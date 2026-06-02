ছেলেকে চিনতেই পারেননি বিশ্বজিৎ! কেন এটা ঘটল? কী বলছেন প্রসেনজিৎ
'অভিমান' মুক্তির আগে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্তর সঙ্গে প্রাণখোলা আড্ডায় বাঙালির কাছের মানুষ প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 2, 2026 at 8:16 PM IST|
Updated : June 2, 2026 at 8:22 PM IST
কলকাতা, 2 জুন: "আকাশ চ্যাটার্জি একটা যুগ, একটা প্রজন্ম, একটা সময়ের স্বাক্ষর" - এই সংলাপেই টিজার হিট 'অভিমান'-এর । 19 জুন মুক্তির পথে ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত পরিচালিত, যীশু সেনগুপ্ত এবং সৌরভ দাস প্রযোজিত বাংলা ছবি 'অভিমান'। ছবিতে রকস্টার আকাশ চ্যাটার্জির ভূমিকায় প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় । ছবির টিজার আরও একবার প্রমাণ দিল যে বয়স তাঁর কাছে একটা সংখ্যা মাত্র । রকস্টার আকাশ চ্যাটার্জিকে দেখলে এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মনেও ঝড় ওঠে । কার প্রতি আজও অভিমান ভাঙেনি প্রসেনজিতের? 'অভিমান' মুক্তির আগে ইটিভি ভারতের সঙ্গে প্রাণখোলা আড্ডায় বাঙালির কাছের মানুষ প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ।
ইটিভি ভারত: পদ্মশ্রী প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় সবার আগে তো সকলের বুম্বাদা ।
প্রসেনজিৎ: হ্যাঁ, সবাই আমাকে এত ভালোবেসেছে, পরিচালকেরা আমাকে নানারকমের চরিত্রে ব্যবহার করেছেন, সর্বোপরি তাঁরা আমাকে তৈরি করেছেন । এই পুরস্কার সকলের । আমার একার না । এই পুরস্কারের কৃতিত্ব আমার মায়েরও । এমনকী ঋতুরও (ঋতুপর্ণ ঘোষ)। সম্মানীয় রাষ্ট্রপতির হাত থেকে সম্মানটা নিয়েছি । আমার কাছে সবথেকে ভালো লাগার বিষয় হল, বাংলা সিনেমা করে এই পুরস্কারটা আমি আনতে পেরেছি ।
ইটিভি ভারত: রকস্টারের ইমেজে 'অভিমান'-এ দেখতে পাচ্ছি আকাশ চ্যাটার্জি হিসেবে । কোথাও গিয়ে আমাদের ছোটবেলাটাও মনে পড়ছে । এই বয়সেও নিজেকে এভাবে ধরে রাখার ম্যাজিকটা কী ?
প্রসেনজিৎ: আকাশ চ্যাটার্জি চরিত্রটা অসাধারণ, যেটা আমি করেছি । যীশু, সৌরভের প্রযোজনায় বড় পর্দার প্রথম ছবি এটা । তাই আমার কাছেও খুব স্পেশাল । আমি খুব এক্সাইটেড ছবিটা নিয়ে । খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল চরিত্রটা । তোমরা জানো আমি যে চরিত্রটা নিই সেটার পিছনে সময় দিতে চেষ্টা করি । প্রচুর পুরনো ভিডিয়ো দেখেছি রূপম থেকে অঞ্জনদা সকলের । কয়েকজন মানুষ মিলে এই জঁরটাকে পপুলার করে দিয়েছিল একটা সময় । আর সেটা অর্থপূর্ণভাবে । অনেক শিল্পীর জীবন থেকে, বোধ থেকে, ঘটনা থেকে কথা বেরোয় । কখনও আবার বেরোয় না । আমার জীবনেও অনেক সময় এরকম হয়েছে যে, আমি দেড়-দু বছর কাজ করিনি । শিল্পীদের মন আর মাথা ভালো না-হলে কিছু করতে পারে না। আকাশ চ্যাটার্জির মধ্যে একটা টানাপোড়েন আছে । একটা সময় সে হারিয়েও যায় । সব মিলিয়ে এই চরিত্রটা আর স্ক্রিপ্ট দারুণ লেগেছে । কাস্টিং ইন্টারেস্টিং । অল্প চরিত্র নিয়ে কাজ হলেও প্রত্যেকটার গুরুত্ব আছে । সহজ কথায় বাংলার ঘরের ছবি 'অভিমান' ।
ইটিভি ভারত: ছবিতে আপনার দুটো লুক আছে । কোনটা নিজের বেশি ভালো লেগেছে ?
