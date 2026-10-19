এক টুকরো বাঙালিয়ানা ! নিজামের শহরে দুর্গাপুজো মাতালেন 'নন্দী সিস্টার্স'

এক টুকরো বাঙালিয়ানা ! নিজামের শহরে দুর্গাপুজো মাতালেন 'নন্দী সিস্টার্স'
CBA- Bengali Association Durga puja: নানা আচার-অনুষ্ঠান, ঢাকের আওয়াজ, ধুনুচি নাচ ও পেটপুজোয় জমজমাট হায়দরাবাদের সিবিএ বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশনের পুজো ৷ ঘুরে দেখলেন প্রতিনিধি পারমিতা কামিলা৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 19, 2026 at 11:48 AM IST
হায়দরাবাদ, 19 অক্টোবর: নিজামের শহর হায়দরাবাদে দুর্গাপুজো এখন আর কলকাতার চেয়ে কোনও অংশে কম যায় না। প্রায় শতাধিক প্রবাসী বাঙালি অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে গোটা শহর জুড়ে জাঁকজমকপূর্ণভাবে শারোদৎসব উদযাপিত হয়। কলকাতার মতো থিম পুজো, সাবেকি এক চালা প্রতিমা, বাংলার পুরোহিতদের দিয়ে আচার-অনুষ্ঠান, ঢাকের আওয়াজ এবং অবশ্যই ধুনুচি নাচ ও জমজমাট পেটপুজো-সবই মিলবে এখানে। আর এমনই ছবি ধরা পড়েছে হায়দরাবাদের কোন্ডাপুরে সিবিএ বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন দুর্গা পুজোয় ৷ সঙ্গে উপরি পাওনা হিসাবে ছিল জনপ্রিয় নন্দী সিস্টার্স অর্থাৎ অঙ্কিতা নন্দী ও অন্তরা নন্দীর দুর্দান্ত জমাটি গানের আসর ৷ অন্যরকম এক সন্ধ্যার সাক্ষী থাকল ইটিভি ভারত ৷
এক টুকরো বাংলা ধরা পড়েছিল ওয়ার্ল্ড ওয়ান স্কুলে ৷ গোটা মাঠ জুড়ে একদিকে যেমন দেখা মিলিছে নানা স্বাদের বাঙালি খাবার ও মিষ্টির তেমনি মা দুর্গার সামনে ধুনুচি নাচে জমিয়ে দিয়েছেন এই পুজোর সঙ্গে জড়িত মহিলা সদস্যরা ৷ সিবিএ বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন পুজোর জেনারেল সেক্রেটারি শুভ্র মুখোপাধ্যায় জানান, দেখতে দেখতে এই পুজো পা দিয়েছে 19তম বছরে ৷ তিনি বলেন, "এই পুজোর সঙ্গে আমাদের আবেগ জড়িয়ে রয়েছে ৷ তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আমাদের সংস্কৃতির শিকড় ৷ কয়েকজন মিলে 19 বছর আগে এই পুজো শুরু করেছিলাম ৷ এখন এই পুজোয় সদস্য সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে ৷ এখানে কেউ পুজোর দায়িত্ব সামলান, কেউ সাংস্কৃতিক বিষয়গুলি দেখেন আবার কেউ পুজোর স্পনসরের বিষয়গুলি দেখেন ৷ প্রত্যেকের দায়িত্ব এখানে ভাগ করা ৷"
পুজো সেক্রেটারি সোমনাথ বলেন, "মে মাস থেকেই আমাদের পুজোর শিডিউল তৈরি শুরু হয়ে যায় ৷ পুরোহিত মশাইয়ের সঙ্গে বসে, কথা বলে কখন পুষ্পাঞ্জলি হবে, কখন ভোগ হবে সবকিছু আগে থেকে প্ল্যান করা হয় ৷ এখানে নবমীর হোম দেখার মতো ৷ বিশাল বড় জায়গা রয়েছে ৷ যেখানে অনেক জন মিলে একসঙ্গে বসে হোম করেন ৷ সেটা দেখার মতো বিষয় হয় একটা ৷" পুজোর সঙ্গে প্রায় শুরু থেকেই যুক্ত রয়েছেন অনুপমা দেবী ৷ তিনি, মায়ের সামনে ধুনুচি নাচেও চমক দেখান ৷ তিনি বলেন, "একটা ইমোশন ভীষণ কাজ করে ৷ এই কদিন আমাদের খুব পরিশ্রম যায় ৷ মনে হয়, শরীরে শক্তি নেই ৷ কিন্তু যখনই পুজো মণ্ডপে পা রাখি অদ্ভুদ এক শক্তি চলে আসে ৷ তখন যে অনুভূতি হয়, তা ভাষায় বলে বোঝানো যাবে না ৷"
পুজোর অন্যান্য সদস্য শর্মিষ্ঠা, রঞ্জিতা জানান, গরমকাল থেকেই পুজোকে ঘিরে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিয়ে চর্চা শুরু হয়ে যায় ৷ বাচ্চাদের গরমের ছুটি পড়ে যায় আর সকল মায়েরা জড়ো হয়ে, পুজোয় কেমন-কী অনুষ্ঠান হবে, তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে যায় ৷ আর, পুজো মানেই আড্ডা-খাওয়াদাওয়া ৷ পুজোর এই কটা দিন সবরকম বাঙালি খাবার চেটেপুটে উপভোগও করা হয় ৷ আসলে, এনাদের প্রত্যেকেই কাছে সিবিএ-একটা জয়েন্ট ফ্যামিলির মতো ৷
সিবিএ বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশনের পুজোয় প্রতিদিনই কোনও না কোনও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে ৷ তেমনই এক পুজোর সন্ধ্যেতে উপস্থিত ছিলেন অঙ্কিতা ও অন্তরা ৷ তাঁরা জানান, হায়দরাবাদে বহুবার এসেছেন কর্পোরেট অনুষ্ঠান করতে ৷ কিন্তু পুজোর কারণে অনুষ্ঠান করতে আসা এই প্রথম ৷ সবমিলিয়ে, ভীষণ আনন্দিত তাঁরা ৷ নন্দী সিস্টার্সের কথায়, "প্রতি বছর পুজোয় আমরা বাইরে থাকি ৷ কখনও লন্ডন কখনও আমেরিকায় ৷ এবার এখানে রয়েছি, পারর্ফম করছি ৷ এটাই ভীষণ আনন্দের ৷"
পুজো আসে, পুজো যায়, কিন্তু ক্যালেন্ডারের পাতায় থেকে যায় নানা মধুর স্মৃতি ৷ সিবিএ বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশনের এই পুজোও তেমনই কিছু মিষ্টি স্মৃতি তৈরি করেছে উপস্থিত দর্শনার্থী থেকে সাধারণ মানুষের মনে ৷