INTERVIEW: আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি স্বাধীন পরিচালকদের 'ব্যাকবোন' ! কী বলছেন চিকিৎসক-পরিচালক রুদ্রজিৎ রায় ?

15-17 বছর আগে দেখা ছোট্ট এক ঘটনা থেকে জন্ম 'পিঞ্জর' সিনেমার ৷ কী ছিল সেই ঘটনা, সিনেমা তৈরির জার্নি নিয়ে অকপট চিকিৎসক-পরিচালক রুদ্রজিৎ রায় ৷

doctor turned director rudrajit roy talks about his film pinjar, film festival journey, and its release in theatres
'পিঞ্জর' জার্নি নিয়ে কী বললেন চিকিৎসক-পরিচালক রুদ্রজিৎ ? (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 23, 2025 at 2:03 PM IST

10 Min Read
হায়দরাবাদ, 23 অক্টোবর: কিংবদন্তী বাউল শিল্পী শাহ আব্দুল করিম লিখেছিলেন, "আমার হাত বান্ধিবি পা বান্ধিবি/
মন বান্ধিবি কেমনে /আমার চোখ বান্ধিবি মুখ বান্ধিবি/পরাণ বান্ধিবি কেমনে..." আচ্ছা, একটা পাখি যখন খাঁচায় বন্দি থাকে তারও মনে কি এমন প্রশ্নই ওঠে ? ঘরের শৌখিনতা বাড়াতে যে ময়না-চন্দনা বাধা পড়েছে তার কি মনে পড়ে না ফেলে আসা পরিবারের কথা ? মনে কি হয় এ যেন আমার এক সত্ত্বা বাঁধা পড়েছে পিঞ্জরের ভিতরে ? যান্ত্রিক জীবনে এতসব ভাবুক বিষয় ভাবার সময় অনেকের না থাকলেও ভেবেছেন চিকিৎসক রুদ্রজিৎ রায় (Dr. Rudrajit Roy) ৷ যার ফসল পূর্ণ দৈঘ্যের সিনেমা 'পিঞ্জর' (Pinjar) ৷ যা ইতিমধ্যেই 'শিকাগো সাউথ এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'- এ প্রশংসিত হয়েছে ৷ সিনেমার জার্নি ও লড়াই নিয়ে ইটিভি ভারতের সঙ্গে কথা বললেন চিকিৎসক রুদ্রজিৎ ৷

সিনেমার ক্যানভাসে 'পিঞ্জর' জার্নি

এই সিনেমা তৈরির নেপথ্যে রয়েছে রুদ্রজিতের এক বাস্তব অভিজ্ঞতা ৷ যার ফসল বোনা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় 15-17 বছর আগে ৷ চিকিৎসক জানান, "ডাক্তারি পড়ার সময় থেকেই আমি গল্প বা চিত্রনাট্য লিখে আসছি ৷ ডাক্তারি পাশ করে মফঃস্বলে গিয়ে প্র্যাটকিস করার চেষ্টা করি ৷ আমি সুন্দরবন এলাকা, বর্ধমান এলাকার মফস্বলে গিয়ে প্র্যাকটিস করতাম ৷ আমি সাধারণত বাসে করেই এই সব জায়গায় যেতাম ৷ একদিন বাস মিস করে যাই ৷ তখন আমাকে ট্রেন ধরতে হয় ৷ ট্রেনে যেতে যেতে একটা সময় নজর আসে ট্রেনের ভিতরে একটা লোক খাঁচা ঢাকা দিয়ে রেখেছেন ৷ তিনিও ওই ট্রেন ধরেই যাচ্ছিলেন কোথাও ৷ বুঝতে খুব বেশি সময় লাগল না ৷ ময়না, টিয়া চন্দনার মতো পাখি বাড়িতে রাখা ব্যান হয়ে গেলেও আজও চোরাশিকারিরা পাচার করে চলেছে এই ধরনের দুর্লভ পাখি ৷ অনেকেই আছেন আবার যাঁরা বাড়িতে এই সব পাখিকে পোষেন ৷ তখনই আমার মাথায় বিষয়টা স্ট্রাইক করেছিল ৷"

doctor turned director rudrajit roy talks about his film pinjar, film festival journey, and its release in theatres
শুটিংয়ের ফাঁকে (Special Arrangement)

