কোনওরকম মনোমালিন্য হয়নি ! কেন 'পরিণীতা' ধারাবাহিক ছাড়লেন দ্রোণ ?

খোলামেলা আলোচনায় অভিনেতা ৷

drronn-mukherjee-shares-his-journey-on-parineeta-serial-and-future-plan
দ্রোণ মুখোপাধ্যায় (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 9, 2026 at 4:16 PM IST

5 Min Read
কলকাতা, 9 জানুয়ারি: এই সপ্তাহের টিআরপি তালিকা ইতিমধ্যেই সবার কাছে খোলসা হয়ে গিয়েছে। 7.1 পয়েন্ট পেয়ে সপ্তম স্থানে 'পরিণীতা'। সম্প্রতি এই ধারাবাহিক থেকে বেরিয়ে এসেছেন দ্রোণ মুখোপাধ্যায় (Drronn Mukherjee)। তাঁর অভিনীত চরিত্রটি ছিল গোপাল। এই চরিত্রটির জন্য টেলি অ্যাকাডেমি পুরস্কারও পেয়েছেন দ্রোণ। তার থেকেও বড় কথা শুরুর দিন থেকেই এই সাদামাটা চরিত্রটিকে ভালোবেসেছে দর্শক। আর তাই তিনি চরিত্রটি থেকে বেরিয়ে আসায় বেশ মন খারাপ গোপালের ভক্তদের। কেন ছাড়লেন জনপ্রিয় চরিত্র, আগের পরিকল্পনা কী ? খোলামেলা আলোচনায় অভিনেতা ৷

ইটিভি ভারত: খুব জনপ্রিয় ছিল গোপাল চরিত্রটা। কেন ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত?

দ্রোণ: হ্যাঁ সত্যি, গোপাল চরিত্র টা ভীষণ জনপ্রিয় হয়েছে। অনেক মানুষের ভালবাসা পেয়েছি। একটা ধারাবাহিকের ক্ষেত্রে গল্পের গতি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তো পাল্টায়, এক্ষেত্রেও গল্পটা এখন যেভাবে এগোচ্ছে, সেখানে গোপালের চরিত্রের খুব বেশি কিছু অবদান থাকার কথা নয়, স্বাভাবিকভাবেই। গোপাল যেভাবে গল্পে থেকেছে প্রথম থেকে সেই গুরুত্বের জায়গাটা কোথাও একটা কমে আসছিল। সেই জায়গা থেকেই কোথাও একটা মনে প্রশ্ন জাগে এবং সেটা প্রযোজকদের সঙ্গে আলোচনা করি। তাঁরাও খুব সুন্দরভাবে আমাকে বিষয়টা বোঝান। আর এই মুহূর্তে গল্পে সত্যিই গোপালের আলাদা করে খুব বেশি কিছু করার নেই সেটা বুঝতে পারি। পরে আমি যখন এই সিরিয়াল থেকে সরে আসার সিদ্ধান্তটা জানাই, তাঁরা সেটাতে আপত্তিও করেননি। এটা কিন্তু পারস্পরিক আলোচনার পরেই সিদ্ধান্ত হয়েছে। কোথাও কোনও মুহূর্তে আমার সঙ্গে কারোর কোনওরকম মনোমালিন্য হয়নি।

ইটিভি ভারত: গোপাল চরিত্রটা আপনাকে কী দিল?

দ্রোণ: একজন অভিনেতার কাছে তাঁর অভিনয় করা সমস্ত চরিত্রই প্রিয়। তবে বিশেষ করে সেই চরিত্রগুলো তাঁদের কাছে আরও প্রিয় হয়ে ওঠে যেগুলো একটু অন্যরকমভাবে অভিনেতাকে চ্যালেঞ্জ জানায়। গোপালের ক্ষেত্রে আমি বলব চরিত্রটার ফ্লেভারটাই ছিল অন্যরকম। সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা চরিত্র ছিল আমার কাছে প্রথম দিকে। একটা সম্পূর্ণ অপরিচিত ভাষা, একজন গ্রাম্য স্কুল মাস্টারের সহজ সরল জীবন, তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ সমস্তটা আয়ত্ত করার একটা চেষ্টা...ধীরে ধীরে চরিত্রটাকে আমি চিনতে শুরু করি এবং চরিত্রের ভেতরে যে কত রকম চোরা স্রোত লুকিয়ে রয়েছে, সেগুলোকে বোঝার এবং ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করি। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে গোপাল আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে। আর সব থেকে বেশি যে জিনিস দিয়েছে সেটা হল মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসা। এর মূল্য আমার কাছে অনেক।

ইটিভি ভারত: লিড রোলে অভিনয় করার পর গোপাল করলেন। যদিও গোপালকে সেকেন্ড লিড বললে ভুল হবে না। এরপরও লিড রোল আসবে কিনা তা নিয়ে চিন্তা হয়?

