ হয় না এর জন্য ?
ময়না: আক্ষেপ করে কী হবে ? আমি খুব ইতিবাচকভাবে ভাবি । আমি গ্রহণ করে নিয়েছি । আমি 2008-এর শেষের দিকে এই ইন্ডাস্ট্রিতে এসেছি । তখন আমি 'দুটি মন' ছবিরও হিরোইন হয়েছি । তিনটে সিরিয়ালে লিড করে এসেছি আমি । এখন আমি শাশুড়ির চরিত্রটাকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করি । ওই যে বললাম, এই চরিত্রে কিছু করার থাকে । আমি ওই ড্রইং রুমে কাকিমা, জেঠিমার চরিত্র না-করে শাশুড়ি হয়ে গুরুত্ব পাওয়া ভালো । অনেকে বলে আমাকে টিভিতে কেন এত বয়স্ক দেখায় ? তাদের বলি, গেট আপ ম্যাটার করে । সাহেব ভট্টাচার্য আমার থেকে বয়সে বড় । 'কথা'তে ও আমার ছেলে হয়েছে । আক্ষেপ একটা জায়গায় হয় । বারে বারে মনে হয় আমি কি অযোগ্য হয়ে পড়ছি ? তবে, আমার নিজের প্রতি আস্থা আছে ৷ যে চরিত্রই পাই না কেন আমি উতরে দেব । ভিতরকার পলিটিক্স একটা বড় ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে আজ । তোমার সঙ্গে সেটা হচ্ছে তুমি বুঝতে পারবে । কিন্তু কাউকে বলতে পারবে না ।
ইটিভি ভারত : আপনার শুরুর দিককার ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে আজকের ইন্ডাস্ট্রির কতটা বদল দেখছেন ?
ময়না: চেঞ্জ তো আমরাই করেছি । আগের পরিবেশে যে আন্তরিকতা ছিল সেটা কোথাও মিসিং । আমরা সিনিয়রদের কাছে শেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম । এখন জানার বা শেখার আগ্রহ নেই । থাকলেও খুব কম সংখ্যকের মধ্যে আছে । আমি স্পষ্ট কথা বলি বলে অনেকের কাছে খারাপ । কিন্তু আমি সত্যি কথাই বলছি । স্ক্রিপ্ট না-পড়ে ফ্লোরে যাওয়ার সাহস আজও দেখাতে পারি না । ভয় পাই আমার জন্য কোনও এনজি হবে না তো ? কারওকে কিছু ধরিয়ে দিতে গেলে সে ইগোতে ধরে নেয় । আগে এগুলো ছিল না । তবে, এটাও ঠিক নতুন কাজ করতে এসে সিনিয়র আর্টিস্টদের কাছ থেকে সবসময় ভালোবাসাই পেয়েছি, তেমনটা নয় । অনেক সময় খারাপবাসাও পেয়েছি । তা বলে আমি তো তাঁদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে পারব না । আর যাতে তাঁদের কাজ না-থাকে সেই ব্যবস্থাও করব না । করিওনি কোনওদিন । এখন মেক আপ রুমে অদ্ভুত একটা পলিটিক্স চলে । বুঝতে পারবে, তোমার বিরুদ্ধেই পলিটিক্স চলছে । কিন্তু তুমি কিছু বলতে পারবে না । কেউ তোমার কথা বিশ্বাসই করবে না ।
ইটিভি ভারত: সচেতনতার অভাবে এমন একটা ঘটনা ইন্ডাস্ট্রিতে ঘটে গেল যা আজও কেউ মেনে নিতে পারছে না । আগামীতেও পারবে না । আপনি নিজে অনেকদিন কাজ করছেন । এই সচেতনতা নিয়ে আপনার কী বক্তব্য ?
ময়না: সিনেমায় আউটডোর বেশি থাকে । তখন 'বাবারে বাছারে' করেই কাজ হত । সবাই খুব সচেতনভাবেই কাজ করতেন । খুব প্রোটেকশনের মধ্যেই আমি কাজ করে এসেছি । এখনও প্রোটেকশন দেওয়া হয় । তারই মাঝে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে । রাহুলের মতো একজন অভিনেতাকে আমরা হারালাম । তার সঙ্গে সঙ্গে আমি এটাও বলব, কোনও প্রোডাকশন হাউজ চায় না কোনও দুর্ঘটনা ঘটুক, কেউ মারা যাক । একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে । তাতে সেই প্রোডাকশন হাউজের সঙ্গে কেউ কাজ করবে না, এটা ঠিক হল না । আমাদের ইন্ডাস্ট্রিটা খুব ছোট । তার উপর একটা প্রোডাকশন হাউজ বন্ধ থাকা মানে কত মানুষের কাজ না থাকা ? কতগুলো আর্টিস্ট, টেকনিশিয়ানের কাজ চলে যাওয়া । তাও টেকনিশিয়ানদের কাজ খুঁজে দেওয়ার উপায় আছে । আর্টিস্টদের কেউ কাজ খুঁজে দেয় না । নিজেকেই খুঁজতে হয় । টেকনিশিয়ানদের বেতনের একটা নির্দিষ্ট স্কেল আছে । আমরা যারা ক্যারেক্টার আর্টিস্ট তাদের কোনও স্কেল নেই । আমরা ফ্রিলান্সার । দিন আনি দিন খাই ।
ইটিভি ভারত: সামাজিক মাধ্যমের দাপাদাপি কীভাবে সামলান ?