এরপর বেশকিছুটা সময় কেটে গিয়েছে ৷ এক সময় যখন মনে হল এটা নিয়ে একটা সিনেমা বানানো যেতে পারে তখন মাথায় রাখতে হয়েছে গল্পটাকে সময়ের উপযোগী করে বলতে হবে ৷ এরপর পড়াশোনা শুরু করি ৷ এমনকি, যাঁরা পাখি ধরেন তাঁদের সঙ্গেও কথা বলা শুরু করলাম ৷ তখন হালকা একটা স্কেচ ওয়ার্ক মাথার মধ্যে তৈরি করে নিয়েছিলাম ৷"

2019 সালে প্রথম ডকুমেন্টারি ফিল্ম 'চেজিং মাই ড্রিম' বানান রুদ্রজিৎ রায় ৷ বহু ফেস্টিভ্যাল ঘুরেছে সেই ছবি। প্রশংসিতও হয়েছে । এ ছাড়াও কল্পবিজ্ঞানের প্রেক্ষাপটে বানান শর্ট ফিল্ম 'ওয়েভলেংথ'। এরপর 2020 সালে অভিনেত্রী মমতা শঙ্করের সঙ্গে আরও একটি শর্টফিল্ম বানানোর কথা ভাবেন ৷ যেমন ভাবা তেমনি কাজ ৷ কিন্তু অতিমারির কারণে লকডাউন সেই পরিকল্পনা ভেস্তে দেয় ৷ পরিচালক তথা চিকিৎসক রুদ্রজিতের কথায়, "ওই শর্টফিল্ম না হওয়ায় ভীষণ দুঃখ হয় ৷ আসলে প্রত্যেক ছয়মাস অন্তর সিনেমার ট্রেন্ড বদলে যাচ্ছে ৷ মানুষ এখন কনটেন্ট আছে এমন সিনেমা ভালোবাসছেন ৷ একটা সিনেমায় মেগাস্টার-সুপারস্টার থাকলে সেই সিনেমা চলছে তারপরেও লোকে চাইছে রোজনামচা জীবনের প্রতিচ্ছবি, কাহিনি যা ভাবায়, আলোচনা করা যায় ৷ শিকড়ের গভীরে নিয়ে যাওয়া যায় ৷ তারপর থেকেই একটু একটু করে 'পিঞ্জর' তৈরি হতে থাকে ৷"

doctor turned director rudrajit roy talks about his film pinjar, film festival journey, and its release in theatres
পরিচালকের তরুণ তুর্কী (Special Arrangement)

পরিচালক আরও বলেন, "এটা কোনও ডকুমেন্টারি সিনেমা নয় ৷ ফলে জানতাম এরমধ্যে গল্প ঢোকাতে হবে ৷ পাখি যাঁরা বিক্রি করেন বা পোষেন কখনও ভেবে দেখেছেন এই পাখির একটা পরিবার থাকতে পারে, তারও বাচ্চা থাকতে পারে... ৷ এই যে আমরা ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকি সেটাও তো একধরনের খাঁচার মধ্যে থাকা ৷ যে কোনও পরিস্থিতি হোক না কেন মানুষ কোনও না কোনও খাঁচার মধ্যেই রয়েছে ৷ আমি সেই অনুভব ও মনোভাবকে পর্দায় তুলে ধরতে চেয়েছি ৷ এইভাবেই পিঞ্জর সিনেমার জন্ম ৷ মানুষের জীবনে 'পাখি'কে প্রতীক হিসাবে রেখে সিনেমাটা তৈরি ৷"

