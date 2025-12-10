ETV Bharat / entertainment

EXCLUSIVE: ফটোগ্রাফির শখ পূরণে চাকরিতে যোগ ! কীভাবে সঙ্গীত জগতে পা দুর্নিবারের ?

সঙ্গীত শিল্পী জানান, "বাংলা সঙ্গীত জগত এক বিরাট সমুদ্র ৷ নিজের একটা আইডেন্টিটি তৈরি করাটাই প্রত্যেক শিল্পীর স্বপ্ন।"

দুর্নিবার সাহা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 10, 2025 at 1:23 PM IST

4 Min Read
দুর্গাপুর, 10 ডিসেম্বর: সাম্প্রতিককালে বাংলা সঙ্গীত জগতে দুর্নিবার সাহা (Durnibar Saha) জনপ্রিয় এক শিল্পীর নাম। নিছক ফটোগ্রাফির শখের কারণে আইটির লোভনীয় চাকরি ছেড়ে দুর্নিবার আজ সঙ্গীত জগতের পরিচিত মুখ। দুর্গাপুর উৎসবের (Durgapur Utsav 2025) মঞ্চে এসে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধির মুখোমুখি দুর্নিবার জানান, কীভাবে শুরু করেন তাঁর গানের জার্নি।

দুর্নিবার প্রথমেই ইটিভি ভারতের দর্শকদের শুভেচ্ছা জানান ৷ দেখতে দেখতে অনেকগুলো বছর গানের জগতে কাটিয়ে দিলেন শিল্পী ৷ আজ অতীতের দিকে তাকালে কী মন হয় ? দুর্নিবার বলেন, "আসলে জার্নিটা সবার নিজের নিজের মত। আমি মনে করি আমার জীবনের এই জার্নিটা খুবই সুন্দর ছিল। প্রচুর মানুষের ভালোবাসা পেয়েছি, এখনও পর্যন্ত সেই ভালোবাসা পাচ্ছি। এতদিন ধরে সেই মানুষগুলি আমাকে কনস্ট্যান্ট ভালোবেসে যাচ্ছেন এর থেকে বড় পাওনা আর কিছু হতে পারে না।"

দুর্গাপুর উৎসবে দুর্নিবার (ইটিভি ভারত)

শিল্পী কথায়, "এখন আর নতুন করে দিন গুনি না। এখন প্রত্যেকটা দিন আমার কাছে নতুন একটা দিন, নতুন নতুন গান তৈরি করছি, নতুন নতুন গান খুঁজছি। আমিও প্রতিদিন শিখছি। মিউজিক্যাল জার্নিটা এমন যেখানে শেখার কোন শেষ নেই।" সাম্প্রতিককালে বাংলা জগতের ব্যস্ততম সঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম দুর্নিবার সাহা। ব্যক্তিগত জীবনে অনেক চড়াই উতরাই এসেছে। কিন্তু তার প্রভাব সঙ্গীত জীবনে পড়তে দেননি। তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন সাবলীল গতিতে নদীর মত।

এক সময় নিজে কিছু করবেন এমন প্রত্যাশা নিয়ে বহুজাতিক একটি আইটি সংস্থার কর্মী হিসেবে কাজে যোগ দেন। তারপর হঠাৎই 360 ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে দুর্নিবার সাহার আত্মপ্রকাশ। কীভাবে সম্ভব হল এটা? উত্তরে দুর্নিবার জানালেন, "প্রথম থেকে ক্রিয়েটিভ কিছু করার একটা ইচ্ছা আমার মনে ছিল। ছবি তোলার শখ পূরণ করার জন্য চাকরিতে আসা ৷ পরবর্তী কালে ছবি তোলার সেই কাজ নিয়ে এগোতে এগোতে একদিন গান গাইতে শুরু করে দিলাম ৷"

সাম্প্রতিককালে যারা বাংলা সঙ্গীত জগতে দুর্নিবারের কার গান শুনতে ভালো লাগে ? শিল্পীর জবাব, " বাংলাতে বিভিন্ন ধরনের শিল্পী রয়েছেন ৷ সমস্ত ধরনের গান করতে পারেন তাদের মধ্যে রয়েছেন শিল্পী শোভন ৷ মহিলাদের যারা গান গাইছেন তারা প্রত্যেকেই অসাধারণ ৷ তবে তাদের মধ্যে অন্বেষা দত্ত গুপ্ত খুব ভালো গান গাইছেন। এই দুজনের কথা আমি বলতেই পারি যারা সমস্ত ধরনের গান গাইছেন।" সঙ্গীত জগতের মাঝ দরিয়ায় এসে দুর্নিবার সাহার আকাঙ্ক্ষা কি? উত্তরে স্পষ্ট জবাব দুর্নিবারের ৷ তিনি বলেন, "আমার আকাঙ্ক্ষা আমার গানের জন্য মানুষ যেন আমাকে চিনতে পারেন। আমার স্বপ্ন কোনও একদিন এমন আসবে যেদিন মঞ্চে উঠে আমি শুধু আমার গান গাইব।"

মূলত পুরনো দিনের গান গাইতেই ভালবাসেন দুর্নিবার। সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি জানান, "বাংলা সঙ্গীত জগতের সিলেবাসটা বিরাট। এখানে কবিগান যেমন আছে তেমনি লোকগান, স্বর্ণযুগের গান আছে ৷ আজকের যাঁরা কম্পোজার সবাই গান তৈরি করে যাচ্ছেন, তাঁদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নিজের একটা আইডেন্টিটি তৈরি করাটাই প্রত্যেক শিল্পীর স্বপ্ন। বাংলা সঙ্গীত জগত এক বিরাট সমুদ্র, আর সেখান থেকে যে কয়েক ফোঁটা জল আমি মানুষের সামনে পৌঁছে দিতে পেরেছি তাতেই আমার আনন্দ।"

দুর্নিবার ফুটবল খেলতে খুব ভালবাসেন ৷ আবার দাবা খেলাও দেখতে খুব ভালোবাসেন। মুম্বই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি অর্থাৎ বলিউড দুর্নিবারের কতটা কাছে এসেছে? এর উত্তর দিতে গিয়ে দুর্নিবার বলেন, "মুম্বাই খুব কাছে এসেছে। আমি সেখানে নিয়মিত যাতায়াত করছি। সেখানকার মানুষজনদের সঙ্গে কাজ করার চেষ্টা করছি। সবটাই নির্ভর করছে মানুষের ওপর।"

আজকের প্রজন্মের শিল্পী যারা দুর্নিবারদের দেখে সঙ্গীত জগতে পদার্পণ করছে তাদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিতে গিয়ে দুর্নিবার বলেন, "তোমরা নিজেদের আনন্দে গান গাও। নিজেদের গানটাকে কতটা বেশি ভালো করা যায় তাতে মন দাও। পাশের লোকটা কেমন গাইছে তা দেখতে যেও না। সবার জার্নি আলাদা। আমি যদি আজ গান গাইতে পারি তাহলে তোমরাও পারো।"

