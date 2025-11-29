ETV Bharat / entertainment

সোহিনী বাদ, সৃজিতের সিনেমায় প্রথমবার মিমি ! কাস্টিং তালিকায় আমূল বদল

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস 'পথের দাবী' অবলম্বনে সৃজিত মুখোপাধ্যায় বানাতে চলেছেন এই সিনেমা।

Emperor vs Sarat Chandra: Mimi Chakraborty acts first time in Srijit Mukherji's film
আসছে 'এম্পারার ভার্সেস শরৎচন্দ্র' (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 29, 2025 at 4:57 PM IST

কলকাতা, 29 নভেম্বর: আগামী বছর অর্থাৎ 2026 সালে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী'র 100 বছর। কথাশিল্পীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সৃজিত মুখোপাধ্যায় (Srijit Mukherji) নিয়ে আসছেন তাঁর নতুন ছবি 'এম্পারার ভার্সেস শরৎচন্দ্র'। সৃজিতের ছবির নতুন নায়িকা মিমি চক্রবর্তী (Mimi Chakraborty)। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস 'পথের দাবী' অবলম্বনে সৃজিত মুখোপাধ্যায় বানাতে চলেছেন এই সিনেমা।

সৃজিতের আসন্ন এই ছবিতে থাকছেন আবির চট্টোপাধ্যায়, টোটা রায়চৌধুরীর মতো ইন্ডাস্ট্রির মোস্ট ওয়ান্টেড অভিনেতারা। এঁদের কথা অবশ্য আগেই শোনা গিয়েছিল। পরবর্তীতে শোনা যায়, সোহিনী সরকার, রুদ্রনীল ঘোষ, কাঞ্চন মল্লিক, দিব্যাণী মণ্ডলরাও থাকবেন 'এম্পারার ভার্সেস শরৎচন্দ্র' ছবিতে। কিন্তু জানা গেল কাস্টিং তালিকায় ঘটেছে আমূল বদল। সোহিনীর পরিবর্তে এই ছবিতে থাকছেন মিমি চক্রবর্তী। এই প্রথমবার তাঁকে দেখা যাবে সৃজিতের কোনও ছবিতে। পাশাপাশি রুদ্রনীলের জায়গায় আসছেন বুদ্ধদেব দাস।

থিয়েটারের অভিনেতা বুদ্ধদেব। রুদ্রনীল যে চরিত্রটা করছিলেন তার জন্য প্রস্থেটিকের দরকার পড়ত। রুদ্রর থেকে এই চরিত্রের সঙ্গে বুদ্ধদেবের মুখের মিল বেশি বলে জানিয়েছেন প্রযোজক। তাঁর কথায়, "রুদ্রই আমাকে পরামর্শ দেয় থিয়েটারের কোনও অভিনেতাতে নির্বাচন করার জন্য।" তবে সোহিনী, রুদ্রনীল বাদ পড়লেও আগের ঘোষণা অনুযায়ী কাঞ্চন মল্লিক এবং দিব্যাণী মণ্ডল থাকছেন যথাযথ স্থানে।" ইতিমধ্যেই হাজির ছবির পোস্টার।

প্রযোজক আরও জানিয়েছেন, "পর পর সব ছবিতেই সোহিনী হয়ে যাচ্ছিল, তখন আমিই কাস্টিং বদল করি 'এম্পারার ভার্সেস শরৎচন্দ্র' ছবিতে।" নতুন বছরের জানুয়ারি মাসে শুটিং শুরু করবেন পরিচালক। এই ছবি ঘিরে অনেক চমক আছে, যা জানাতে এক্ষুণি রাজি নন পরিচালক। শরৎচন্দ্রের এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সব্যসাচীর ভূমিকায় কাকে দেখা যাবে সেটা এক্ষুনি খোলসা করতে নারাজ পরিচালক।

সৃজিতের সিনেমায় টোটা রায়চৌধুরী (Special Arrangement)

2026 সালে 'পথের দাবী'র 100 বছর। ফলে সেই সময়েই মে মাসে ছবি মুক্তির পরিকল্পনা রয়েছে প্রযোজনা সংস্থার। প্রথমে এসভিএফ এবং দাগ ক্রিয়েটিভ মিডিয়ার যৌথ প্রযোজনায় এই ছবি আসার কথা থাকলেও অবশেষে 'এম্পারার ভার্সেস শরৎচন্দ্র'-এর প্রযোজনার দায়িত্বে 'নন্দী মুভিজ'। এই ছবির উপরি পাওনা, ছবির সঙ্গীত পরিচালকও সৃজিত স্বয়ং।
মোট চারটি গান থাকবে এই ছবিতে। যার মধ্যে দু'টি রবীন্দ্রসঙ্গীত, আর একটি গান লিখেছেন পরিচালক স্বয়ং। আর অন্যটি শ্রীজাতর লেখা। গোটা কলকাতা জুড়ে চলবে ছবির শুটিং।

