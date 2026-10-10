দুর্গারূপে ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়, দীক্ষামঞ্জরীর নিবেদন 'রূপং দেহি, জয়ং দেহি'
Cultural Event During Durga Puja: মিনিস্ট্রি অফ কালচার, ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম এবং শী কাঁথার উদ্যোগে ভারতীয় জাদুঘরের সেন্ট্রাল কোর্টইয়ার্ডে চলবে বিশেষ উৎসব 'দেবী দুর্গা'।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 10, 2026 at 1:09 PM IST
কলকাতা, 10 অক্টোবর: নারীশক্তির আরাধনা ও দেবী দুর্গার মহিমা উদযাপনে কলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে আয়োজিত হতে চলেছে বিশেষ উৎসব 'দেবী দুর্গা'। মিনিস্ট্রি অফ কালচার, ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম এবং শী কাঁথার উদ্যোগে আগামী 11 থেকে 21 অক্টোবর পর্যন্ত ভারতীয় জাদুঘরের সেন্ট্রাল কোর্টইয়ার্ডে চলবে এই উৎসব। সেই উপলক্ষে আগামী 12 অক্টোবর, সন্ধ্যা 6টায় দীক্ষামঞ্জরীর প্রযোজনায় পরিবেশিত হবে বিশেষ নৃত্য-গীতি আলেখ্য ‘রূপং দেহি, জয়ং দেহি’। এই অনুষ্ঠানে দেবী দুর্গার ভূমিকায় দেখা যাবে বিশিষ্ট ওড়িশি নৃত্যশিল্পী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়কে। সঙ্গীত পরিচালনা, ভাষ্য ও স্তোত্রপাঠের দায়িত্বে থাকবেন ডা. আনন্দ গুপ্ত।
মহালয়ার ভোরে দেবীপক্ষের সূচনার সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালির মনে শুরু হয়ে যায় দেবী দুর্গার আগমনের প্রতীক্ষা। অশুভ শক্তির বিনাশ ও শুভ শক্তির জয়ের প্রতীক দেবী দুর্গার আরাধনায় মুখর হয়ে ওঠে চারপাশ। সেই আবহেই নাচ, গান ও স্তোত্রপাঠের মাধ্যমে দেবীর মাহাত্ম্য তুলে ধরবে ‘রূপং দেহি, জয়ং দেহি’। দেবী দুর্গার মহিষাসুরমর্দিনী রূপের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠবে অন্যায়, অত্যাচার ও অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভের জয়ের বার্তা।
দীক্ষামঞ্জরীর এই বিশেষ নিবেদনে শক্তির আরাধনায় সাজানো হয়েছে একাধিক গান। তার মধ্যে স্থান পেয়েছে আকাশবাণীর কিংবদন্তি প্রভাতি অনুষ্ঠান ‘মহিষাসুরমর্দিনী’র বেশ কিছু জনপ্রিয় গানও। ওড়িশি নৃত্যের ঐতিহ্য ও আঙ্গিককে মাথায় রেখেই তৈরি হয়েছে অনুষ্ঠানের নৃত্য পরিকল্পনা। কিংবদন্তি নৃত্যগুরু কেলুচরণ মহাপাত্রের কাছে নৃত্যশিক্ষা নিয়েছেন ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর নৃত্য পরিবেশনার মধ্য দিয়ে দেবী দুর্গার শক্তি ও মহিমা মঞ্চে জীবন্ত হয়ে উঠবে। অনুষ্ঠানে মহিষাসুরের ভূমিকায় থাকছেন রঘুনাথ দাস। ভাষ্য ও স্তোত্রপাঠের পাশাপাশি সঙ্গীত পরিচালনাযতেও থাকছেন ডা. আনন্দ গুপ্ত।
অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, দুর্গাপুজোর শুভ সূচনায় ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম ও শী কাঁথার উদ্যোগে এই বিশেষ আয়োজনের অংশ হতে পেরে তিনি আনন্দিত। অন্যদিকে, ডা. আনন্দ গুপ্ত জানিয়েছেন, এই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পেরে তিনি অত্যন্ত খুশি। তাঁর কথায়, কলকাতা ও ইংল্যান্ডের শিল্পীদের নিয়ে গঠিত ১৪ জনের গানের দল এই বিশেষ পরিবেশনার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।
দেবী দুর্গা কেবল ধর্মীয় আরাধনার প্রতীক নন, তিনি সাহস, শক্তি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধেরও প্রতীক। বর্বরতা, সন্ত্রাস, ভয় ও অবিচারের অন্ধকারে দুর্গতিনাশিনী দেবীর শক্তিই মানুষের মনে আশার আলো জাগায়। ‘রূপং দেহি, জয়ং দেহি’ সেই বিশ্বাস ও শক্তির বার্তাকেই নৃত্য, সঙ্গীত এবং স্তোত্রপাঠের মধ্য দিয়ে দর্শকের কাছে পৌঁছে দিতে চায়।