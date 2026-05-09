আদালত অবৈধ বললে পদত্যাগে রাজি পিয়া, কী বললেন বিরোধী শতদীপরা?

আদালত অবৈধ বললে পদত্যাগে রাজি পিয়া, কী বললেন বিরোধী শতদীপরা?
আদালত অবৈধ বললে ইম্পার সভাপতি পদ ছেড়ে দিতে রাজি পিয়া সেনগুপ্ত। কিন্তু চাই অভিযোগের সঠিক প্রমাণ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 9, 2026 at 9:15 AM IST
কলকাতা, 9 মে: বিগত বেশ কয়েকদিন ধরেই উত্তপ্ত ইম্পা। সংগঠনের সভাপতি পদ থেকে পিয়া সেনগুপ্তকে পদত্যাগ করার দাবি জানিয়েছেন প্রযোজক-পরিবেশকের একাংশ। যদিও পরিবেশক শতদীপ সাহার মতে, তাঁদের এই দাবির পক্ষে আছেন ব্যস্ত, নামী দামী আরও অন্যান্য প্রযোজকও।
ইম্পাকে নতুনভাবে দেখতে চান প্রযোজক-পরিবেশকরা। তবে, পিয়ার বদলে কাকে তারা এই পদে দেখতে চাইছেন সেই ব্যাপারে কোনও পছন্দ অপছন্দ নেই বলেই জানিয়েছেন তাঁরা। নতুন সরকারের শপথ নেওয়ার ঠিক আগেরদিন
শুক্রবার দুপুর 2টো থেকে বিকেল সাড়ে 4টে অবধি মিটিং হয় দুই পক্ষের। শতদীপ সাহা জানান, "আজ খুব শান্তিপূর্ণভাবেই মিটিং হয়েছে। আর আজই পদত্যাগের জন্য তৈরি হয়েছিলেন পিয়াদি। কিন্তু পরে মত বদলে নেন তিনি। উনি বিষয়টি নিয়ে অযথা জলঘোলা করছেন আর সময় নষ্ট করছেন। এতে আখেরে সিনেমারই ক্ষতি হচ্ছে।"
শুক্রবার উভয় পক্ষের বৈঠকের পর পিয়া সেনগুপ্ত জানান, "আদালত আমি এবং আমার কমিটিকে অবৈধ ঘোষণা করলে আমি সেদিনই পদত্যাগ করব। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ তোলা হয়েছে তার প্রমাণ দিতে হবে অভিযোগকারীদের।"
এদিনের বৈঠকে হাজির ছিলেন, প্রিয়া সিনেমা হলের মালিক অরিজিৎ দত্ত, পরিবেশক ও প্রযোজক শতদীপ সাহা, প্রযোজক রতন সাহা, পীযূষ সাহা, কৃষ্ণ দাগা, মিলন ভৌমিক-সহ 12 জন সদস্য। পিয়ার পাশে এ দিনও হাজির ছিলেন পুত্র বনি সেনগুপ্ত, প্রযোজক বিভাগের চেয়ারম্যান ঋতব্রত ভট্টাচার্য, কমিটির সম্পাদক-সহ 12 জন। পিয়াদের পক্ষেও ছিলেন 12 জন সদস্য। বৈঠক চলাকালীন এক পক্ষের সঙ্গে অপর পক্ষ বাগবিতণ্ডাতেও জড়িয়ে পড়ে।
সাংবাদিকদের পিয়া বলেন, "যাঁরা আমাদের বিরোধীপক্ষ বলে দাবি করছেন, আমরা কিন্তু তাঁদের এই পরিচয় দিইনি। ওঁদের দাবি, আমি এবং আমাদের কমিটি অবৈধ। আদালতের উপস্থিতিতে নির্বাচনের মাধ্যমে আমি এবং আমার কমিটি নির্বাচিত হয়েছি। আমরা তাই আদালতে যাব।" পিয়া আরও জানান, " 22 মে সব সদস্যকে নিয়ে সাধারণ বৈঠক ডাকা হয়েছে। তার আগে পর্যন্ত বিরোধীপক্ষের প্রযোজকেরা সংগঠনের অফিসে এসে হুজ্জতি করবেন, এমন হুমকিও দিয়েছেন তাঁরা। 22 মে অবধি অপেক্ষা করতে অসুবিধা কী তা বুঝতে পারছি না।"
