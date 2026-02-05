শহরে 'সহজ পরব'! থাকছে প্যালেস্তাইনের সুর, বাংলার বাউল, মণিপুরের নাচ আর...
দেখতে দেখতে একটি যুগ পার করল 'সহজ পরব' । এবারে 'সহজ পরব'-এর অনুষ্ঠানের সিজন আটে থাকছে দুর্দান্ত সব চমক ।
কলকাতা, 5 ফেব্রুয়ারি: প্যালেস্তাইনের সুর থেকে বাংলার বাউল, মণিপুরের তালের জাদু নিয়ে শহরে আসছে 'সহজ পরব'। আগামী 6,7,8 ফেব্রুয়ারি ভারতীয় জাদুঘর প্রাঙ্গণ ও জিডি বিড়লা সভাঘরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সহজ পরব অনুষ্ঠানের অষ্টম সংস্করণ ।
প্রাণের শহর কলকাতার সাংস্কৃতিক মানচিত্রে অন্যতম এই 'সহজ পরব'। 'দোহার' এবং 'লোপামুদ্রা মিত্র প্রোডাকশন'-এর উদ্যোগে আয়োজিত এই উৎসবে প্যালেস্তাইনের সুরের রেশ থেকে বাংলার কীর্তন, বাউল, মণিপুরের নাচ থেকে রণপা, মুখোশ ডান্স এই সব মিলে তৈরি করবে এক অসাধারণ ঐক্যতান ।
তিনদিনের এই পরবের শুভ সূচনা হবে শুক্রবার অর্থাৎ 6 ফেব্রুয়ারি ভারতীয় জাদুঘর প্রাঙ্গণে বিকেল 4টে থেকে । থাকছে সহজ যাত্রা । মুর্শিদাবাদের ঢাক, ঝুমুর, বিহু, শ্রীখোল সব মিলিয়ে সুরের এক মায়াজাল বুনবে । এর পরে 'সহজ পরব সম্মান' জানানো হবে খোদা বক্স ফকিরকে । এর পর দিনাজপুরের মুখা নৃত্য, কাটোয়া-এর রণপা, গাজন, তুলিকা মণ্ডল ও টুম্পা বর্মনের 'বাংলার নারীশ্বর' মঞ্চস্থ হবে ।
পরের দু'দিনের অনুষ্ঠান জিডি বিড়লা সভাঘরে । দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ 7 ফেব্রুয়ারি, বিকেল 5টা থেকে কীর্তনে থাকছেন পরভিন সুলতানা । এরপরে রিভার ফ্রম দ্য ইস্ট-আক্রম আব্দুলফতেহ (প্যালেস্তাইনের বেহালা বাদক), সর্বশেষে নিমাদ । তৃতীয় দিন অর্থাৎ 8 ফেব্রুয়ারি বিকেল 5টা থেকে বাউল গানে লক্ষণ দাস বাউল, মিহুন (দ্য পালস), মণিপুর ৷ পরে প্রহ্লাদ সিং টিপানিয়া ও পার্বতী বাউলের যুগলবন্দী । সবশেষে হরিনাম সংকীর্তন দিয়ে 'সহজ পরব' সিজন আটের পরিসমাপ্তি ঘটবে ।
প্রসঙ্গত, 2014 সালে সঙ্গীত শিল্পী লোপামুদ্রা মিত্র এবং কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে দোহারের নানা আলোচনা এবং পরিকল্পনার ফলস্বরূপ জন্ম নিয়েছিল 'সহজ পরব'। সেই অর্থে এ বছর 'সহজ পরব' 12 বছরে পড়ল । নানা বাধা পেরিয়ে এই উৎসব শীতের শেষে এক ঝলক বসন্তের বাতাস নিয়ে হাজির হচ্ছে শহরের সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের কাছে ।
এই উদ্যোগের লক্ষ্য উপমহাদেশের লোকশিল্পের ধারা গুলির উদযাপনের মধ্যে দিয়ে তার প্রচার ও প্রসার ঘটানো । এই প্রজন্মের শ্রোতা-দর্শকদের মধ্যে নানান লোকশিল্প সম্বন্ধে আগ্রহ বাড়ানো এবং এমন একটি মঞ্চ নির্মাণ করা যেখানে দেশের নানা প্রান্তের লোক শিল্পীদের পাশাপাশি জনপ্রিয় লোক শিল্পীদেরও এক ছাদের নীচে আনা সম্ভব ।
লোপামুদ্রা মিত্র বলেন, "আমরা এই উৎসবে শিকড়ের সুরের সন্ধান, চর্চা ও উদযাপন করে থাকি । প্রথমদিনে সহজ যাত্রা থাকছে । ভারতীয় সঙ্গীতের শিকড়ের সুর সুদূরপ্রসারী । পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তা পৌঁছে দিতে আমরা এই উৎসব এত বড় ভাবে আয়োজন করে থাকি ।" দোহারের তরফে রাজীব দাস বলেন, "প্রতি বছরের মতোই এবারও সহজ পরব নিয়ে শ্রোতা-দর্শকের আগ্রহ চোখে পড়ার মতো । বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বিশেষ উন্মাদনা তৈরি হয়েছে । আশা করছি এবারেও আমরা সুষ্ঠু ও সফলভাবে 'সহজ পরব' এর উদযাপন সম্পন্ন করতে পারব । এই কর্মকাণ্ডে সকলের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করি ।"