ETV Bharat / entertainment

স্ক্রিনিং কমিটির পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা 'পদ্মশ্রী' প্রসেনজিৎকে

স্ক্রিনিং কমিটির বৈঠকের আগে সম্বর্ধনা জানানো হয় 'পদ্মশ্রী' প্রাপক প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে।

eimpa-felicitated-prosenjit-chatterjee-for-receiving-padma-shri
স্ক্রিনিং কমিটির পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা 'পদ্মশ্রী' প্রসেনজিৎকে (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 28, 2026 at 5:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 28 জানুয়ারি: ইম্পা অফিসে তারকাহাট। প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে জিৎ, দেব, বনি সেনগুপ্ত বাদ ছিলেন না কেউই। স্ক্রিনিং কমিটির বৈঠকের আগে সম্বর্ধনা জানানো হয় 'পদ্মশ্রী' প্রাপক প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে। উত্তরীয়, পুষ্পস্তবক, মিষ্টি, পোশাক দিয়ে সম্বর্ধনা জানানো হয় তাঁকে। এদিন একে অপরকে আলিঙ্গনে বাঁধেন জিৎ এবং প্রসেনজিৎ।

প্রসেনজিৎ শিশুশিল্পী হিসাবে প্রথম অভিনয় করেন তার বাবা বিশ্বজিৎ পরিচালিত 1968 সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'ছোট্ট জিজ্ঞাসা'তে। 1983 সালে 'দুটি পাতা' ছবিতে প্রথম নায়ক হিসাবে প্রসেনজিতের আত্মপ্রকাশ ৷ ঘটে । 1987 সালে 'অমর সঙ্গী' সিনেমা প্রসেনজিৎকে ইন্জাস্ট্রিতে এনে দেয় যশ-খ্যাতি ৷ দীর্ঘ 48 বছর ধরে বাংলা বিনোদন জগতে বটবৃক্ষের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছেন অভিনেতা প্রসেনজিৎ ৷ বাংলা সিনেমার প্রতি তাঁর এই অবদান অবশেষে দিয়েছে ফল ৷ 2026 সালে পদ্ম তালিকায় জায়গা করে নেন তিনিও ৷

কী বললেন প্রসেনজিৎ ? (ইটিভি ভারত)

এদিন ইম্পা অফিসে প্রসেনজিৎকে সামনে রেখে মুহূর্তগুলো হয়ে ওঠে আরও বিশেষ ৷ সম্মাননা পেয়ে অভিনেতা বলেন, "আমি এই যে পদ্মশ্রী সম্মান পেয়েছি, তার পিছনে আমার পরিচালক, প্রযোজক, আমার নায়িকারা, টেকনিশিয়ানরা সকলে মিলে আমাকে তৈরি করেছে বলে ৷ আমি আজীবন বাংলা সিনেমা নিয়ে ভেবে গিয়েছি, কথা বলেছি, লড়াই করেছি আমার মতোন করে ৷ এটা দেখে ভালো লাগছে, এখন সারা ভারতবর্ষে বাংলা ছবি নিয়ে কথা হচ্ছে ৷" এদিন ইম্পার স্ক্রিনিং কমিটির বৈঠকে উপস্থিত হন অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ও দেব ৷ সিনেমার ক্যালেন্ডার প্রসঙ্গে দেব জানান, তিনি তাঁর সিনেমার ক্যালেন্ডার বানিয়ে নিয়েছেন ৷ সেই মতোই তাঁর সিনেমা মুক্তি পাবে ৷ বাকি স্ক্রিনিং কমিটির বৈঠকে কী হল, তা বলার জন্য বড় বড় মাথা রয়েছেন ৷

2026 সালের পদ্ম পুরস্কার প্রাপকদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। পদ্ম অ্যাওয়ার্ডের ওয়েবসাইট অনুযায়ী, তিনটি ক্যাটাগরিতে প্রদান করা হয় পদ্ম পুরস্কার। এগুলো হলো- পদ্মবিভূষণ, পদ্মভূষণ এবং পদ্মশ্রী। 2026 সালের জন্য 131টি পদ্ম পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। এই তালিকায় রয়েছেন 5 জন পদ্মবিভূষণ, 13 জন পদ্মভূষণ এবং113 জন পদ্মশ্রী প্রাপক। যার মধ্যে দুটি যুগ্ম পুরস্কারকে একটি হিসেবে গণনা করা হয়েছে। বলিউড অভিনেতা ধর্মেন্দ্রকে এবং কেরালার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভিএস অচ্যুতানন্দনকে মরণোত্তর পদ্মবিভূষণ দেওয়া হয়েছে। গায়িকা অলকা ইয়াগনিক পদ্মভূষণ সম্মানে সম্মানিত হচ্ছেন ৷ দক্ষিণী সিনেমা জগতের প্রখ্যাত অভিনেতা মামুট্টি-ও সম্মানিত হচ্ছেন পদ্মভূষণে ৷ বিজ্ঞাপণ জগতে বিপ্লব আনা পীযূষ পান্ডেকে মরণোত্তর পদ্মভূষণ দেওয়া হয়েছে ৷

TAGGED:

PROSENJIT CHATTERJEE
EIMPA
PADMA LIST 2026
প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়
EIMPA ON PROSENJIT CHATTERJEE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.