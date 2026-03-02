ডোনার নাচে নাচে বসন্ত উৎসব পালন ভারতীয় জাদুঘরে
দীক্ষা মঞ্জরী'র ছাত্রছাত্রীরা এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন ৷ মনোমুগ্ধকর এক নৃত্য সন্ধ্যার সাক্ষী থাকল কলকাতা ৷
Published : March 2, 2026 at 4:40 PM IST
কলকাতা, 2 মার্চ: ভারতীয় জাদুঘরে আয়োজিত হল বসন্ত উৎসব ৷ রবিবার সেই অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করলেন বিশিষ্ট ওড়িশি নৃত্যশিল্পী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় ৷ তাঁর সঙ্গে অংশ নেন রঘুনাথ দাস ও দীক্ষা মঞ্জরীর নৃত্যশিল্পীরা ।
শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, বাংলা এবং হিন্দি লোকপ্রিয় গানে রঙের উৎসব উদযাপন করা হয় এদিন ৷ সঙ্গীত পরিবেশন করেন দক্ষিণায়ন ইউকে এর ডা. আনন্দ গুপ্ত ও প্রতিষ্ঠানের শিল্পীরা । ভাষ্যে ছিলেন সন্দীপ ভুটোরিয়া । সংস্কৃতি মন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে ভারতীয় জাদুঘর, প্রভা খৈতান ফাউন্ডেশন এবং দীক্ষা মঞ্জরী কর্তৃক আয়োজিত এই সন্ধ্যায় শিল্পপ্রেমী, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, প্রবীণ নাগরিক এবং পরিবারগুলি বসন্তকে মনোরম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বাগত জানাল ৷
উৎসবে ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় এবং তাঁর ওড়িশি প্রতিষ্ঠান দীক্ষা মঞ্জরী'র কৃতী ছাত্রছাত্রীরা মনোমুগ্ধকর নৃত্য পরিবেশন করেন ৷ যেখানে বসন্তের চেতনাকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয় ৷ আনন্দ গুপ্তের পরিচালনায় মনোমুগ্ধকর রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশনা সন্ধ্যায় অন্যমাত্রা যোগ করে । অনুষ্ঠান শেষে দর্শকরা শিল্পীদের দাঁড়িয়ে করতালি দিয়ে অভিবাদন করেন ৷
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "বসন্ত নবায়ন, আশা এবং সম্প্রীতির প্রতীক । বসন্ত উৎসবের মাধ্যমে আমরা কেবল ঋতুর সৌন্দর্যই উদযাপন করি না, বরং আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতাও উদযাপন করি । আমার ছাত্রছাত্রীদের আন্তরিকতা এবং আবেগের সঙ্গে ওড়িশির চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত । ভারতীয় জাদুঘরের মতো ঐতিহাসিক স্থানে নৃত্য পরিবেশনা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে ঐতিহ্যকে সর্বদা বাঁচিয়ে রাখা উচিত এবং বিকশিত হওয়া উচিত ।"
উল্লেখ্য, কয়েক দশক ধরে ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় বাংলায় ওড়িশি নৃত্য নিয়ে চর্চা করছেন ৷ তাঁর প্রতিষ্ঠান দীক্ষা মঞ্জরীর মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে পৌঁছে দিয়েছে ওড়িশি নৃত্যকে ৷ দীক্ষা মঞ্জরী'র পথ চলা প্রায় 25 বছর হতে চলল । দেশের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নৃত্যের ওয়ার্কশপ করেন ডোনা ।
প্রায় 20 বছর ধরে দোলের আগে বসন্ত উৎসব আয়োজিত হত ডোনার বাড়িতেই । তবে গত কয়েক বছর ধরে কলকাতার জাদুঘরের সঙ্গে যৌথভাবে বসন্ত উৎসব পালন করে আসছেন তিনি ৷ আর সেই বসন্ত উৎসব আয়োজিত হয় ভারতীয় জাদুঘরে ৷ এবছরেও সেই অনুষ্ঠানে জাঁকজমকের কোনও কমতি ছিল না । নৃত্য পরিবেশন করেন ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়-সহ তাঁর পাঁচশোরও বেশি ছাত্রছাত্রী ।