রণবীরকে 'বয়কট' প্রত্যাহার ! 'ধুরন্ধর' অভিনেতার কোন পদক্ষেপে পিছু হটল ফেডারেশন ?

রণবীরকে 'বয়কট' প্রত্যাহার ! 'ধুরন্ধর' অভিনেতার কোন পদক্ষেপে পিছু হটল ফেডারেশন ?
ফারহান আখতারের ছবি 'ডন 3' থেকে রণবীর সিংয়ের সরে দাঁড়ানোর জেরে তাঁর বিরুদ্ধে জারি করা অসহযোগিতার নির্দেশ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 3, 2026 at 4:56 PM IST
হায়দরাবাদ, 3 জুন: বলিউডে 'ব্যান' হওয়ার পর বড় জয় রণবীর সিংয়ের ৷ পিছু হঠল ফেডারেশন অফ ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনে এমপ্লয়িজ (এফডব্লিউআইসিই) ৷ 'ধুরন্ধর' তারকা সংগঠনটিকে আইনি নোটিশ পাঠানোর পরই তড়িঘড়ি, অভিনেতার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার কথা জানিয়েছে এই সংগঠন ৷ বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে জানানো হয়ে, ফারহান আখতারের ছবি 'ডন 3' থেকে রণবীর সিংয়ের সরে দাঁড়ানোর জেরে তাঁর বিরুদ্ধে জারি করা অসহযোগিতার নির্দেশ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। ইন্ডিয়ান মোশন পিকচার প্রোডিউসার্স অ্যাসোসিয়েশন (আইএমপিএ), প্রোডিউসার্স গিল্ড অফ ইন্ডিয়া (পিজিআই) এবং সিনে অ্যান্ড টিভি আর্টিস্টস অ্যাসোসিয়েশন (সিন্টা)-এর মধ্যস্থতায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
এফডব্লিউআইসিই-এর সভাপতি বিএন তিওয়ারি বলেন, "আমাদের বলা হয়েছে যে প্রযোজকদের সংগঠনের সঙ্গে আমাদের সকলের একসঙ্গে বসে একটি ন্যায্য সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত, যাতে প্রযোজক, পরিচালক বা অভিনেতা-কারোরই কোনও সমস্যা না হয়। আইএমপিএ, প্রোডিউসার্স গিল্ড এবং সিন্টা-এর অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা অবিলম্বে আমাদের অসহযোগিতার নির্দেশ প্রত্যাহার করছি।" তিনি আরও বলেন, "এই বিষয়ে কোনও জয় বা পরাজয় নেই। আমাদের আইন বিভাগ তাদের আইনি নোটিশের জবাব দেবে।"
The Federation of Western India Cine Employees (FWICE) announces withdrawal of non-cooperation directive against Actor Ranveer Singh pic.twitter.com/aYsVPCQq0B— ANI (@ANI) June 3, 2026
'ডন 3' বিতর্কে ফারহান আখতারের সঙ্গে ঝামেলার জেরে কোণঠাসা হতে হয়েছিল রণবীর সিংকে। মাসখানেক ধরে চলা এই বিতর্কে অভিনেতাকে শত সহস্র কটুক্তি, সমালোচনা সইতে হলেও তিনি কোনও মন্তব্য করেননি ৷ বরং টিম মারফৎ সাফ জানিয়েছিলেন, সব জেনেবুঝেই সচেতনভাবে চুপ রয়েছেন তিনি। তবে বুধসকালে আচমকাই জানা যায়, ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া সিনে এমপ্লয়িজ-এর নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন রণবীর সিং। এরপরই সংশ্লিষ্ট সংগঠনের তরফে এক সাংবাদিক বৈঠকে জানানো হয় যে, অভিনেতার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিচ্ছে সংগঠন। শুধু তাই নয়, সুষ্ঠু আলোচনার মাধ্যমে 'ডন 3' সমস্যার সমাধান হবে বলেও বিশ্বাস করেন তাঁরা।
উল্লেখ্য, 25 মে রণবীর সিংয়ের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার নির্দেশ জারি করা হয়। এর আগে আখতার এবং তাঁর প্রযোজনা সহযোগী রিতেশ সিধওয়ানি ইন্ডিয়ান ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ডিরেক্টরস অ্যাসোসিয়েশন (IFTDA)-এর কাছে একটি অভিযোগ দায়ের করেন, যা পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য FWICE-এর কাছে পাঠানো হয়। জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজিটির রিবুট 'ডন 3'-এর কাজ তিন বছর ধরে চলছে বলে জানা গিয়েছে ৷ কিন্তু এর শুটিং এখনও শুরু হয়নি।
প্রযোজকদের দাবি, প্রি-প্রোডাকশনের জন্য ইতিমধ্যে 45 কোটি টাকারও বেশি খরচ হয়ে গিয়েছে। এরপরেই শুরু হয় বিতর্ক ৷ এর আগে ফেডারেশনের তরফে অশোক পণ্ডিত জানান, "কাউকে চিরতরে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি থেকে ব্যান করার এক্তিয়ার আমাদের নেই। আর এই বিষয়টিকে 'ব্যান' না বলে 'অসহযোগিতা' বলা ভালো। কারণ ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক সংগঠন হিসেবে ফেডারেশনের কাউকে নিষিদ্ধ করার কোনও আইনি এক্তিয়ার নেই।" জানা গিয়েছে, রণবীর সিংয়ের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিলেও ফেডারেশন অভিনেতার আইনি নোটিশের জবাব আইনি পথেই দেবে।