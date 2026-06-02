'অভিমান' তো সৃজিতের সঙ্গেও হয়েছে, তারপর...! কী বললেন যীশু সেনগুপ্ত

'অভিমান' তো সৃজিতের সঙ্গেও হয়েছে, তারপর...! কী বললেন যীশু সেনগুপ্ত
ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত পরিচালিত বাংলা ছবি 'অভিমান'-এর প্রযোজনায় যীশু সেনগুপ্ত ও সৌরভ দাস ৷ ছবি মুক্তির আগে যীশুর সঙ্গে আড্ডা দিলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্ত৷
Published : June 2, 2026 at 6:39 PM IST|
Updated : June 2, 2026 at 7:08 PM IST
কলকাতা, 2 জুন: 19 জুন প্রেক্ষাগৃহে আসছে ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত পরিচালিত বাংলা ছবি 'অভিমান'। যীশু সেনগুপ্ত ও সৌরভ দাস প্রযোজিত 'হোয়াই সো সিরিয়াস ফিল্মস'-এর ব্যানারে প্রথম বাংলা ফিচার ফিল্ম এটি । অভিনয়ে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, যীশু সেনগুপ্ত, শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়, কাঞ্চন মল্লিক, পার্থ ভৌমিক প্রমুখ । ইটিভি ভারতের সঙ্গে ছবি নিয়ে নির্ভেজাল আড্ডা দিলেন যীশু সেনগুপ্ত ।
ইটিভি ভারত: প্রথম কোনও পূর্ণ দৈর্ঘের ছবি আসছে আপনার আর সৌরভের প্রযোজনায় । চিন্তার মাঝেও আনন্দ কতখানি ?
যীশু: আনন্দ প্রচণ্ডই আছে । তার সঙ্গে ভালোও লাগছে যে অনেক কিছু শিখতে পারছি । ছবি বানানোর সঙ্গে আগেও যুক্ত ছিলাম । 'নৌকাডুবি'র সময়ে সুভাষ ঘাইয়ের সঙ্গে কো-প্রোডাকশন করেছি । আর এবার অভিমান একেবারে নিজের । ছবি বানানোও রেডি । কিন্তু তার পরের কাজগুলো মানে পোস্ট প্রোডাকশন, প্রোমোশন, রিলিজ এসব তো প্রথমবার করছি । তাতে অনেক কিছু শিখছি । একটা লার্নিং প্রসেস চলছে । ভালো লাগছে ।
ইটিভি ভারত: এই প্রথমবার আপনি, শুভশ্রী এবং বুম্বাদা একসঙ্গে । তারকাখচিত শিল্পী তালিকা যাকে বলে !
যীশু: আমরা যখন প্রথম প্রথম এটা নিয়ে কথা বলছিলাম যে কাস্টিংটা এরকম হলে কেমন হয়, ওরকম হলে কেমন হয়, তো যারা সেই সময় ঘরে ছিলাম, মানে আমি, সৌরভ, আইডি (ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত) সবাই বলেছিলাম যীশু, শুভশ্রী আর বুম্বাদা'র কম্বিনেশনটা হলে তো দারুণ হবে । শুধু তাই নয়, আমার মতে বছরের সেরা কাস্টিং হবে । সাধারণত এরকম কাস্টিং করা এই সময়ে দাঁড়িয়ে বেশ কঠিন । তবে, কখনও হয়নি তাও না । সৃজিতই করেছে কতগুলো ছবি । যেদিন এই ছবিটার জন্য বুম্বাদা আর শুভ 'হ্যাঁ' বলল সেদিন আমি আর সৌরভ খালি পায়চারি করছিলাম অফিসের ঘরে । এবার কী করব এই ভেবে । যাই হোক কাজটা হয়ে গেল । বুম্বাদা, শুভশ্রী, কাঞ্চন, পার্থ ভৌমিক অনেক সাহায্য করেছে আমাদের ।
ইটিভি ভারত: এতদিনের জার্নি । কত পরিচালকের সঙ্গে কাজ করেছেন, নানা ভাষায় কাজ । ইন্দ্রদীপদা কোথায় আলাদা ?
