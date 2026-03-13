ভোটে দাঁড়াচ্ছি কি না জানি না ! 'ঠাকুমার ঝুলি' মুক্তির আগে সোজাসাপটা শ্রাবন্তী

ভোটে দাঁড়াচ্ছি কি না জানি না ! 'ঠাকুমার ঝুলি' মুক্তির আগে সোজাসাপটা শ্রাবন্তী
সবার কাছে খবর আছে, শুধু আমার কাছেই নেই যে আমি ভোটে দাঁড়াচ্ছি ৷ তাই 'ঠাকুমার ঝুলি' নিয়েই এখন ব্যস্ত আছি। ইটিভি ভারতকে বললেন শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 13, 2026 at 5:20 PM IST
নবনীতা দত্তগুপ্ত
কলকাতা, 13 মার্চ: 'ঠাকুমার ঝুলি'তে একেবারে আলাদা লুকে ধরা দিয়েছেন শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় । ষাটোর্ধ্ব ঠাকুমার বসবাস বিষ্ণুপুরে ৷ অল্প বয়সে বিধবা ৷ নিজের মতো করে জীবনকে দেখে ৷ নিজের মতো জীবন কাটায়৷ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আর বুদ্ধিমত্তা তার চলার পথের অস্ত্র ৷ বাড়িতে তিনটি পোষ্য বেড়াল নিয়ে থাকে গিরিজাবালা সান্যাল । 20 মার্চ পরিচালক অয়ন চক্রবর্তীর হাত ধরে হইচইতে আসছে এই নয়া ওয়েব সিরিজ ৷ তার আগে ইটিভি ভারতের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে সিরিজ, ট্রোলিং, ভোটের প্রার্থী হওয়া নিয়ে নানা কথা বললেন শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় ।
ইটিভি ভারত: ঠাকুমার চরিত্রের জন্য অফারটা যখন এল, কী মনে হয়েছিল তখন ?
শ্রাবন্তী: এই চরিত্রটা আসলে আমার নিজের কাছে নিজের চ্যালেঞ্জ । যেটা আমি নই এবং এখনও জানি না ওই বয়সটাতে এসে আমি কেমন হব, সেই ধরনের চরিত্র করাটাই আমার কাছে চ্যালেঞ্জ । গিরিজাবালা সান্যাল চরিত্রটার মধ্যে দিয়ে আমি নিজেকে এক্সপ্লোর করতে পেরেছি । আমার কাছে সত্যিই খুব চ্যালেঞ্জের ছিল চরিত্রটা । লুক আলাদা, একেবারে আলাদা ধরনের চরিত্র, শারীরিক ভঙ্গি, ভয়েস, অভিব্যক্তি সব আলাদা আমার থেকে । তাই চ্যালেঞ্জ যেমন ছিল, তেমনই মজাও পেয়েছি কাজটা করতে গিয়ে ।
ইটিভি ভারত: সাজপোশাকটা কেমন লেগেছে ?
শ্রাবন্তী: এর ক্রেডিট আমার টিমের । হেয়ার স্টাইলিস্ট, মেক আপ আর্টিস্ট, কস্টিউম যিনি করেছেন সবাই মিলে এই লুকটা দিয়েছেন আমাকে । এর পিছনে অনেক পরিকল্পনা ছিল । আমরা ঠাকুমা বলতে এক ঝলকে যা ভেবে ফেলি সেরকমভাবেই আমাকে সাজানোর চেষ্টা করা হয়েছে এখানে । আমরা নিজেদের জীবনে যেরকম ঠাকুমা পেয়েছি সেরকম ঠাকুমাই সাজানো হয়েছে আমাকে ।
ইটিভি ভারত: শ্রাবন্তীর জীবনে তাঁর ঠাকুমা কতটা জুড়ে আছে ?
শ্রাবন্তী: আমার দুর্ভাগ্য, আমি ঠাকুমাকে সেভাবে পাইনি । আমার যখন এক বছর বয়স তখন উনি গত হন । আমি আমার ঠাকুরদাকে পেয়েছি । ঠাকুমার আহ্লাদটা আমি ঠাকুরদার কাছে পেয়েছি । উনি স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন । ওঁর স্বাধীনতা সংগ্রামের গল্প, বিপ্লবী হয়ে ওঠার গল্প আমি শুনেছি ওঁর কাছ থেকেই । বাবার কাছ থেকে বকুনির থেকে অনেকসময়েই ঠাকুরদা আমাকে বাঁচিয়েছেন । আমি আমার দিদাকে পেয়েছি অবশ্য । এই চরিত্রগুলোর মধ্যে একটা নস্ট্যালজিয়া আছে । আর সেরকম একটা চরিত্র করার সুযোগ পেয়ে আমি খুশিই হয়েছিলাম ।
ইটিভি ভারত: অয়ন চক্রবর্তীর সঙ্গে কাজ করে কেমন লাগল ?
