ইথা ট্রেলার: দমদার সংলাপ-তুখোড় চাহনিতে 'তামাশা' শিল্পীর চরিত্রে বাজিমাত শ্রদ্ধার
Shraddha Kapoor eetha Movie trailer: 'ইথা' সিনেমার ট্রেলারে শ্রদ্ধা কাপুরের উপস্থিতি, মুগ্ধ করেছে নেটিজেনদের ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 30, 2026 at 2:42 PM IST|
Updated : October 30, 2026 at 2:48 PM IST
হায়দরাবাদ, 30 অক্টোবর: কেরিয়ারের প্রথম জীবনীমূলক অর্থাৎ বায়োপিকে কাজ করে তাক লাগালেন অভিনেত্রী শ্রদ্ধা কাপুর ৷ 2024 সালে ব্লকবাস্টার ছবি 'স্ত্রী 2'-এর জন্য ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছেন শ্রদ্ধা ৷ এবার মহারাষ্ট্রের কিংবদন্তি 'লাবণী' শিল্পী বিথাবাই ভাউ মাং নারায়ণগাঁওকরের (Lavani legend Vithabai) চরিত্রে নজর কাড়লেন অভিনেত্রী ৷ মুক্তি পেয়েছে শ্রদ্ধার 'ইথা' সিনেমার ট্রেলার ৷
'ইথা' ট্রেলার
লক্ষ্মণ উতেকর পরিচালিত 'ইথা' ছবিটি মহারাষ্ট্রের কিংবদন্তি 'তামাশা' ও 'লাবণী' শিল্পী বিথাবাই ভাউ মাং নারায়ণগাঁওকরের জীবনের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত। সিনেমাটিতে 1940 থেকে 1990-এর দশক পর্যন্ত তাঁর অসাধারণ জীবনযাত্রার কাহিনি তুলে ধরা হবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷ এতে তাঁর খ্যাতির শীর্ষে ওঠার পাশাপাশি জীবনের নানা প্রতিকূলতার কথাও উঠে আসবে। ম্যাডক ফিল্মসের ব্যানারে ও দীনেশ ভিজানের প্রযোজনায় নির্মিত এই ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন রণদীপ হুডা ও মোহাম্মদ জিশান আইয়ুব। ট্রেলারে শ্রদ্ধা কাপুররে নয়া এই অবতার তাক লাগিয়েছে সকলকে ৷ মারাঠা ইন্ডাস্ট্রিতে বিথাবাইয়ের ভূমিকা, তাঁর যন্ত্রণা বা জীবন সংগ্রাম অনেকেই জানেন না ৷ জনপ্রিয় সেই লোকশিল্পীর কাহিনি এবার দর্শক দরবারে ৷
কে ছিলেন বিথাবাই ভাউ মাং ?
'তামাশা সম্রাজ্ঞী' বিথাবাই ভাউ মাং নারায়ণগাঁওকর ছিলেন মহারাষ্ট্রের অনন্য লোকশিল্পী। তিনি 'তামাশা' লোকশিল্পকে গৌরবান্বিত করেছিলেন। তিনি তাঁর সমগ্র জীবন তামাশার জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর বাবা 'ভাউ বাপু মাং নারায়ণগাঁওকর'-র নিজস্ব নাচ-গানের ট্রুপ ছিল ৷ 1935 সালে সোলাপুরের পান্ধারপুরে জন্মগ্রহণকারী বিথাবাই ছোটবেলা থেকেই নাচ-গানের অনুরাগী ছিলেন। এই কারণে, তিনি চার বা পাঁচ বছর বয়সে স্কুল ছেড়ে দিয়ে বাবার তামাশা ট্রুপ নিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে শুরু করেন। বিথাবাই বাড়িতেই গান, সংলাপ এবং নাচের তালিম নিয়েছিলেন। সবচেয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এবং অসুস্থতার সময়েও তিনি তামাশার প্রতি তাঁর ভালোবাসা ত্যাগ করেননি।
বিথাবাই তাঁর লাবণীর মাধ্যমেও মানুষকে আলোকিত করতেন। এরই মধ্যে, তাঁর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল তাঁর সন্তানের জন্মের সময়। একদিন একা তামাশা অনুষ্ঠানে হাজার লোকের ভিড় ৷ সকলেই এসেছেন বিথাবাইয়ের নাচ দেখতে ৷ শিল্পী নয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা হওয়া সত্ত্বেও অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসেন ৷ কিন্তু আচমকাই, অনুষ্ঠান চলাকালীন তাঁর প্রসব যন্ত্রণা শুরু হয়। তবে, তিনি মঞ্চ ছেড়ে যাননি ৷ কিছুক্ষণের জন্য মঞ্চের পেছনে গিয়ে সন্তানের জন্ম দেন। শোনা যায়, সেই সময়, তিনি একটি পাথর দিয়ে নাভি কেটে অনুষ্ঠানে পুনরায় যোগ দেন। বিথাবাইয়ের পেটে কোনও বেবি বাম্প না দেখে দর্শকরা অবাক হয়েছিলেন। তাঁর সাহসী কাজ এবং নিষ্ঠা দেখে লোকেরা তাঁকে তাঁর সন্তানের কাছে যেতে বলেন। এরপর অনুষ্ঠানটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। তাঁর এই সাহসিকতা ও শিল্পের প্রতি নিষ্ঠা সকলকে অবাক করে দিয়েছিল ৷
সেই কাহিনিই এবার উঠে আসছে বড় পর্দায় ৷ শ্রদ্ধা কাপুর অভিনীত 'ইথা' প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে চলতি বছরের 4 ডিসেম্বর ৷