প্রসেনজিৎ: হ্যাঁ আমার লুকটা দেখে সবাই এক্সাইটেড দেখছি । সবথেকে বেশি এক্সাইটেড আমার বাবা । তিনদিন আগে মুম্বইতে বাবার বাড়িতে গিয়েছিলাম, 'পদ্মশ্রী' হাতে পাওয়ার পর । কেউ ওঁকে দেখিয়েছে 'অভিমান'-এ আমার রকস্টার লুকটা । আমাকে দেখে বাবার প্রশ্ন, "এটা কি তুমি ?" বাবার নাকি মনে হয়েছিল আকাশ চ্যাটার্জি বিদেশি কেউ । ওটা আমিই বলায় আমাকে জিজ্ঞেস করেন, "আচ্ছা কী করেছো এর জন্য ?..." এ আমার বড় প্রাপ্তি । চরিত্রটা নিয়ে আমিও এক্সাইটেড । ভালো ভালো গান আছে । দুটো লুকের উপর ওয়ার্ক করেছি আমি । দুটো দুরকম সময়ের । দুইয়ের নিরিখে দুটোই অনবদ্য । তবে, স্টার আকাশ চ্যাটার্জিটা ক্লিক করে গেছে । জেন জি'দের কাছেও পপুলার হয়েছে ।
ইটিভি ভারত: এখনও কার উপরে অভিমান পুষে রেখেছেন ? ভাঙতে পারেননি ?
প্রসেনজিৎ: অভিমান আমার প্রতি কারও থাকতেই পারে । আমি সেটার কারণ বুঝতে চাই । তা হলে সেটা কাটানোর চেষ্টা করা যায় । ঋতুপর্ণ ঘোষের সঙ্গেও বহুবার হয়েছে অভিমান । হয়তো দুই-আড়াই বছর কথাও হয়নি । এমনও হয়েছে যে ও আমার বাড়িতে আসছে, থাকছে, লাঞ্চও করছে । ওদিকে আমি শুটিঙে বেরিয়ে যাচ্ছি । আমার সঙ্গে ওর কথা নেই কোনও । তারপর অভিমান ভাঙার পরই 'চোখের বালি', 'উৎসব' হয়ে গেছে । অভিমান ভাঙার পরে আমরা যদি গঠনমূলক কিছু ভাবি তা হলে পজিটিভিটি বেরোয় বলে আমার ধারণা । অভিমান আমিও করে আছি কারওর উপরে । ভাঙানোর সময় সুযোগ পাচ্ছি না । তাকে তোমরা সবাই চেনো । যেদিন অভিমানটা ভাঙাব তোমায় ডেকে প্রথম বলব । সাংবাদিক সম্মেলন করেও বলব ।
ইটিভি ভারত: দুর্দান্ত স্টার কাস্ট এই ছবির ! টিজারে কেমন সাড়া পেলেন ?
প্রসেনজিৎ: দারুণ সাড়া পেয়েছি । কাকে ছেড়ে কাকে এই ছবিতে দেখবে ভাবতে হবে । সবাই দুর্দান্ত । যীশু থেকে শুভশ্রী, কাঞ্চন সবাই অনবদ্য । আমিও চেষ্টা করেছি । সকলে পরিণত অভিনেতা । আর তাই অভিনয়ের লড়াই আছে এখানে । আর ডিরেক্টরও এটাকে রেলিশ করেছেন । নানারকম সিনের প্যাঁচ কষেছেন । সংলাপের বাইরেও অনেক কিছু ঘটে গেছে ছবিতে । এটাই বোধহয় আধুনিক সিনেমা বানানোর পদ্ধতি আজ । রিহার্সাল করতে করতে পালটে যায় অনেক কিছু । এই ছবিতে সকলে সেটে আসত নিজের চরিত্র হয়ে ।
ইটিভি ভারত: একটা সিনেমায় অভিনয় করেই আপনি দায় সারেন না । রিলিজ নিয়েও ভাবেন । ইন্ডাস্ট্রিতে আজ ছবি । রিলিজ নিয়ে যে পরিস্থিতি তাতে কী ভাবছেন ?
প্রসেনজিৎ: ভালো ছবি বানাতে হবে । আমার এই বছরে বাম্পার হিট কাকাবাবু । সোনাদা'কে লোক ফাটিয়ে দেখছে আজও । শিবুর ফুলপিসি লোক দেখছে । পৃথা চক্রবর্তীর 'ফেরা'র রিপোর্টও ভালো । আমি খুব খুশি যে দর্শক হলে গিয়ে বাংলা ছবি দেখছে । সেলিব্রেট করছে । প্রত্যেকটা ছবির নিজস্ব সাকসেস মডেল আছে । বাংলা ছবি আমাদের ঐতিহ্য । আর সেই বাংলা ছবি লোক দেখতে চাইছে আজ । তাই আমাদের ভালো বাংলা ছবি বানাতে হবে । সেলিব্রেট করতে হবে বাংলা ছবিকে । আমার 45 বছরের সিনেমার জীবনে আমি একটাই কথা বলি 'সেলিব্রেট সিনেমা'। অধিকাংশ সময়েই আমরা সিনেমার বাইরের আলোচনা করি । সিনেমা নিয়ে আলোচনা করি না । কেউ উত্তম কুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেনকে নিয়ে আলোচনা করি না । কেন? আমার মতে, কাজ ভালো হলে কোনও লোকের ক্ষমতা নেই দর্শককে আটকাবে ।