রিসার্চ থেকে সিনেমার পুঁজি আনার লড়াই

পেশায় যেহেতু রুদ্রজিৎ চিকিৎসক তাই প্রথম থেকেই চেয়েছিলেন এমন কিছু একটা বানাবেন যেখানে শুধুমাত্র বিনোদন নয় থাকবে সামাজিক বার্তাও ৷ সেই ভেবেই দু'বছর আগে পিঞ্জর নিয়ে রিসার্চ শুরু করেন ৷ আর চিকিৎসকের এই লড়াইতে নেমে পড়েন একদল তরুণ তুর্কী ৷ রুদ্রজিতের কথায়, "মূলত রিসার্চের কাজটা শুরু হয় যাঁরা অবৈধভাবে পাখি ধরেন তাঁদের সঙ্গে কথা বলে ৷ তারা তো আর সামনে আসবে না ৷ ফলে গ্রামে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা বলা, কীভাবে পাখি ধরেন সেই বিষয়গুলো জানা, এমনকি যাঁরা পাখি নিয়ে পড়াশোনা করেন তাঁদের সঙ্গে কথা বলা ইত্যাদি নিয়ে রিসার্চ চলতে থাকে ৷"

doctor turned director rudrajit roy talks about his film pinjar, film festival journey, and its release in theatres
সিনেমার দৃশ্য (Special Arrangement)

রুদ্রজিৎ জানান, এই সিনেমা করতে গিয়ে নানা বাধা ও সমস্যার মুখে পড়েছিলেন তিনি ৷ তাঁর কথায়, "ঝাড়খণ্ড, বোলপুর, সুন্দরবন-এর প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে আমরা শুটিং করেছি ৷ আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্মমেকার ৷ ফলে বাজেটের কথা মাথায় রাখতে হয়েছে ৷ আমার জমানো কিছু পুঁজি এই সিনেমার পিছনে ঢেলেছি ৷ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যাবে মমতা শঙ্করকে ৷ তিনি এক টাকাও পারিশ্রমিক নেননি ৷ রাতুল শঙ্করও পারিশ্রমিক নেননি ৷ বরং, সেও এই সিনেমার জন্য এদিক-ওদিক ছুটেছে ৷ আমার স্ত্রী মল্লিকাও কোনও পারিশ্রমিক নেননি ৷ আর বাকি যেসব কাস্ট অ্যান্ড ক্রু রয়েছেন তাঁরাও যৎসামান্য পারিশ্রমিকে কাজ করেছেন ৷ অনেক রোগীর পরিবারের সদস্য আছেন যারা আমাকে ভালোবাসেন তাঁরাও আমার এই কাজে টাকা ডোনেট করেছেন ৷ এমনকী, আমার মাও টাকা দিয়ে সাহায্য করেছেন ৷"

পরিচালকের কথায় প্রতি মুহূর্তে উঠে আসে তার প্রোডাকশন টিমের কথা ৷ এই সিনেমায় বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন জয় সেনগুপ্ত, মল্লিকা বন্দ্যোপাধ্যায় রায়, সাগ্নিক মুখোপাধ্যায়, ঈশান মজুমদার, শতাক্ষী নন্দী, তথাগত মুখোপাধ্যায়, স্বস্তিদীপা দাস, সামিউল আলম-সহ আরও অনেকে। ছবিটি সম্পাদনা করেছেন সায়ন্তন নাগ এবং অনিন্দিতা ঘোষ। মিউজিক ডিরেক্টর রাতুল শঙ্কর। একটি গান প্রোমোশনের জন্য বানিয়েছেন সৌম্যঋত। গান গেয়েছেন উজ্জয়িনী মুখোপাধ্যায় এবং প্রেমাংশু দাস। ক্যামেরায় মানস ভট্টাচার্য। জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সাউন্ড ডিজাইনার অনীশ বসুও যুক্ত এই প্রোজেক্টের সঙ্গে ৷

রুদ্রজিত জানান, "আমার এই প্রোজেক্টে ইয়ং টিম কাজ করেছে ৷ রিসার্চ হোক বা শুটিংয়ের শিডিউল দেখা, এডিট করা ইত্যাদি সবকিছুতে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁরা যথেষ্ট কমবয়সী, তরুণ তুর্কী বলা যায় ৷ আর্ট ডিরেকশনেও বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা কাজ করেছে ৷ তাঁরা না থাকলে এই সিনেমা সত্যিই বানানো সম্ভব হত না ৷"

doctor turned director rudrajit roy talks about his film pinjar, film festival journey, and its release in theatres
মনিটরে নজর পরিচালক রুদ্রজিতের (Special Arrangement)

