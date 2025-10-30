ইন্ডাস্ট্রির মঙ্গল কামনায় বড় ঘোষণা ইমপা-ফেডারেশনের, তৈরি হবে বাংলা ছবির ক্যালেন্ডার

ইন্ডাস্ট্রির মঙ্গল কামনায় বড় ঘোষণা ইমপা-ফেডারেশনের, তৈরি হবে বাংলা ছবির ক্যালেন্ডার
নতুন নিয়মে বলা হয়েছে, একটি বড় বাজেটের ছবি মুক্তির 15 দিনের মধ্যে মুক্তি পাবে না বড় বাজেটের আর কোনও ছবি।
কলকাতা, 30 অক্টোবর: বাংলা বক্সঅফিসে বদলাবে সিনেমার ভাগ্য ? প্রতিটি সিনেমা যাতে সমান ব্যবসা করতে পারে সেইদিকে নজর রেখেই ধর্মতলায় ইমপার অফিসে দফায় দফায় মিটিং করে ইমপা, ফেডারেশন, প্রযোজকমণ্ডলী। জানানো হয় এ বছরের বড়দিনে মুক্তি পাবে পূর্বঘোষিত ‘প্রজাপতি 2’, ‘মিতিন মাসি’ এবং শ্রীকান্ত মোহতা এবং মহেন্দ্র সোনির একটি ছবি। অন্যদিকে 2026-এর 23 জানুয়ারি মুক্তি পাবে ‘হোক কলরব’, শ্রীকান্ত-মহেন্দ্রের আর একটি ছবি এবং অরিত্র মুখোপাধ্যায়ের ‘ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল’।
এদিন সাংবাদিক বৈঠকে স্বরূপ বিশ্বাস এবং পিয়া সেনগুপ্ত দু’জনেই জানান, 23 জানুয়ারি অঙ্কুশ হাজরা এবং ফিরদৌসল হাসানের একটি করে ছবি বাণিজ্যের কারণে পিছিয়ে গিয়েছে। নতুন নিয়মে বলা হয়েছে, একটি বড় বাজেটের ছবি মুক্তির 15 দিনের মধ্যে মুক্তি পাবে না বড় বাজেটের আর কোনও ছবি। কারণ প্রত্যেকটি ছবিকে প্রমাণ করতে দিতে হবে নিজেকে। একইদিনে মুক্তি পাবে না তিনটির বেশি ছবি। দুটো বড় ছবির মাঝে ছোট বা নতুন প্রযোজক চাইলে তাঁদের কম বাজেটের ছবি রিলিজ করতে পারবেন। তবে পুরোটাই আলোচনাসাপেক্ষ।
ছবি মুক্তির জন্য 11টি প্রাইম ডেট বেঁধে দিয়েছে স্ক্রিনিং কমিটি, যা 2026 থেকে লাগু হবে। দিনগুলি হল, সরস্বতী পুজো, ভ্যালেন্টাইন্স ডে, 23 জানুয়ারি, ঈদ, পয়লা বৈশাখ, গরমের ছুটি (15 এবং 29 মে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে), 15 অগস্ট, দুর্গাপুজো, কালী পুজো, বড়দিন।
পাশাপাশি কোন প্রযোজক বছরে ক’টি করে ছবি বানাতে পারবেন, তার একটি তালিকা চাওয়া হয়েছিল। সেই তালিকা অনুযায়ী বছরে ছ’টি ছবি প্রযোজনার দায়িত্ব নিয়েছে এসভিএফ, সুরিন্দর ফিল্মস, নন্দী মুভিজ। চারটি ছবি বানানোর তালিকায় আছে উইন্ডোজ প্রযোজনা সংস্থা, দাগ ক্রিয়েটিভ মিডিয়া, সুরিন্দর ফিল্মস, ক্যামেলিয়া প্রোডাকশনের নাম। বছরে দুটো ছবি বানানোর কথা জানিয়েছেন জিৎ, পিয়া সেনগুপ্ত, অঙ্কুশ হাজরা। ছবি বানানোর সংখ্যা অনুযায়ী মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির প্রাইম টাইম শো পাবেন প্রযোজকেরা। তবে, আশ্চর্যজনক ভাবে তিনটি তালিকার একটিতেও নাম নেই দেব এন্টারটেনমেন্ট ভেঞ্চার্সের! যা বেশ অবাক করেছে সাংবাদিকদের।
