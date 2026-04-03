রাহুলের অকালপ্রয়াণ ! প্রতিবাদের ভিন্ন কৌশল আর্টিস্ট ফোরাম-ইম্পার ?

রাহুলের মৃত্যুর বিচারের দাবিতে মিছিলে হাঁটবে ইম্পার সদস্যবৃন্দ, এরপর কোন পথে প্রতিবাদ?

রাহুলের মৃত্যুতে প্রতিবাদ মিছিল ! (Special Arrangement)
Published : April 3, 2026 at 2:43 PM IST

কলকাতা, 3 মার্চ: রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুতে প্রতিবাদের ঝড় টলিপাড়ায় ৷ যদিও সেখানেও তৈরি হয়েছে বিভাজন ৷ 4 তারিখ শনিবার টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়োতে বিকেল 4টের সময় রাহুলের মৃত্যুর ন্যায়বিচার চেয়ে প্রতিবাদের ডাক দেওয়া হয়েছে ৷ যদিও সেই মিছিলে আর্টিস্ট ফোরাম সামিল হবে না, তা আগেই বিবৃতি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ তবে শনিবারের মিছিলে হাঁটবে ইম্পার সদস্যবৃন্দ।

ইম্পার সভাপতি পিয়া সেনগুপ্ত সামাজিক মাধ্যমে বিবৃতিতে লিখেছেন, "তীব্র শোক নিয়ে সকলকে জানাচ্ছি, আমাদের সকলের প্রিয় অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ‍্যোপাধ‍্যায় একটি শুটিং করতে গিয়ে 29 মার্চ প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর মৃত‍্যুর ন‍্যায় বিচার চেয়ে নাগরিক সমাজ একটি মিছিলে অংশগ্রহণ করার জন‍্য ডাক দিয়েছে। আগামী শনিবার, বিকেল চারটের সময়ে, টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়ো থেকে মিছিল হবে। ইমপা-র সদস‍্যরা বহু বছর ধরে রাহুলের সঙ্গে বিভিন্ন কাজে সঙ্গী ছিলেন। সেই কারণেই আমরা এই মিছিলের অংশ হয়ে রাহুলের মৃত‍্যুর ন‍্যায় বিচার চাইতে প্রস্তুত। ইমপা-র তরফে রাহুলের অনুরাগীদের কাছেও আমাদের আবেদন রইল, এই মিছিলে যোগ দেওয়ার জন‍্য।" (বানান অপরিবর্তিত)

জানা গিয়েছে, আগামিকাল এই পদযাত্রায় হয়ত অংশগ্রহণ করতে পারেন শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায়, সৃজিত মুখোপাধ্যায়, পিয়া সেনগুপ্ত, স্বরূপ বিশ্বাস, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, আবির চট্টোপাধ্যায়, রানা সরকার -সহ আরও অনেকে। ওদিকে এরপরে কোন পথে প্রতিবাদ হবে, তা স্থির করতে বৃহস্পতিবার বৈঠক বসে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে। সেখানে হাজির ছিলেন স্বয়ং প্রিয়াঙ্কা সরকারও। জানা যাচ্ছে, এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অরিন্দম শীল দেব, নিসপাল সিং রানে। কিছুক্ষণের জন্য এসেছিলেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ও। তবে এদিনের বৈঠকে কী কী আলোচনা হয়েছে, এই বিষয়ে এদিন মুখ খোলেননি কেউই। আর্টিস্ট ফোরামের সদস্য হিসেবে রাহুলের মৃত্যুর কারণে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, কী কী প্রতিবাদ করা উচিত, এদিনকার বৈঠকে এ নিয়েই আলোচনা হয়েছে এটা স্পষ্ট।

তালসারিতে 'ভোলে বাবা পার করেগা' ধারাবাহিকের শুটিং করতে গিয়ে জলে ডুবে অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কীভাবে ঘটে গেল এমন একটি ঘটনা তার বর্ণনা দিতে গিয়ে একপ্রকার খেই হারাচ্ছেন ইউনিটের সদস্যরা। প্রযোজনা সংস্থার তরফেও বিবৃতি আসতে লেগে গিয়েছে তিনদিন। সহকর্মী রাহুলের এই অস্বাভাবিক মৃত্যু মেনে নিতে পারছে না তাঁর সহকর্মীরা। রাহুলের মৃত্যুর ন্যায় বিচারের কামনায় তাই শনিবার টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়ো থেকে রাধা স্টুডিয়ো (আজকের চলচ্চিত্র শতবর্ষ ভবন) অবধি মিছিলে সামিল হওয়ার ডাক দিয়েছে টলিপাড়ার শিল্পীরা।

উল্লেখ্য, এই মিছিলের সঙ্গে কোনওভাবেই জড়িত নয় আর্টিস্ট ফোরাম। এক বিবৃতিতেই তা স্পষ্ট করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট সংগঠনের পক্ষ থেকে। বিবৃতিতে জানানো হয়েছে- "ফোরামের সদস্যদের জ্ঞাতার্থে প্রচারিত আগামী শনিবার 4 তারিখ বিকেল চারটে থেকে, সদ্য ঘটে যাওয়া রাহুলের মর্মান্তিক পরিণতির প্রতিবাদে, একটা মিছিল করার আহ্বান জানানো হয়েছে। এই বিষয়ে আর্টিস্ট ফোরামকে এই মিছিলে অংশগ্রহণ করার জন্য অফিসিয়ালি কোনও আহ্বান জানানো হয়নি। আমরা সংগঠন হিসেবে এর আহ্বায়কও নই, এতে অংশগ্রহণকারী ও নই। তবে যদি কোনও শিল্পী ব্যক্তিগতভাবে এই মিছিলে অংশগ্রহণ করতে চান, তবে তা নিশ্চয়ই করতে পারেন। তাতে আমাদের সংগঠনের কোনও আপত্তি নেই।"

প্রসঙ্গত, প্রিয়াঙ্কা সরকার এবং আর্টিস্ট ফোরামের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট প্রযোজনা সংস্থার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হতে পারে এমন গুঞ্জন শোনা গেলেও এখনও পর্যন্ত তেমন কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার খবর সামনে আসেনি। তবে, প্রযোজনা সংস্থার কাছে জবাব চেয়ে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে আর্টিস্ট ফোরামের পক্ষ থেকে।