পেশা চিকিৎসা-নেশা সিনেমা

প্রতিটা মানুষ কোনও না কোনও শখ পালন করে থাকেন ৷ কারোর শপিং করা শখ আবার কারো বন্ধুদের সঙ্গে চুটিয়ে আড্ডা মেরে সময় কাটাতে ভালো লাগে, ক্লাবে যেতে পছন্দ করেন ৷ এক্ষেত্রে চিকিৎসক রুদ্রজিৎ ভীষণ রকম ওয়ার্কোহলিক ৷ "আমি পাঁচমিনিটও ফাঁকা বসে থাকলে ডিপ্রেশন এসে যায় ৷ আমার ক্ষমতা রয়েছে একটা সময়ের পর ফোন বন্ধ রাখার ৷ ডাক্তারি আমার জীবন ৷ সেটা করেই আমাকে সারাজীবন খেতে হবে ৷ সিনেমা বানানো আমার প্যাশন ৷ সারাদিন খাটুনির পর রাত 2টো-3টে পর্যন্ত ডাক্তারি জগত থেকে মাথা সরিয়ে নিয়ে সিনেমায় মনোনিবেশ করি ৷ চিত্রনাট্য লেখা, রিসার্চ নিয়ে পড়াশোনা এই সব তখনই করি ৷ ফলে, সকালে রোগী সামলে যখন রাতে বাড়ি ফিরতাম তখন সিনেমার কথা ভেবে ক্লান্তি আসত না ৷ ভোর রাত 3টে-4টে পর্যন্ত আমি টিমের সঙ্গে কাজ নিয়ে মিটিং করতাম ৷"

doctor turned director rudrajit roy talks about his film pinjar, film festival journey, and its release in theatres
শুটিং শেষে (Special Arrangement)

পরিচালকের সঙ্গেই কথা বলে জানা যায়, সিনেমায় কোনও স্টকশটের ব্যবহার হয়নি ৷ বিভিন্ন পাখির ভিডিয়ো তোলা মুখের কথা নয় ৷ ফলে সেই দায়িত্ব গিয়ে পড়েছিল ওয়ার্ল্ডলাইফ ফটোগ্রাফার সন্দীপ চক্রবর্তীর কাঁধে ৷ প্রায় 2 বছর আগে রুদ্রজিৎ চিত্রনাট্য তৈরি করে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন কী কী শট লাগবে ৷ পাখিদের নানা মুহূর্ত নিয়ে প্রায় 40-50টি শট এনেছেন সন্দীপ আর তা এডিট টেবিলে এমন ভাবে ব্য়বহার হয়েছে যা দেখে দর্শক অবাক হতে বাধ্য ৷

doctor turned director rudrajit roy talks about his film pinjar, film festival journey, and its release in theatres
মন কেমন করা এক দৃশ্য (Special Arrangement)

সিনেমা মুক্তির স্ট্রাটেজি

একটা সিনেমা প্রেক্ষাগৃহে তখনই ভালো চলে যখন তার মার্কেটিং ভালো হয় ৷ আবার যখন ঠিকঠাক সিনেমা হল ও তার সময় পাওয়া যায় ৷ এক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রমী চিন্তাভাবনা পরিচালক রুদ্রজিতের ৷ তিনি মনে করেন, একটা সময় যখন বাংলা সিনেমার স্বর্ণযুগ ছিল তখন বেশিরভাগ সিনেমা দেশের আগে বিশ্ব সিনেমার মঞ্চে ছাপ ফেলেছে ৷ সত্যজিৎ রায় থেকে মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক এখনকার গৌতম ঘোষ এমন অনেক পরিচালক আছেন যাঁদের সিনেমার পিছনে বড় বড় প্রযোজক না থাকলেও আন্তর্জাতিক মঞ্চে খ্যাতি ও সম্মান পেয়েছে ৷ তারপর সেই পরিচালকদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে সরকার বা কোনও প্রযোজনা সংস্থা ৷

doctor turned director rudrajit roy talks about his film pinjar, film festival journey, and its release in theatres
বিশেষ দৃশ্যে মল্লিকা বন্দ্যোপাধ্যায় রায় (Special Arrangement)