যীশু: আইডির মতো পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করতে আমার ভালো লাগে, যে কি না সকলের সাজেশন শোনে । অনেকে সেটা শোনে না । সে যেটা করছে সেটাই ঠিক, আর সেটাই করতে হবে এটাই বলে দেয় । আমি বলব সেটাও ভুল না । সেটাও একটা কাজের পদ্ধতি । তবে, অভিনেতা হিসেবে কিছু ভালো-মন্দ বলার সুযোগ পেলে ভালো লাগে । মনে হয় নিজে যেটুকু জানি এত বছরের কেরিয়ারে, সেটা শেয়ার করলে যদি আরও কিছু ভালো হয়, তাতে আখেরে ভালো হবে ছবিটার । আর সেটা আইডি'র সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে পেরেছি বলতে ।
ইটিভি ভারত: অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে এই ইন্ডাস্ট্রির কোথায় পার্থক্য ?
যীশু: একটাই পার্থক্য, সেটা হল বাজেট । তা ছাড়া আমাদের এখানকার টেকনিশিয়ানরা দারুণ । যে বাজেটে তাঁরা কাজ করেন সেটা অভাবনীয় । 12-15 দিনের মধ্যে আমাদের শুটিং শেষ করতে হয় । তার মধ্যে গানও হয়ে যায় । এরপর যে ক্যানভাসে ছবিটা আসে তা দেখার মতো । কম বাজেটে কামাল দেখান ওঁরা । আর সেখানে বাজেটটা যদি ডাবল করা যায় তা হলে মিরাক্কেল ঘটে যেতে পারে আমাদের বাংলা ছবিতে । তাতে অন্য ইন্ডাস্ট্রিকে ভাবতে হবে বাংলাকে নিয়ে ।
ইটিভি ভারত: বড় পর্দায় ছবি বানানোর ইচ্ছা আছে ?
যীশু: আছে, তবে কবে করব জানি না । আমি কোনওকিছুই প্ল্যান করে করি না । আমি ভাগ্যে বিশ্বাসী । ভাগ্য যেদিন সঙ্গ দেবে সেদিন পরিচালনা করব ।
ইটিভি ভারত: বাস্তবে কারও প্রতি অভিমান আছে, যা কিছুতেই কমছে না ?
যীশু: অভিমান এমন একটা ইমোশন যেটা কাছের মানুষদের সঙ্গেই হয় । কাছের মানুষ না হলে সেটা রাগ হয় । অভিমান এমন একটা জিনিস যেটা যে কোনও একটা পক্ষ ভেঙে দেবে, সময় লাগলেও । আমার প্রচুর অভিমান হয়েছে । সৃজিতের সঙ্গেই হয়েছে । তারপর দুজনেই সেটা ভেঙে দিয়েছি । সৃজিত আমার খুব কাছের বন্ধু ।
ইটিভি ভারত: আর সৌরভের সঙ্গে ?
যীশু:: ওর সঙ্গে তো সারাদিন লেগে থাকে । ও আমার থেকে বয়সে ছোট । আমার অনেক কিছুই মেনে নেয় । সেটা প্লাস পয়েন্ট আমার জন্য । কখনও কখনও আমিও ভুল হই । সেই সময়ে কিছু না বললেও পরে আমাকে বলে, আমি ভুল ছিলাম । সৌরভ আমাকে যা চেনে অনেক মানুষ আমাকে সেভাবে চেনে না ।
ইটিভি ভারত: যীশু সেনগুপ্ত মানেই খেলাধুলো । সিসিএল-ও (সেলেব্রিটি ক্রিকেট লিগ) আসছে । প্র্যাকটিস হচ্ছে ?
যীশু: সিসিএল দেরি আছে । তা ছাড়া এখন খেলার সিজনও না । বর্ষাটা গেলে আবার প্র্যাকটিস করব ।
ইটিভি ভারত: ছোট মেয়ে তো খেলায় আগ্রহী ?
যীশু: স্কুলেই যা খেলে । এর বাইরে কিছু না ।
ইটিভি ভারত: দর্শক কী পাবে 'অভিমান'-এ ?
যীশু: ছবিটা কারও ভালো লাগতে পারে কারও মন্দ লাগতে পারে । কিন্তু ছবির লাস্ট দশ মিনিটে যেমন চোখ ছলছলও করবে, তেমনই আবার অনেকটা আনন্দ নিয়েও দর্শক বাড়ি ফিরবেন । আর ফেরার পর কিছুক্ষণ একা ঘরে বসে ভাববেন । এটুকু বলতে পারি ।