এখানেই শেষ নয়, ইমপা এবং ফেডারেশনে তরফে নতুন বছরের আগেই টালিগঞ্জের টেকনিশিয়ানদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধির কথাও ঘোষণা করা হয় এদিন। একই সঙ্গে বাড়বে কাজের সময়সীমাও। স্বরূপ বিশ্বাসের কথায়, "এর আগে ছোটপর্দার টেকনিশিয়ানদের 30 শতাংশ পারিশ্রমিক বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। এ বার 33 শতাংশ পারিশ্রমিক বাড়ানো হল বড়পর্দার টেকনিশিয়ানদের।”
উল্লেখ্য, কাজের সময়সীমা 14 ঘণ্টা থেকে বেড়ে হল 18 ঘণ্টা। আগে 20-21 ঘণ্টা করে কাজ করতেন সকলে। সেই সময়সীমা কমিয়ে 14 ঘণ্টায় নিয়ে আসা হয়। আর এবার টলিউডের স্বার্থেই সেটিকে 18৮ ঘণ্টা করা হয়েছে বলে বৈঠকে জানানো হয়েছে ৷ এদিন আরও জানানো হয়, কম লগ্নির প্রযোজকদের বাজেটের ঊর্ধ্বসীমা 30 লক্ষ টাকা থেকে কমিয়ে 25 লক্ষ টাকা করার চিন্তাভাবনা করছে ইমপা এবং ফেডারেশন। সেই সঙ্গে প্রযোজকদের জন্য থাকবে আরও কিছু সুবিধা। এই সুবিধা অবশ্য স্বাধীন পরিচালকদের জন্যও।
স্বরূপ বিশ্বাস এবং পিয়া সেনগুপ্ত ছাড়াও এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রযোজক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নিসপাল সিং রানে, অঙ্কুশ হাজরা, রানা সরকার, গোপাল মদনানি, নীলাঞ্জন দত্ত, পরিবেশক শতদীপ সাহা-সহ টলিউডের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। তবে, বৈঠকে অনুপস্থিত দেব, রাজ চক্রবর্তী, অতনু রায়চৌধুরী, নন্দী মুভিজের তরফে প্রদীপ নন্দী এবং ফিরদৌসল হাসান!
অভিনেতা-প্রযোজক অঙ্কুশ হাজরা বলেন, "যে সিদ্ধান্তটা নেওয়া হল তাকে আমি সাধুবাদ জানাই। এটা ঠিক যে একটু আগে থেকে প্ল্যানিং করতে হবে, অভ্যাস হতে সময় লাগবে। কেননা অনেকেরই প্ল্যান হয়ে গিয়েছিল। অনেকেরই ছবির কাজ শেষ। তবে, আমরা কেউ তর্কাতর্কিতে না গিয়ে আলোচনা করে মেনে নিয়েছি সবাই।"
বছরে কটা ছবি করতে চান প্রযোজক অঙ্কুশ? উত্তরে তিনি বলেন, "প্রযোজক হিসেবে আমার এই মুহূর্তে বছরে 5-6টা ছবি করার ক্ষমতা নেই। আমি কোয়ান্টিটির থেকেও কোয়ালিটিতে জোর দেব। তাই আপাতত দুটো ছবি আনার চেষ্টা করব।" পরিবেশক শতদীপ সাহা বলেন, "ছবি মুক্তির মধ্যে এই গ্যাপগুলোর খুব দরকার ছিল ব্যবসা বাড়ানোর জন্য। বাংলা সিনেমার ভালোর জন্য এটা দরকার। শো নিয়ে মারামারি বন্ধ হবে এবার। পুজোয় এতগুলো ছবি একসঙ্গে আসায় আমরা খুব সমস্যায় পড়তাম। এবার থেকে তিনটের বেশি নয়।"
স্বরূপ বিশ্বাস এবং পিয়া সেনগুপ্তর কথায় এদিন আরও একটি দিক উঠে আসে যে রিস্টোর্ড বা পুরনো কোনও ছবি ফের কোনও সিনেমা হলে দেখাতে হলে তা নন প্রাইম টাইমে আসলে কোনও সমস্যা নেই।