রুদ্রজিৎ বলেন, "আমাদের জীবন একটা চাকার মতো ৷ আমরা এখন অতীত বা রেট্রোতেই ফিরে যাচ্ছি ৷ বলিউডে গুণীত মুঙ্গা, অনুরাগ কাশ্যপ নতুন জেনারেশনকে তুলে ধরছে ৷ আবার পরিচালকদের সিনেমা আগে বিভিন্ন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে যাবে, সেখান থেকে ভালো ভালো ফিল্মমেকার উঠে আসবে ৷ ভারতেও সেই চেষ্টা হবে ৷ এটাই আগামী ভবিষ্যৎ ৷ আমরা চাইব প্রযোজক ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্মমেকারদের সাপোর্ট করুক তারপর তারা ফলাফল দেখুক ৷ দর্শক এখন কনটেন্টের পিছনে দৌড়াচ্ছে ৷ আমাদের সিনেমাও একাধিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে অংশগ্রহণ করেছে, প্রশংসিতও হয়েছে ৷ সামনে Asian film festival Barcelona-তে এই সিনেমা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে ৷ কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব রয়েছে ৷ সেখানেও বেঙ্গলি প্যানোরমা বিভাগে এই সিনেমা প্রতিযোগিতায় রয়েছে ৷ এই সব হয়ে গেলে আগামী বছর অর্থাৎ 2026-এর শুরুতে এই সিনেমা মুক্তির পরিকল্পনা রয়েছে ৷"

চিকিৎসক রুদ্রজিতের জীবন 'পিঞ্জর' বন্দি !

এই প্রশ্নের উত্তরে একটু সময় নেন পরিচালক-চিকিৎসক ৷ তারপর তিনি জানান, চিকিৎসা তাঁর পেশা ৷ সেটা তিনি ছাড়তে পারবেন না ৷ আবার সিনেমা মনের এমন এক জায়গায় রয়েছে যেটা থেকে দূরে থাকা অসম্ভব ৷ তিনি বলেন, "আমি টাকার পিছনে দৌড়াচ্ছি না ৷ আমার ইচ্ছা সিনেমা শিল্পে নিজের একটা অবদান রাখা ৷ আমি কোনও প্রতিযোগিতায় যেতে চাই না ৷ আমি বিশ্বকে আমার চোখ বা লেন্স দিয়ে সিনেমার শিল্পকে দেখাতে চাই ৷ আমার প্যাশন এই শিল্পের মাধ্যমে তুলে ধরতে চাই ৷ আমি এই পরিশ্রমটা করে যেতে চাই ৷ ডাক্তারি যেমন প্যাশন ও সম্মানের সঙ্গে করি সিনেমা বানানোটাও একইরকম ভাবে করতে চাই ৷ এখানে কোনও 'পিঞ্জর' নেই ৷

রুদ্রজিত রায়ের এই কথা শুনে একটা বিষয় মনে হল, বাড়িতে পোষা 'পিঞ্জর' বন্দি পাখি যেমন খোলা আকাশ দেখলে ডানা মেলে ওঠে তেমনই চিকিৎসক রুদ্রজিতের কাছে সিনেমা সেই খোলা আকাশ ৷ যেখানে নিজের ইচ্ছে ডানা মেলে ধরতে পারেন তিনি ৷

Kiff-এ বেঙ্গলি প্যানোরমা বিভাগে প্রতিযোগিতায় 'পিঞ্জর', কী বললেন পরিচালক ?

পিঞ্জর কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল
DR RUDRAJIT ROY
PINJAR BENGALI CINEMA
KOLKATA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
PINJAR MOVIE AT KIFF 2025

