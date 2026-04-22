Earth Day 2026: কেউ দিয়েছেন প্রাণ, কেউ করেছেন একাই প্রতিবাদ ; বাস্তবের এই লড়াকুদের চেনেন ?

নানা দেশে দূষণ কমাতে নানা আন্দোলন হয়েছে। সেই আন্দোলন-সচেতনতাও ফুটে উঠেছে সিনেমার পর্দাতেও ৷ উঠে এসেছে বাস্তব জীবনের পরিবেশ যোদ্ধা ও তাঁদের সংগ্রামের কথা ৷

earth-day-2026-all-that-breathes-to-i-am-greta-and-more-cinema-docu-brought-real-life-environmental-fighters-their-battles-to-big-screen
World Earth Day-তে বাস্তবের এই ফাইটারদের চেনেন ? (পোস্টার)
Published : April 22, 2026 at 1:43 PM IST

হায়দরাবাদ, 22 এপ্রিল: বর্তমানে বিশ্ব উষ্ণায়ন মাথাব্যাথার অন্যতম কারণ ৷ বেড়ে চলা তাপপ্রবাহ, সমুদ্রে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ফেলা, বন উজাড়করণ ইত্যাদি বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিচ্ছে পৃথিবী তথা মানবজাতিকে ৷ আবহাওয়া পরিস্থিতি অস্বাভাবিক রূপ নিলে চরম দুর্ভিক্ষ, দাবানল, বন্যা নিমেষে ধ্বংস করে দেবে মানব প্রজাতি, পশু-পাখির অস্বিত্বকে ৷ আর ভয়ঙ্কর এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পেতে, মানুষের মধ্যে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে এবং পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য প্রতি বছর 22 এপ্রিল পালন করা হয় বিশ্ব ধরিত্রী দিবস (World Earth Day)।

প্রতি নিয়ত বেড়ে চলা দূষণের ফলে বাড়ছে উষ্ণতা। বৃক্ষচ্ছেদন থেকে জল দূষণ, কলকারখানার নির্গত ধোঁয়া থেকে বায়ু দূষণ, নানাভাবে মাটির দূষণ, এই সমস্ত কারণে পৃথিবী প্রতিনিয়ত বাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে। তাই রাষ্ট্রসংঘের তরফেই শুরু হয় এই বিশেষ দিনটি পালন করা হয়। নানা দেশে দূষণ কমাতে নানাভাবে আন্দোলন দেখা গিয়েছে বিগত শতকে। সেই আন্দোলন বা সচেতনতাও ফুটে উঠেছে সিনেমার পর্দাতেও ৷ এমন কিছু সিনেমা ও ডকুমেন্টারি তৈরি হয়েছে যেখানে উঠে এসেছে বাস্তব জীবনের পরিবেশ যোদ্ধা ও তাঁদের সংগ্রামের কথা ৷ সিনেমায় তুলে ধরা পরিবেশকর্মীদের কিছু উল্লেখযোগ্য বাস্তব জীবনের কাহিনির উল্লেখ থাকল আজকের বিশেষ দিনে ৷

earth-day-2026-all-that-breathes-to-i-am-greta-and-more-cinema-docu-brought-real-life-environmental-fighters-their-battles-to-big-screen
বিশ্ব ধরিত্রী দিবস (গেটি)

1) ডার্ক ওয়াটারস ( Dark Waters)

বাস্তব চরিত্র: রবার্ট বিলট

কাহিনি: একজন কর্পোরেট প্রতিরক্ষা আইনজীবী (মার্ক রাফালো অভিনীত) নিজের পেশা ও পরিবারের ঝুঁকি নিয়ে একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন গোপন সত্য সকলের সামনে নিয়ে আসে ৷ যা জড়িয়ে ছিল বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম রাসায়নিক কোম্পানি ‘ডুপন্ট’-এর কর্পোরেট প্রতারণা এবং ব্যাপক পরিবেশ দূষণের সঙ্গে ৷ যার ফলে একটি পুরো শহর PFAS নামক রাসায়নিকর কারণে দূষিত হয়ে পড়েছিল।