দ্রোণ: না, আমি কোনওদিনই এভাবে ভাবিনি, আগামী দিনেও ভাবতে চাই না। আমার কাছে চরিত্রটার গুরুত্ব নিশ্চয়ই খুব ম্যাটার করে। গোপালের ক্ষেত্রে বলব পরিণীতায় দীর্ঘদিন যথেষ্টই গুরুত্ব ছিল এই চরিত্রের। আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি এই চরিত্রের সঙ্গে সুবিচার করার। আমার বিশ্বাস আমি যদি সিন্সিয়ারলি আমার কাজটা করে যেতে পারি, তাহলে ভবিষ্যতে খুব গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র পেতে নিশ্চয়ই আটকাবে না।

ইটিভি ভারত: অন্য কোনও কাজের কথা কি চলছে?

দ্রোণ: না, এই মুহূর্তে কোনো কাজের কথাই আমার চলছে না।

ইটিভি ভারত: অন্য কোনও প্ল্যান কি আছে কাজের?

দ্রোণ: প্ল্যান করে আমার ক্যারিয়ারে আজ পর্যন্ত খুব একটা কিছু হয়ে ওঠেনি। বরং খুব বেশি প্ল্যান করে দেখেছি প্ল্যানমাফিক কোনো কিছুই হয়নি। ফলে আগামী দিনে খুব বেশি প্ল্যান করতে চাই না। যেরকম সুযোগ আমার কাছে আসবে সেই অনুযায়ী ভাববো। বরং ভালো সুযোগের অপেক্ষা করে যেতে চাই। তা সে ছবি, সিরিয়াল বা ওটিটি যে কোনও মাধ্যমেই হোক না কেন।

ইটিভি ভারত: অভিনেতারা অনেকেই পডকাস্ট শুরু করেছেন। রাহুল, সৌরভ, আয়েশা। সেরকম ইচ্ছা আছে?

দ্রোণ: আমি পডকাস্ট দেখতে খুব ভালোবাসি, তবে নিজে পডকাস্টে সঞ্চালকের ভূমিকা নেব এরকম কোন প্ল্যানিং নেই এই মুহূর্তে।

ইটিভি ভারত: আজকাল মেগা সিরিয়াল খুব কম সময়ে বন্ধ হয়ে যেতে দেখা যায়। এর সুবিধা অসুবিধা কী?

দ্রোণ: বিভিন্ন কারণে বন্ধ হয় সিরিয়াল। ব্যবসায়িক অনেক অঙ্ক থাকে পিছনে। অতটা গভীরে আমি হয়তো যেতে পারবো না। তবে অভিনেতা হিসেবে বলতে চাই একটা সিরিয়ালে একটা গল্প দর্শকের কাছে সঠিকভাবে তুলে ধরার জন্য এবং সেই গল্পের সঠিক অভিঘাত তৈরি করার জন্য যেটুকু সময় প্রয়োজন সেটুকু সময় বোধহয় তাকে দেওয়া উচিত। অনেক সময় একেবারে অন্যরকমের কোনও কনসেপ্ট দর্শকের সামনে আনা হলে সেই কনসেপ্ট গ্রহণ করার জন্য ন্যূনতম সময় তাকে দিতে হবে, এটা আমার মনে হয়।

ইটিভি ভারত: তা হলে এখন কয়েকদিন ছুটি। তাই তো?

দ্রোণ: ঘুর‍তে যাচ্ছি কয়েকদিনের জন্য। উত্তরপ্রদেশের দুটো জায়গায়- বেনারস এবং লক্ষ্নৌ।

এক ঝলকে দেখে নেওয়া যাক এই সপ্তাহের বাংলা টেলিভিশনের রেটিং
WB MF 15 + (U + R), WK 52 - 2025

প্রথম দশ
1. ও মোর দরদিয়া 10.4
2. রাঙামতি তীরন্দাজ 10.4
3. পরশুরাম আজকের নায়ক 9.6
4. লক্ষ্মী ঝাঁপি 9.2
5. প্রোফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি 8.3
6. কম্পাস 8.3
7. পরিণীতা 7.1
8. তারে ধরি ধরি মনে করি 6.7
9. আমাদের দাদামনি 6.0
10. জোয়ার ভাঁটা 5.7

সম্পাদকের পছন্দ

