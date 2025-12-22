আগামী বছর এই তারিখ 'দৃশ্যম ডে', অজয় দেবগণ ফিরছেন বিজয় সালগাঁওকরের চরিত্রে

আগামী বছর এই তারিখ 'দৃশ্যম ডে', অজয় দেবগণ ফিরছেন বিজয় সালগাঁওকরের চরিত্রে
নতুন রহস্য নিয়ে ফের একবার হাজির হচ্ছেন অজয় দেবগণ ৷ 'দৃশ্যম 3'-র আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পাশাপাশি প্রকাশ্যে ছবি মুক্তির তারিখও ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 22, 2025 at 1:24 PM IST
হায়দরাবাদ, 22 ডিসেম্বর: যতবারই পর্দায় অজয় দেবগণ ও এই সিনেমা এসেছে ততবারই দর্শক মুগ্ধ হয়েছে ৷ অপেক্ষা ছিল, সিনেমার তৃতীয় ভাগের ৷ এবার সেই প্রতীক্ষারও অবসান হতে চলেছে ৷ অজয় দেবগণ (Ajay Devgn) অভিনীত সাসপেন্স-থ্রিলার 'দৃশ্যম 3' (Drishyam 3) আসছে পর্দায় ৷ নির্মাতারা ঘোষণা করেছে সিনেমা মুক্তির তারিখও (Drishyam 3 release date) ৷
'দৃশ্যম' মালয়লম সিনেমার রিমেক ৷ দক্ষিণী এই সিনেমায় মুখ্যচরিত্রে দেখা যায় সুপারস্টার মোহনলালকে ৷ বলিউডে সেই চরিত্রে দেখা যায় অজয় দেবগণকে ৷ কিছুদিন আগেই দৃশ্যম 3 সিনেমার শুটিং শুরু করেন মোহনলাল ৷ অপেক্ষা ছিল, বলিউডে এই সিনেমার শুট কবে হবে ৷ অবশেষে, অনুরাগীদের জন্য সুখবর আনল দৃশ্যম টিম ৷ আগামী বছর 2 অক্টোবর গান্ধি জয়ন্তীকে প্রেক্ষাগৃহে আসছে অজয় দেবগণের 'দৃশ্যম 3' ৷
সিনেমায় বিজয় সালগাঁওকরের চরিত্রে সকলের মন জয় করে নিয়েছেন অভিনেতা অজয় ৷ 2 অক্টোবর গুরুত্বপূর্ণ তারিখ এই সিনেমার জন্য ৷ অনেক অনুগারী এই দিনকে আবার দৃশ্যম দিন (Drishyam Day) বলেও অভিহিত করে ৷ নির্মাতারা সিনেমার ঘোষণার ক্যাপশনে লেখেন, "দৃশ্যম ডে, আখরি হিস্সা বাকি হ্যায় ৷ প্রেক্ষাগৃহে আসছে 2 অক্টোবর ৷"
জানা গিয়েছে, 'দৃশ্যম 3' সিনেমার শুটিং ইতিমধ্যেই শহরের বিভিন্ন প্রান্তে চলছে জোর কদমে ৷ এই সিনেমার গল্প আজও জোড়ালো হবে বলে দাবি নির্মাতাদের ৷ অজয়ের ফের একবার পর্দায় দেখা যাবে টাবু, শ্রিয়া সরণ ও রজত কাপুরকে ৷ অক্ষয় খান্নাকে ফিরছেন পুরনো চরিত্রে, জানা যাবে সময় এলেই ৷ এছাড়াও থাকছে নতুন কিছু মুখ ৷ সিনেমাটি পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন অভিষেক পাঠক ৷ পাশাপাশি, চিত্রনাট্য লেখার কাজেও তিনি সহায়তা করছেন আমিল খিয়ান খান ও পারভেজ শেখকে ৷ সিনেমাটি প্রযোজনার দায়িত্বে রয়েছেন অলোক জৈন, অজিত আন্ধেরে, কুমার মঙ্গত পাঠক ও অভিষেক পাঠক ৷
'দৃশ্যম' এবং 'দৃশ্যম 2' দুটি সিনেমাই সমালোচক ও বাণিজ্যিকভাবে প্রশংসা লাভ করেছে ৷ হিন্দি সিনেমায় বিজয় সালগাঁওকরকে একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছে। আসন্ন ছবিটি এই ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রতিষ্ঠিত প্লটের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত হতে চলেছে। অর্থাৎ দ্বিতীয় পার্ট থেকে এগোবে সিনেমার পরবর্তী গল্প ৷ কিন্তু সেটা কোথায়-কীভাবে মোড় নেবে, সেখানেই থাকবে বড় টুইস্ট ৷ নিজের পরিবারকে বাঁচাতে বিজয় সালগাঁওকর এবার কোন পথে যাবে, সেই গল্পের বুনন কতটা জোড়ালো হবে, সতসঙ্গে যাওয়ার গল্প নতুন কোনও বিপদ আনবে কিনা সব কিছুর উত্তর পাওয়া যাবে 2026 সালের 2 অক্টোবর ৷