প্রভাব: এই সিনেমাটি ‘ফরএভার কেমিক্যালস’ (forever chemicals) এবং পরিবেশগত ন্যায়বিচারের লড়াইয়ের প্রতি বিশ্বব্যাপী মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল।

কোথায় দেখা যাবে- নেটফ্লিক্স

2) দ্য বয় হু হার্নেসড দ্য উইন্ড (The Boy Who Harnessed the Wind) (২০১৯)

বাস্তব চরিত্র: উইলিয়াম কামকোয়াম্বা

কাহিনী: মালাউইয়ের সত্য ঘটনার ওপর ভিত্তি করে তৈরি এই সিনেমা ৷ 14 বছর বয়সী এক কিশোর পরিত্যক্ত জিনিস দিয়ে একটি বায়ুকল তৈরি করে ৷ যার মাধ্যমে সে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সৃষ্ট তীব্র খরা ও দুর্ভিক্ষ থেকে তার গ্রামকে রক্ষা করে। চিওয়েটেল এজিওফোর পরিচালিত এবং তাঁরই অভিনীত এই সিনেমা মুক্তির পর প্রশংসা কুড়িয়ে নেয় সকলের ৷ সিনেমাটি উইলিয়াম কামকোয়াম্বার লেখা এক স্মৃতিকথার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে ৷ তাঁর উদ্ভাবনী বুদ্ধিমত্তাই তাঁর গ্রামকে দুর্ভিক্ষের কবল থেকে যেভাবে রক্ষা করতে সহায়তা করেছিল, তাই আজও দেখলে গায়ে কাঁটা দেয়।

প্রভাব: এই সিনেমা মানুষের অদম্য সহনশীলতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় স্থানীয় ও উদ্ভাবনী সমাধানের শক্তিকে তুলে ধরে।

কোথায় দেখা যাবে- নেটফ্লিক্স

3) এরিন ব্রোকোভিচ (Erin Brockovich) (2000)

বাস্তব চরিত্র: এরিন ব্রোকোভিচ

কাহিনী: একজন একাকি মা এবং প্যারা-লিগ্যাল (অভিনয়ে-জুলিয়া রবার্টস) ক্যালিফোর্নিয়ার একটি গ্যাস ও জল সরবরাহকারী সংস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। তিনি অভিযোগ করেন যে, ওই সংস্থাটি শহরের জল সরবরাহে ক্রোমিয়াম মিশিয়ে তা দূষিত করেছে ৷ যে কারণে স্থানীয় বাসিন্দারা মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যার সম্মুখীন হয়। বাস্তব জীবনের সমাজকর্মী এরিনের চরিত্রে অনবদ্য অভিনয়ের সুবাদে জুলিয়া রবার্টস 2001 সালে সেরা অভিনেত্রী হিসাবে অস্কার পুরস্কার জিতে নেন ৷

প্রভাব: এ এক কাল্ট সিনেমা, যা কর্পোরেট পরিবেশগত অবহেলার বিরুদ্ধে একজন সাধারণ মানুষের লড়াইকে তুলে ধরেছে।

কোথায় দেখা যাবে- প্রাইম ভিডিয়ো, ইউটিউব, জিফাইভ, অ্যাপল টিভি

4) অল দ্যাট ব্রিদস ( All That Breathes) (2022)

বাস্তব চরিত্র: মোহাম্মদ সৌদ এবং নাদিম শেহজাদ

কাহিনী: অস্কার-মনোনীত এই তথ্যচিত্র নয়াদিল্লির দুই ভাইকে কেন্দ্র করে তৈরি ৷ যারা একটি বন্যপ্রাণী উদ্ধার কেন্দ্র পরিচালনা করেন ৷ শৌনক সেন পরিচালিত এই ডকুমেন্টারি মোহাম্মদ সৌদ এবং নাদিম শেহজাদ-এর অভূতপূর্ব জার্নিকে তুলে ধরে ৷

কোথায় দেখা যাবে- জিও হটস্টার

5) আই অ্যাম গ্রেটা (I Am Greta) (2020)

