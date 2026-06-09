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বিশ্ব দরবারে ওড়িশি নৃত্যের কর্মশালা, কাদের অনুপ্রাণিত করলেন শিল্পী ডোনা ?

এই কর্মশালা ভারতীয় শাস্ত্রীয় শিল্পকলার প্রতি আন্তর্জাতিক আগ্রহের ক্রমবর্ধমান প্রবণতাকে তুলে ধরেছে। একই সঙ্গে সাংস্কৃতিক সংলাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে কাজ করেছে ৷

dona-ganguly-conducts-odissi-dance-workshop-at-kellogg-college-oxford-university
ওড়িশিকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেছেন নৃত্যশিল্পী ডোনা (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 9, 2026 at 2:47 PM IST

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কলকাতা, 9 জুন: সম্প্রতি কেলগ কলেজ-এ একটি বিশেষ ওড়িশি নৃত্য কর্মশালা পরিচালনা করলেন প্রখ্যাত ওড়িশি নৃত্যশিল্পী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়। বিশ্বের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও সদস্যদের সামনে তিনি ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যের সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধ কাহিনি বলার ঐতিহ্য তুলে ধরেন।

এই কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের ওড়িশি নৃত্যের মৌলিক ধারণা, নন্দনতত্ত্ব এবং অভিব্যক্তির সূক্ষ্ম দিকগুলির সঙ্গে পরিচিত করান ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়। ভারতের অন্যতম প্রাচীন ও সমাদৃত শাস্ত্রীয় নৃত্যধারা ওড়িশির বিশেষত্ব- নৃত্যভঙ্গি, তাল, ভাস্কর্য-প্রভাবিত অঙ্গসঞ্চালন এবং গল্প বলার শিল্প-নিয়ে সম্যক ধারণা দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতির গভীর ঐতিহ্য সম্বন্ধে তাঁদের উপলব্ধিও আরও সমৃদ্ধ হয়।

dona-ganguly-conducts-odissi-dance-workshop-at-kellogg-college-oxford-university
ওড়িশি নৃত্যের কর্মশালা (সংগৃহীত)

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাঙ্গনে বিভিন্ন দেশের শিল্প ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য উদযাপন এবং সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "গত বছর কেমব্রিজ, এ বছর অক্সফোর্ডে, ওড়িশিকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার এই জার্নি অসাধারণ। সুযোগ পেয়েও আমি আপ্লুত। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কেলগ কলেজে এই কর্মশালা পরিচালনা করতে পেরে আমি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি। আমার কাছে ওড়িশি কখনওই শুধু একটি নৃত্যশৈলী নয়; এটি ভারতের সাংস্কৃতিক স্মৃতির এক জীবন্ত প্রকাশ, যেখানে তাল হয়ে ওঠে প্রার্থনা, অঙ্গভঙ্গি হয়ে ওঠে ভাষা এবং অভিব্যক্তি হয়ে ওঠে সংযোগের মাধ্যম।"

ডোনা আরও বলেন, "আন্তর্জাতিক মঞ্চে এই শিল্পকে তুলে ধরা সবসময়ই বিশেষ অনুভূতির, কারণ এর মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ শুধু কথার মাধ্যমে নয়, নৃত্য, সঙ্গীত এবং আবেগের মাধ্যমে ভারতকে অনুভব করার সুযোগ পান। অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহ আমাকে সত্যিই অনুপ্রাণিত করেছে। এই ঐতিহ্যকে দেশের সীমানার বাইরে পৌঁছে দিতে এবং বিশ্বের নানা প্রান্তের মানুষের কাছে ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যের ঐশ্বর্য তুলে ধরতে পারছি বলে আমি কৃতজ্ঞ।"

dona-ganguly-conducts-odissi-dance-workshop-at-kellogg-college-oxford-university
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও সদস্যদের সঙ্গে ডোনা (সংগৃহীত)

এই উপলক্ষে ঈশানি বেন্দালে (প্রাক্তন সভাপতি, কেলগ কলেজ এমসিআর এবং দ্য অক্সফোর্ড ইউনিয়ন সোসাইটি-এর ডিরেক্টর অব এনগেজমেন্ট) বলেন, "কেলগ কলেজ, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্য ওড়িশি নিয়ে কর্মশালা পরিচালনার জন্য ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়কে স্বাগত জানাতে পেরে আমরা সম্মানিত। তাঁর প্রজ্ঞা, প্রতিভা এবং শিল্পচর্চার প্রতি নিবেদন আমাদের সকল ছাত্রছাত্রীর জন্য অনুপ্রেরণার উৎস।" এই কর্মশালা ভারতীয় শাস্ত্রীয় শিল্পকলার প্রতি আন্তর্জাতিক আগ্রহের ক্রমবর্ধমান প্রবণতাকে তুলে ধরেছে। একই সঙ্গে সাংস্কৃতিক সংলাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে কাজ করেছে, যেখানে অংশগ্রহণকারীরা ভারতের সমৃদ্ধ শিল্প-ঐতিহ্যের সঙ্গে সরাসরি পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান।

এ ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে ওড়িশি নৃত্য ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা, আগ্রহ ও বোঝাপড়া আরও গভীর করে তুলছে বলে মনে করেন ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়।

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TAGGED:

DONA GANGULY DANCE TROUP
ODISSI DANCE WORKSHOP
DONA IN OXFORD UNIVERSITY
ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়
DONA GANGULY IN KELLOGG COLLEGE

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