ETV Bharat / entertainment

আগামী চার মাসের সিনেমা ক্যালেন্ডার তৈরি, আসবে না দেবের ছবি?

কোন তারিখে আসবে কোন প্রযোজনা সংস্থার ছবি ?

Eimpa Screening Committee Meeting: Prosenjit Chatterjee, Rituparna Sengupta, Dev, jeet attend
স্ক্রিনিং কমিটির বৈঠক (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 28, 2026 at 10:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 28 জানুয়ারি: স্ক্রিনিং কমিটি আর থাকছে না- এই গুজব উড়িয়ে দিয়ে ফের বৈঠকে সামিল কমিটির সদস্যবৃন্দ। ইম্পা অফিসে বুধবারের সন্ধ্যায় তারকা হাট। হাজির ছিলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে দেব, জিৎ, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, বনি সেনগুপ্ত, রানা সরকার, শ্রীকান্ত মোহতা, নিসপাল সিং রানে, ইম্পার সভাপতি পিয়া সেনগুপ্ত, ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস সহ আরও অনেকে।

বৈঠক শুরু হয় সদ্য 'পদ্মশ্রী' প্রাপক প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের মধ্যে দিয়ে। আর শেষ হয় আগামী চার মাসে কোন কোন বাংলা ছবি আসবে তার ঘোষণার মধ্য দিয়ে। বৈঠক শেষে পিয়া সেনগুপ্ত সাংবাদিকদের বলেন, “আমরা চার মাসের বাংলা সিনে ক্যালেন্ডার বের করছি। জানুয়ারি শেষ। তাই ক্যালেন্ডার শুরু হচ্ছে 14 ফেব্রুয়ারি থেকে। তিনি জানান, 14 ফেব্রুয়ারি আসছে 'স্টুডিও ব্লটিং পেপার'-এর ছবি 'মন মানে না', 21 ফেব্রুয়ারি ক্যামেলিয়ার ছবি, ঈদে জায়গা ফাঁকা। যে কেউ আসতে পারে এই দিনে। 3 এপ্রিল আসছে 'ক্যামেলিয়া'র ছবি। পয়লা বৈশাখে সুরিন্দর ফিল্মস, শ্রী ভেঙ্কটেশ ফিল্মস, নন্দী মুভিজের ছবি আসবে। 15 মে শ্রী ভেঙ্কটেশ ফিল্মস, ক্যামেলিয়া, এন আইডিয়াজ। 29 মে আসছে সুরিন্দর ফিল্মস, উইন্ডোজ, নন্দী মুভিজের ছবি।"

কথা ছিল সারা বছরের ক্যালেন্ডার আসবে একসঙ্গে। সেটা হল না কেন? জবাবে পিয়া বলেন, "আপাতত মে মাস পর্যন্ত ছবিমুক্তির দিন স্থির হল। ফের বৈঠক হবে। বাকি মাসের ক্যালেন্ডার তখন ঠিক হবে।"
ওদিকে ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস এদিন স্পিকটি নট। কোনও কথাই বললেন না। শুধু মৃদু হাসিতে জানালেন, "যা বলার একমাত্র বলবেন ইম্পা সভাপতিই।"

এদিন ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান কর্মযজ্ঞের প্রথম ধাপের কাজ সেরে কিছুটা দেরিতে হলেও হাজির হন দেব। কমিটির বৈঠকে এই প্রথমবার একসঙ্গে দেখা গেল দেব আর জিৎকে। একে অপরের সঙ্গে মাতলেন খুনসুটিতে। তবে, বৈঠকের মাঝেই কোনও এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সবার আগে বেরিয়ে যান তিনি। সাংবাদিকদের দেব বলেন, “আমি আমার কথা জানিয়ে দিয়েছি। আমি আমার সময়েই আসছি সিনেমা নিয়ে। অনেক বড় বড় মাথা আছেন আজকের মিটিং নিয়ে বলার জন্য। ওঁরাই যা বলার বলবেন। আমার ছবির ক্যালেন্ডার বলে দিয়েছি। সেই অনুযায়ীই আসছি।”

বৈঠকের মাঝে বেরিয়ে যান ঋতুপর্ণাও। সাংবাদিকদের কোনও প্রশ্নেরই উত্তর দেননি তিনি। এরপর একে একে জিৎ-সহ বাকিরাও বেরিয়ে যান। জিৎ-ও এদিন কথা বলেননি সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে। প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ও আলাদা করে কোনও কথা বলেননি এদিন। তবে, আগামী চার মাসে কবে কোন প্রযোজনা সংস্থার ছবি আসবে তার দিনক্ষণ তৈরি। অপেক্ষা নামের তালিকার।

TAGGED:

EIMPA
PROSENJIT CHATTERJEE
DEV JEET
ইম্পা স্ক্রিনিং কমিটি
EIMPA SCREENING COMMITTEE MEETING

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.