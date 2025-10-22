ETV Bharat / entertainment

ছোট্ট কান, গালে টোল দুয়া যেন 'মিনি দীপিকা' ! কী বলছেন বলি তারকারা ?

বেবি দুয়ার মুখে নেটিজেনরা রণবীরের কোন ছাপ খুঁজে পেলেন ?

dua-look-like-deepika-padukone-or-ranveer-singh-fans-react-on-baby-diwali-debut
কার মতো দেখতে হয়েছে দুয়াকে ? (আইএএনএস)
হায়দরাবাদ, 22 অক্টোবর: বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি ৷ আলোর উৎসবে রণবীর সিং (Ranveer Singh) ও দীপিকা পাড়ুকোনের (Deepika Padukone) উপহার অনুরাগীদের জন্য ৷ খুদে দুয়া পাড়ুকোন সিংকে (Dua padukone singh) সকলের সামনে আনলেন বলিউডের বাজিরাও মস্তানি ৷ দুয়ার মিষ্টি মুখ দেখে নেটিজেন দ্বিধাগ্রস্ত ৷ মেয়েকে কার মতো দেখতে হয়েছে বাবা রণবীরের মতো নাকি মা দীপিকার মতো ? সোশাল মিডিয়ায় বাবা-মায়ের এই লক্ষণ গুলো খুঁজে পেলেন নেটিজেনরা ৷

কী বলছেন অনুরাগীরা ?

দুয়ার হাসি দেখে নেটিজেনরা বলছেন তা পুরো মায়ের মতো ৷ আর ফেসকাট মিলেছে রণবীরের সঙ্গে ৷ আবার কেউ বলছেন, "দেখতে হয়েছে বাবার মতো ৷ কিন্তু কানটা মায়ের মতো ৷" এখানেই শেষ নয় ৷ নেটিজেনদের কেউ কেউ বলছেন, "গালে ডিম্পল, ছোট্ট ছোট্ট কান আর চোখ দীপিকার মতো ৷ বাকি পুরো রণবীর সিংয়ের মতো ৷ দুজনের মিক্স ৷" আবার কেউ লিখেছেন, "দুয়া আসলে পারফেক্ট মিক্স তাঁর বাবা-মায়ের ৷"

দুয়ার দিওয়ালি লুক

ছবিতে মা দীপিকা ও মেয়ে দুয়াকে ম্যাচিং রঙের পোশাকে দেখা গিয়েছে ৷ অন্যদিকে বাবা রণবীর একটু হটকে ক্রিম রঙের পোশাক বেছে নিয়েছেন ৷ দুয়া আর দীপিকাকে লাল রঙের পোশাকে দেখা গিয়েছে ৷ দিওয়ালির পুজো উপলক্ষ্যে দুয়ার চার্ম মন কেড়েছে সকলের ৷

তারকাদের শুভেচ্ছা বার্তা

12 ঘণ্টা আগে দীপিকা ও রণবীর মেয়ের ছবি সামনে আনার পরেই হৈ-চৈ পড়ে যায় ৷ কমেন্ট সেকশনে বয়ে যায় শুভেচ্ছার বন্যা ৷ সঙ্গীতশিল্পী শ্রেয়া ঘোষাল লেখেন, "ভগবান মঙ্গল করুন ৷ ছোট্ট দুয়া পারফেক্ট মিক্স মাম্মা আর পাপার ৷ সকলকে দিওয়ালির শুভেচ্ছা ৷" বাবা-মা হতে চলা রাজকুমার রাও ও পত্রলেখাও কমেন্ট করেছেন, "ভীষণ মিষ্টি ৷" আয়ুষ্মান খুরানাও জানিয়েছেন, দুয়ার মধ্যে বাবা-মা দুজনের মুখের ছাপ রয়েছে ৷ আলিয়া ভাটের মা তথা অভিনেত্রী সোনি রাজদান লেখেন, "ও মাই গড ৷ তোমাদের দুজনের প্রতিচ্ছবি ধরা পড়েছে দুয়ার মুখে ৷ সে ভীষণ মিষ্টি ৷"

এছাড়াও দুয়াকে দেখে আনন্দ প্রকাশ করেছেন অর্জুন কাপুর, গওহর খান, জরিন খান, জোয়া আখতার, বৈভব মার্চেন্ট, দিয়া মির্জা, শ্বেতা বচ্চন, ভারতী সিং, সোহা আলি খা, সনু সুদ, সোনম কাপুর, মিকা সিং, বিপাশা বাসু, অঙ্গদ বেদী, নেহা ধুপিয়া, করণ জোহর, বীর পাহারিয়া, আরমান মালিক, প্রীতি জিন্টা-সহ আরও অনেক তারকা ৷

DUA FACE REVEAL
DEEPIKA RANVEER DAUGHTER DUA
DEEPIKA WITH DUA
দীপিকা রণবীর দুয়া
DEEPIKA PADUKONE RANVEER SINGH BABY