ময়না: কখনও উত্তর দিই । কখনও চুপ থাকি । সীমা পার করে গেলে উত্তর দিতে বাধ্য হই । কারণ আমি একটা দলকে পছন্দ করি, অন্য কেউ অন্য কোনও দলকে সমর্থন করতেই পারে । এটা সবার নিজের নিজের পছন্দ । এখানে আমি কমেন্ট করে অন্যকে বলতে পারি না তুমি ওই দলটা কেন পছন্দ করছো । তোমার সন্তানকে অ্যাটাক করতে পারি না । আজকাল সোশাল মিডিয়ায় এটা চলছে । এমনও বলা হয় আমি এই দলের চটিচাটা । এই দলের সমর্থক বলে আমি কাজ পাই ৷ একেবারেই তেমনটা না । তা হলে আমি আজ চার মাস বসে আছি কেন ? কেন কাজ নেই আমার হাতে ? এভাবে কাজ পাওয়া যায় না । আসলে যারা বলে তারা তো ইন্ডাস্ট্রির মানুষ নয়, তাই জানে না । কিন্তু মন্তব্যটা করতেই হবে । খুব খারাপ লাগে যখন বলে আমি আমার ছেলেকে চোর বানাব । কোনও মা চায় তার সন্তান চোর হোক ? এখন কিছু হলেই প্রতিবাদের ঝড় ওঠে সোশাল মিডিয়ায় । অন্যকে অ্যাটাক করা হয় । কেন ?
ইটিভি ভারত: প্রযোজনা করার ইচ্ছা আছে ?
ময়না: বহুদিনের ইচ্ছে । যত প্রযোজনা সংস্থা আসবে তত কাজ বাড়বে । মানুষকে দেখাতে চাই কীভাবে ভালো কাজটা হয় । আমি চাই কেউ যেন বসে না থাকে । সবাই যাতে কাজ পায় । আমি মনে করি, আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে চারটে স্তম্ভ । প্রযোজনা সংস্থা, চ্যানেল, অভিনেতা, টেকনিশিয়ান্স । এরা একে অপরের পরিপূরক । কাউকে বাদ দিয়ে কোনও কাজ সম্ভব না । তাই একা নয়, সবাইকে কাজ পেতে হবে ।
ইটিভি ভারত: ছেলের অভিনয়ে ইচ্ছা আছে ?
ময়না: একদম না । অফার এসেছিল, করেনি । ওর খেলাধুলোর প্রতি ঝোঁক । তবে, সৃজিত মুখার্জির প্রোডাকশন হাউজে একটা ছোট বিজ্ঞাপন করেছিল । আমার ছেলে আর নীলাঞ্জনা (শর্মা) দি'র বড় মেয়ে ভাই-বোন হয়েছিল বিজ্ঞাপনটাতে ।
ইটিভি ভারত: কয়েকদিন আগে এই ইন্ডাস্ট্রিকে 'ডেড ইন্ডাস্ট্রি' বলেছিলেন আপনি । এর কারণ ?
ময়না: অদ্ভুত একটা পলিটিক্স চলে এখানে । এটা দলগত পলিটিক্স নয় । কিছু কিছু আর্টিস্ট, টেকনিশিয়ান মনে করেন তৃণমূল দলটা এসেছে বলেই আজ আমাদের এই পরিণতি । আদপে এটা নয় । আসলে ইন্ডাস্ট্রির ভিতরে একটা পলিটিক্স চলে । আমি লিখেছিলাম, "এমন একটা দিন আসবে যেদিন আমাদের বলতে হবে আমাদের একটা ইন্ডাস্ট্রি ছিল ।" এর অন্যতম কারণ মিথ্যা প্রতিশ্রুতি । মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া মানুষগুলো এর জন্য দায়ী । মারাত্মক কস্ট কাটিং চলছে এখানে । কাজের শুরুতে বলা হচ্ছে এক মাসে 15 দিন ডেট দেওয়া হবে । শেষে দেখা যায় সেটা 4-5 দিনে এসে ঠেকে । তা হলে কীভাবে চলবে আমার সংসার ? যদি বলি, আমি কি তা হলে অন্য প্রজেক্টের কাজ নেব ? বলা হয়, না না তুমি সময়ই পাবে না এখানে কাজ করার পর । আবার প্রথমে অতগুলো ডেট-এর গল্প শুনিয়ে পারিশ্রমিকও কমাতে বলা হয় । এখানে কস্ট কাটিং চলে এল । এটা কীরকম ? অন্য জায়গার কাজও নিতে পারব না, আবার প্রতিশ্রুতিমতো ডেটও পাব না । কিন্তু আমরা ফ্রিলান্সার, আমরা অন্য প্রজেক্টের কাজ নিতেই পারি । এমনিতেও আমি কোভিডের পরে আমার পারিশ্রমিক বাড়াইনি । বাড়াই না এই ভেবে যদি আর কাজ না পাই !
ইটিভি ভারত: কী বার্তা সকলের জন্য ?
ময়না: আমরাও মানুষ । হতে পারে পেশাগতভাবে অভিনেত্রী । কিন্তু মানুষ তো । সবার মতো আমাদেরও কষ্ট হয় । তাই একটাই বার্তা, অন্যকে আক্রমণাত্মক কথা না-বলে চলুন একে অপরের হাত ধরি, বিপক্ষীয় দলের সমর্থককে অহেতুক আক্রমণ না করে সম্মান করি ।