পিয়ার উপরে যে সব অভিযোগ- তিনি অবৈধ বহিরাগত ভোটারদের দিয়ে ইম্পার ভোট করিয়েছেন, ছবিমুক্তির জন্য অর্থ নিয়েছেন, নিজের ছেলে বনিকে যাঁরা ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ দেবেন, সেই সব প্রযোজককে আইনক্স হল পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস নাকি তিনিই দিয়েছেন। অরূপ ও স্বরূপ বিশ্বাসের সহযোগিতায় সংগঠনকে তৃণমূল কংগ্রেসের আখড়ায় পরিণত করেছেন তিনিই। অথচ, এখনও পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে আনা কোনও অভিযোগ প্রমাণ করতে পারেননি কেউ, এমনটাই জানিয়েছেন পিয়া।
পিয়ার দাবি, "কার্যত 2027 সাল পর্যন্ত আমিই সভাপতি। তাই মিথ্যা অভিযোগ মাথায় নিয়ে পদত্যাগ করব না।" পিয়াকে প্রশ্ন করা হয়, যদি আদালত তাঁকে অবৈধ ঘোষণা না করে এবং বিরোধীপক্ষের করা অভিযোগ সত্য প্রমাণিত না হয়, তা হলে কী করবেন তিনি? পিয়া বলেন, "তা হলে যে ভাবে কাজ করছি, সে ভাবেই কাজ করে যাব। আমার কমিটিও থাকবে।"
তাঁর পাল্টা অভিযোগ, নির্বাচনের সময় বিরোধীপক্ষের প্রযোজকেরা মনোনয়ন না দিলে সেই সমস্যা কি তাঁর? একই ভাবে তাঁর ছেলে বনিকেও ‘ইলেক্টেড নয়, সিলেক্টেড’ বলে দাবি করেছেন বিরোধী প্রযোজকেরা। বনি জানান, তিনিও নির্বাচনের মাধ্যমেই কমিটিতে যুক্ত হয়েছেন। শতদীপ জানান, "পিয়া সেনগুপ্ত বা তাঁর কমিটির সঙ্গে কোনও ব্যক্তিগত বিরোধ নেই। ইম্পা তৎসহ বাংলা ছবির দুনিয়াকে রাজনীতি এবং দুর্নীতিমুক্ত করতেই পিয়ার পদত্যাগ চাইছি।"
শতদীপ আদালতে যাওয়া প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, "ইতিমধ্যেই পিয়ার বিরুদ্ধে মামলা চলছে আদালতে। অবৈধ আর্থিক লেনদেন ছাড়া আর কোনও কাজই করেননি তিনি এবং তাঁর কমিটি। আমার দুটো সিনেমাহল খোলার কথা। রেডি হয়ে পড়ে আছে এক মাসেরও বেশি সময় ধরে। পিয়াদি ইচ্ছাকৃতভাবে আমায় ঘোরাচ্ছেন নানা অজুহাতে।"
শতদীপ আরও বলেন, "প্রিয়া সিনেমাহলের মালিক অরিজিৎ দত্তও পিয়া সেনগুপ্তকে সসম্মানে পদত্যাগ করার অনুরোধ জানিয়েছেন, তাঁকে ঘিরে এত সমস্যা হচ্ছে বলে। কারও কথাই শুনছেন না পিয়া। পরিবর্তন সর্বত্রই কাম্য। তা হলে ইম্পা-তে পরিবর্তন ঘটবে না কেন? আমাদের একবার সুযোগ দিয়ে দেখাই হোক না। কাজ করতে না পারলে নিজেরাই কমিটি ভেঙে দিয়ে চলে যাব।"