শ্রাবন্তী: অয়ন দা'র মতো এরকম কুল ডিরেক্টর কম দেখেছি আমার জীবনে । খুব হাসিখুশি আর মিষ্টি মানুষ । খুব টাইট শিড্যুলে আমরা কাজ করেছি । তবে, কখন যে একটার পর একটা শট হয়ে যাচ্ছিল বুঝতেই পারিনি । অয়ন দা'র ডিরেক্টোরিয়াল টিম দারুণ । তাই কাজটা খুব সহজে হয়ে গেছে । তারপর আমাদের আর্টিস্টরাও দারুণ । দিব্যাণী আমার নাতনির ভূমিকায় । ওর সঙ্গে কাজ করেও দারুণ লেগেছে ।
ইটিভি ভারত: এরকম চরিত্র যখন পেয়েছিলেন কাছের লোকেরা বিশেষ করে তোমার ছেলে শুনে কী বলেছিল ?
শ্রাবন্তী: সবথেকে আগে খুব হাসাহাসি হয়েছিল । শুটিঙের সময়ে কিছুতেই বয়স বাড়ানো যাচ্ছিল না। তবে, আমি কোনও প্রস্থেটিক করিনি । তবে, পরে সবাই আমাকে বলেছে কবে আসছে 'ঠাকুমার ঝুলি'। কেননা সবাই আমাকে ঠাকুমার চরিত্রে দেখতে আগ্রহী ছিল । হইচই থেকে একটা রিলস এসেছিল, সেটাও খুব জনপ্রিয় হয় । আমার নিজেকেও নিজের বেশ মজার লেগেছে । লুক সেটের পর থেকেই ভেবেছি কবে আসব দর্শকের দরবারে ।
ইটিভি ভারত: কিছুদিন আগে সামাজিক মাধ্যমে আপনাকে কটাক্ষ করা হয় । আপনি পুলিশের দ্বারস্থ হন । এই মুহূর্তে বিষয়টা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে?
শ্রাবন্তী: আমি অনেকদিন ধরে এগুলো ইগনোর করছিলাম । কিন্তু সব কিছুর একটা সীমা আছে । এখন দেখছি আমার বাবা-মায়ের উপরেও এটার খুব এফেক্ট পড়ছে । সবার হাতেই এখন মোবাইল । সবই দেখতে পাচ্ছিল আমার বাবা-মা, বাড়ির অন্যান্যরা । তাই আমি সাইবার সেল-এর দ্বারস্থ হয়েছি । আমি আমার একার জন্য নয়, সবার জন্য গেছি । পুরুষ, মহিলা নির্বিশেষে এখন ট্রোলিংয়ের শিকার সকলেই । আমাদের ইন্ডাস্ট্রির সকলেই প্রায় এর শিকার । আমি চাই যেন এটা বন্ধ হয় । জানি না কী হবে । তবে, আমি এটা বন্ধ করানোর চেষ্টা করব ।
ইটিভি ভারত: নিজের পরিচালনা করার ইচ্ছা আছে ?
শ্রাবন্তী: ডিরেক্টর হওয়ার রিস্ক এখনই নিতে চাইছি না । অনেক দায়িত্ব এই মানুষটার ।
ইটিভি ভারত: সামনেই ভোট । কোনও কথা হয়েছে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ?
শ্রাবন্তী: না, আমার কোনও কথা হয়নি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে । নানা জায়গা থেকে লোকের মুখে শুনছি আমি ভোটে দাঁড়াচ্ছি । কিন্তু আমি জানি না এই বিষয়ে কিছু । আমি ঠাকুমাতেই খুশি আছি এখন । প্রোমোশন চলছে । অপেক্ষা করছি কবে আসবে 'ঠাকুমার ঝুলি'।
ইটিভি ভারত: এই সিরিজে আমরা ঠাকুমা গিরিজাবালা সান্যালকে গোয়েন্দাগিরি করতে দেখব । শ্রাবন্তীর নিজের জীবনে কোনও গোয়েন্দাগিরি করা হয়েছে ?
শ্রাবন্তী: হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি একান্নবর্তী পরিবারের মেয়ে । বাড়িতেও করেছি আবার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যেও করেছি ।
ইটিভি ভারত: প্রযোজনায় ইচ্ছা আছে ?
শ্রাবন্তী: ইচ্ছা তো আছে । দেখা যাক ।