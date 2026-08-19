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'আমি বোধহয় এক কোণেই পড়ে থাকব'- বিগ বস-এ যোগদানের খবর ছড়াতেই সরব সায়ক

কানাঘুষো এবার 'বিগ বস' মুখোমুখি হতে পারেন একসময়ের বন্ধু থেকে পরে একে অপরের ' চোখের বালি' সায়ক-স্যান্ডি।

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বিগ বস-এ সায়ক ? (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 19, 2026 at 12:21 PM IST

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কলকাতা, 19 অগস্ট: অপেক্ষা আর মাত্র কয়েকদিনের ৷ আগামী 30 অগস্ট থেকে বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় শুরু হতে চলেছে 'বিগ বস' (Bigg Boss Bangla)। সঞ্চালক হিসেবে পাওয়া যাবে প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক তথা 'প্রিন্স অফ ক্যালকাটা' সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে (Sourav Ganguly)। দিনকয়েক ধরেই কানাঘুষো 'বিগ বস'-এ নাকি প্রতিযোগী হিসেবে দেখা যাবে অভিনেতা তথা ইনফ্লুয়েন্সার সায়ক চক্রবর্তীকে (Sayak Chakraborty )।

তাঁকে হাতের নাগালে পেলে জানতে চাওয়া হয়, খবর কি সত্যি? সায়ক বলেন, "এরকম কোনও খবর আমার কাছে এখনও নেই। আপনাদের কাছে আছে? আর যদি যাইও তা হলে বিষয়টা খুব কঠিন। মানে কঠিন দিন আসতে চলেছে আমার জীবনে। আমি তো বোধহয় এক কোণেই পড়ে থাকব ভয়েতে। মানুষ এতকিছু করবে ওখানে। আমি ভাবিওনি কোনওদিন যে এরকম কোনও জায়গায় আমি যাবো।" সায়কের কথা থেকে খানিকটা হলেও আন্দাজ করা যায় তিনি পা রাখছেন বিগ বসের ঘরে। বাকিটা সময় বলবে।

আর কী বললেন সায়ক ? (ইটিভি ভারত)

ইটিভি ভারত জানতে চায়, নিজের জীবনে কাকে 'বস' ভাবেন সায়ক? সপাটে উত্তর, "নিজেকেই।" এই মুহূর্তে কোনও ধারাবাহিক, ছবি, সিরিজেই দেখা মিলছে না সায়কের। নানা ঘটনার কারণে সায়ক আজ 'বিতর্কিত' অভিনেতা। তাঁকে নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা থামে না কখনও। সেই সব সঙ্গে নিয়েই সামাজিক মাধ্যমে নিয়মিত সক্রিয় থাকেন তিনি। এই মুহূর্তে বড়, ছোট পর্দায় কোনও কাজ না থাকায় কীভাবে জীবনটাকে ভাবছেন সায়ক? তিনি বলেন, "সোশাল মিডিয়ার উপরেই নির্ভর করে আছি। এ ছাড়া নিজেকে আরও গ্রুমিং করছি, অভিনয় দক্ষতাটা যাতে আরেকটু বাড়ানো যায়।"

উল্লেখ্য, 'বিগ বস' (bigg boss bangla season 3) প্রসঙ্গে নাম উঠে আসছে আরও একজন ইনফ্লুয়েন্সারের। তিনি স্যান্ডি সাহা। কানাঘুষো এবার 'বিগ বস' মুখোমুখি হতে পারেন একসময়ের বন্ধু থেকে পরে একে অপরের ' চোখের বালি' সায়ক-স্যান্ডি। খবরের সত্যতা যাচাই করতে ফোন করা হয়েছিল স্যান্ডি সাহাকে ৷ কিন্তু কোনও উত্তর মেলেনি ৷ তাই এটি কেবলই রটনা নাকি সত্যি, তা সময় আসলেই জানা যাবে ৷

উল্লেখ্য, চলতি বছরের কয়েকটা মাস পিছিয়ে গেলে দেখা যায় এই দুই ইনফ্লুয়েন্সার 'বন্ধু'র কাদা ছোড়াছুড়িতে উত্তাল হয়েছিল সোশাল মিডিয়া! সায়ক চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে ন্যক্কারজনক যৌন নির্যাতনের অভিযোগ তোলেন স্যান্ডি সাহা। 'এমটিভি রোডিস' খ্যাত ইনফ্লুয়েন্সার দাবি করেছিলেন, তাঁর উপর 40 মিনিট ধরে পাশবিক অত্যাচার চালানোর সময়ে অভিনেতার পুরুষাঙ্গ ছিঁড়ে যায়! সায়ক-স্যান্ডির এহেন 'কেচ্ছা'য় সেসময়ে উত্তপ্ত হয়েছিল নেট দুনিয়া। কাট টু 2026-এর অগস্ট মাস। আবারও কি মুখোমুখি হতে চলেছেন স্যান্ডি-সায়ক, দেখাই যাক ৷

আগামী 30 অগস্ট বাংলার এক জনপ্রিয় বিনোদন চ্যানেলে শুরু হচ্ছে 'বিগ বস'। রিয়ালিটি শোয়ের ঘরে প্রতিযোগী হিসেবে কোন কোন তারকাকে পাওয়া যাবে তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে? হিন্দি সংস্করণের ট্রেন্ড অনুযায়ী, সাধারণত বিতর্কিত সেলেবরাই 'বিগ বস'-এর ঘরে ঠাঁই পান। সেই নিয়ম অনুযায়ীই 'বিগ বস'-এর ঘর থেকে ডাক পড়েছে সায়ক-স্যান্ডির, এমনই খবর ছড়িয়েছে। অতীতের অভিমান মিটিয়ে তাঁরা কি আবারও বন্ধু হয়ে হাত ধরবে একে অপরের নাকি প্রতিযোগিতার লড়াইয়ে বাড়বে আরও দূরত্ব? সময় বলবে।

উল্লেখ্য, সায়কের গোমাংস কাণ্ডের ঘটনা এখনও তরতাজা। সুযোগ পেলেই তাঁকে খোঁচা দিতে ছাড়েন না কেউই। পাশাপাশি সায়ক কখনও প্রাক্তন বউদি সুস্মিতা রায়ের সঙ্গে বিবাদে চর্চার শিরোনামে ঠাঁই পেয়েছেন, আবার স্যান্ডি সাহার তাঁর বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগও তাঁকে 'দাগি' বানিয়েছে। শেষ নয় এখানেই। বন্ধু দেবলীনা নন্দীর ডিভোর্সের নেপথ্যেও তাঁকে 'ঘরভাঙানি' বলে কটাক্ষের শিকার হতে হয়েছে।

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