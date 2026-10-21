মাল্লাপুর বঙ্গীয় সংঘে আবাসনের পুজোর আমেজ, নাচে-গানে জমিয়ে দিলেন শিল্পী প্রীতম-স্বপ্না

মাল্লাপুর বঙ্গীয় সংঘে আবাসনের পুজোর আমেজ, নাচে-গানে জমিয়ে দিলেন শিল্পী প্রীতম-স্বপ্না
Durga Puja at Hyderabad: ইটিভি ভারতের ক্যামেরায় ধরা পড়ল মাল্লুপুর বঙ্গীয় সংঘের পুজোতে আবাসনের পুজোর আমেজ ৷ প্রতিনিধি পারমিতা কামিলার বিশেষ প্রতিবেদন ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 21, 2026 at 3:41 PM IST
হায়দরাবাদ, 21 অক্টোবর: বনেদি কিংবা থিমের ভিড়ে এমন কিছু দুর্গা পুজো রয়েছে, যা ফ্ল্যাটমেটদের আনে এক ছাদের তলায়, আর তা হল আবাসনের পুজো ৷ কলকাতার আসেপাশে এমন অনেক আবাসনের মধ্যে পুজো হয়, যেখানকার বাসিন্দারা পুজোর সেই কটা দিন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ভোগ খাওয়া আর মাকে সামনে রেখে মেতে ওঠেন আড্ডায় ৷ তেমনই এক পরিবেশ ধরা পড়েছে সুদূর হায়দরাবাদেও ৷ ইটিভি ভারতের ক্যামেরায় ধরা পড়ল, ভিএনআর গার্ডেন হলে মাল্লুপুর বঙ্গীয় সংঘের পুজো যেন ঠিক যেন ধরে রেখেছে কলকাতার মতো আবাসনের পুজোর আমেজ ৷
কালচারাল সেক্রেটারি সুকৃতি রায় বলেন, "স্বপ্ন ছিল, দুর্গাপুজো প্রবাসী বাঙালিদের কাছে আরও বেশি করে পৌঁছে দেওয়া ৷ সেই স্বপ্ন এত সুন্দরভাবে এগিয়ে যাবে তা ভাবতে পারিনি ৷ এখানকার প্রত্যেকটা বাঙালি আমাদের হাত শক্ত করে ধরে পুজোকে আরও সুন্দর করে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন ৷ পাঁচ-ছয়দিন যাতে সকলে একসঙ্গে আনন্দ করতে পারি, মায়ের ভোগ তৈরি সকলে মিলে মিশে করতে পারি, উৎসব উদযাপন করতে পারি, সেই চেষ্টা করে চলেছে ৷ আমাদের পুজো ভীষণ ঘরোয়াভাবে হয় ৷ ফলে, সকলে মিলে এই কদিন ভীষণ উপভোগ করে ৷ "
সভাপতি, তরিৎ কুমার ভট্টাচার্যের কথায়, এখানে মায়ের ভোগের ক্ষেত্রে কোনও পিঁয়াজ-রসুন ব্যবহার করা হয় না নবমী পর্যন্ত ৷ প্রতিদিন ভোগের আলাদা মেনু থাকে ৷ ঘরের পুজো হলে, যেমনভাবে ভোগ রান্না হয়, এই সংঘের পুজোতেও সেই নিয়ম মেনে চলা হয় ৷ মাল্লাপুর বঙ্গীয় সংঘের প্রোমোশনাল টিমের অন্যতম সদস্য দেবদত্ত ভট্টাচার্যের কথায়, কোনও পুজোকে আরও জনপ্রিয় করতে বা সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রোমোশন করাটা খুব জরুরি ৷ এমনকী, আগামী বছর দুর্গাপুজোয় কী কী হবে, তারও পরিকল্পনা তাঁরা শুরু করে দিয়েছেন এখন থেকেই ৷ কমিটির সদস্য শাশ্বতী বলেন, "মা দুর্গার আশীর্বাদ তো আছেই ৷ তার সঙ্গে সাধারণ মানুষেরও আশীর্বাদ চাই ৷ যাতে এই পুজো আরও ভালো করে সামনে দিনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি ৷ মায়ের কয়েকটা জিনিস অনুভব করি ৷ মায়ের কৃপা না থাকলে তিন বছরে এতটা এগোতে পারতাম না ৷"
কলকাতা থেকে এসে হায়দরাবাদে ঘর বেঁধেছেন সোহিনী ৷ তিনিও জানান, প্রবাসে থেকেও তিনি এই পুজোয় বাড়ির আমেজ অনুভব করতে পারেন ৷ সারাদিন প্রায় পুজোর নানা কাজ কর্মেই কেটে যায় ৷ প্রত্যেক বছর পুজোর এই কটা দিন চূড়ান্ত আনন্দ করেন ৷ ফলে, কলকাতার পুজোয় না থাকার কষ্টটা অনেকটা কমিয়ে দেয় এই পুজো ৷ এই দিনের অনুষ্ঠানে নাচে-গানে জমিয়ে দিয়েছিলেন জি বাংলা সারেগামাপাতে অংশগ্রহণ করা প্রীতম কুমার ও শিল্পী স্বপ্না প্রিয়া ৷ তাঁরাও জানান, পুজোয় কলকাতার বাইরে আসলেও, মাল্লাপুর বঙ্গীয় সংঘের পরিবেশ ঘরোয়া ৷ ভীষণ উপভোগ করেছেন দুই শিল্পীই ৷