বাস্তব চরিত্র: গ্রেটা থুনবার্গ

কাহিনী: এই ডকু ফিল্ম এক কিশোরী জলবায়ু কর্মীর সুইডিশ পার্লামেন্টের বাইরে তার প্রাথমিক একাকি প্রতিবাদ থেকে শুরু করে বিশ্বমঞ্চে তার প্রভাব বিস্তার তুলে ধরে ৷ যার মধ্যে জাতিসংঘের অধিবেশনে তার ভাষণও অন্তর্ভুক্ত-সহ পুরো জার্নিটাকে তুলে ধরা হয়েছে ৷ পাশাপাশি এতে 'ফ্রাইডেস ফর ফিউচার' আন্দোলনকেও বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ডকুমেন্টারিটি পরিচালনা করেছেন নাথান গ্রসম্যান ৷

প্রভাব: তরুণদের মধ্যে 'গ্রেটা প্রভাব' (Greta effect) ব্যাপক আলোড়ন তুলেছিল।

কোথায় দেখা যাবে- প্রাইম ভিডিয়ো, জিও হটস্টার

6) ভিরুঙ্গা (Virunga) (2014)

বাস্তব চরিত্র: ভিরুঙ্গা জাতীয় উদ্যানের পার্ক রেঞ্জারগণ

কাহিনী: একদল সাহসী পার্ক রেঞ্জারকে নিয়ে তৈরি হয়েছে এই ডকুমেন্টারি সিনেমা ৷ এই রেঞ্জাররা নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কঙ্গোর ভিরুঙ্গা জাতীয় উদ্যান-যা বিপন্নপ্রায় মাউন্টেন গরিলাদের আবাসস্থলকে যুদ্ধ, চোরা শিকারি এবং এক ব্রিটিশ তেল কোম্পানির আগ্রাসন থেকে রক্ষা করে চলেছেন।

প্রভাব- রেঞ্জারদের এই জার্নি উদ্বুদ্ধ করেছিল সেই দেশের যুব সমাজকে ৷

কোথায় দেখা যাবে- নেটফ্লিক্স

7) মাই অক্টোপাস টিচার (My Octopus Teacher) (2020)

বাস্তব চরিত্র: ক্রেইগ ফস্টার

কাহিনী: পরিচালক ক্রেইগ ফস্টার দক্ষিণ আফ্রিকার এক 'কেল্প' অরণ্যে একটি অক্টোপাসের সঙ্গে গড়ে ওঠা তাঁর এক অসাধারণ বন্ধুত্বের কাহিনী ক্যামেরাবন্দী করেছেন ৷ 2021 সালে, 93তম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডের মঞ্চে এটি জিতে নেয় সেরা ডকুমেন্টারি-র খেতাব ৷

প্রভাব- এই ডকুমেন্টারির মধ্য দিয়ে মানুষের প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্যের সঙ্গে নিবিড় সংযোগের গভীর প্রভাব ফুটে ওঠে।

কোথায় দেখা যাবে- নেটফ্লিক্স

8) চিকো মেন্ডেস: ইউ কুইরো ভিভের (Chico Mendes: Eu Quero Viver) (1989)

বাস্তব চরিত্র: চিকো মেন্ডেস

কাহিনী: একজন ব্রাজিলীয় রাবার সংগ্রাহক ও পরিবেশকর্মীকে নিয়ে তৈরি জীবনীমূলক সিনেমা ৷ যিনি আমাজন রেইনফরেস্টের সুরক্ষা এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। এই সিনেমায় তাঁর জীবন এবং অবৈধ বৃক্ষনিধনের বিরুদ্ধে তাঁর আন্দোলন-সংগ্রামের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। জনপ্রিয় সিরিজ ‘A Década da Destruição’ (ধ্বংসের দশক)-এর ষষ্ঠ পর্ব হিসেবে তৈরি এই পর্ব আটের দশকে আমাজন রেইনফরেস্টকে ঘিরে চলা সংগ্রামটি বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক উৎস। পরিচালনা করেছেন অ্যাড্রিয়ান কাউয়েল ৷

প্রভাব- এই প্রামাণ্যচিত্রটিতে 1988 সালের 22 ডিসেম্বর তাঁর হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যের ষড়যন্ত্র এবং এর পরবর্তী বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদের বিষয়ও তুলে ধরে ৷

কোথায় দেখা যাবে- ইউটিউব

