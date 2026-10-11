মিথ্যা অভিযোগে ক্ষতবিক্ষত শৈশব, দিল্লি শর্টস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে নির্বাচিত 'দুটি চাকা'
বাস্তব ঘটনার অনুপ্রেরণায় রূপক কুমারের বাংলা স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রে বন্ধুত্ব, সামাজিক অবিচার ও শিশুমনের যন্ত্রণার কাহিনি 'দুটি চাকা' ।
Published : October 11, 2026 at 3:32 PM IST
কলকাতা, 11 অক্টোবর: একটি মিথ্যা অভিযোগ কীভাবে বদলে দিতে পারে শিশুর জীবন? সেই প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়েছে নবাগত পরিচালক রূপক কুমারের বাংলা স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'দুটি চাকা' (Two Wheels) । বাস্তব জীবনের একটি ঘটনার অনুপ্রেরণায় নির্মিত ছবিটি আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচিত হয়েছে 15তম দিল্লি শর্টস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব 2026-এ । বন্ধুত্ব, শৈশবের সারল্য ও সামাজিক অবিচারের মেলবন্ধনে ছবিটি তুলে ধরেছে এক শিশুর না-বলা যন্ত্রণার গল্প ।
গ্রামবাংলার প্রেক্ষাপটে আবর্তিত এই কাহিনির কেন্দ্রে রয়েছে আট বছরের দুই বন্ধু গোপাল ও বাবলু । পুরনো সাইকেলের চাকা নিয়ে গ্রামের পথে ঘুরে আর ছোট ছোট স্বপ্ন দেখে তাদের দিন কাটে আনন্দে । কিন্তু ফেলে দেওয়া একটি চিপসের প্যাকেট বদলে দিল জীবন । চুরির মিথ্যা অভিযোগ গোপালের জীবনে নিয়ে আসে অপমান ও মানসিক যন্ত্রণা । একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমাজের সন্দেহ ও অবিশ্বাস কীভাবে শিশুমনের গভীরে ক্ষত তৈরি করতে পারে, সেই বাস্তবতাই তুলে ধরেছে ছবিটি ।
ছবিটির কাহিনি, পরিচালনা ও প্রযোজনার দায়িত্বে রয়েছেন রূপক কুমার । ছবি নির্মাণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "'দুটি চাকা' একটি কাল্পনিক কাহিনি হলেও এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বাস্তব জীবন থেকে অনুপ্রাণিত, যা আমাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল । এই ছবির মাধ্যমে আমি দেখাতে চেয়েছি, কীভাবে সমাজের পূর্বধারণা ও বিচারবোধের শিকার হতে পারে একটি নিষ্পাপ শিশু । আমার কাছে 'দুটি চাকা' শুধুমাত্র শৈশবের বন্ধুত্বের গল্প নয়, বরং প্রতিটি শিশুর কথা শোনা, তাকে বোঝা এবং তার প্রতি বিশ্বাস রাখার এক মানবিক আবেদন ।"
ছবিতে গোপালের চরিত্রে অভিনয় করেছেন রণিত দিন্দা এবং বাবলুর ভূমিকায় সপ্তাংশু বক্সি । অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন মলয় সরকার, সৌরমিতা রায়, ঐন্দ্রিলা চট্টোপাধ্যায় ও শুভজিৎ এ দাস ।
চিত্রগ্রহণে অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়, সংগীত পরিচালনায় অলিভ ঘোষ এবং শব্দ পরিকল্পনায় অনীশ বসু । নান্দীকারের সঙ্গে যুক্ত শিল্পীদের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতাও পরিচালকের বাস্তবধর্মী গল্প বলার দৃষ্টিভঙ্গিকে সমৃদ্ধ করেছে ৷
অতিনাটকীয়তা এড়িয়ে 'দুটি চাকা' প্রশ্ন তুলেছে সামাজিক পূর্বধারণা ও মানবিকতার অভাব নিয়ে । 15তম দিল্লি শর্টস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব 2026-এ ছবিটির নির্বাচন পরিচালক রূপক কুমারের চলচ্চিত্রযাত্রায় একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ।
একই সঙ্গে ছবিটি মনে করিয়ে দেয়, কোনও অভিযোগের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর আগে সত্যকে জানা এবং শিশুর অনুভূতিকে গুরুত্ব দেওয়া কতটা জরুরি । কারণ, বড়দের কাছে তুচ্ছ মনে হওয়া কোনও ঘটনাও একটি শিশুর মনে গভীর ক্ষত তৈরি করতে পারে ।