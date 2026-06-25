মুক্তির আগে ‘পিঞ্জর’-এর ব্যতিক্রমী উদ্যোগ, কলকাতায় পায়রা উড়িয়ে স্বাধীনতার বার্তা

মুক্তির আগে ‘পিঞ্জর’-এর ব্যতিক্রমী উদ্যোগ, কলকাতায় পায়রা উড়িয়ে স্বাধীনতার বার্তা
ডা. রুদ্রজিৎ রায়ের পরিচালনায় নির্মিত ‘পিঞ্জর’ মানুষের জীবনে অদৃশ্য কারাগারের মতো কাজ করা ভয়, একাকীত্ব, শোক, সামাজিক প্রত্যাশা এবং আত্মসংশয়ের মতো বিষয়গুলিকে তুলে ধরে।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 25, 2026 at 1:17 PM IST
কলকাতা, 25 জুন: সিনেমার প্রচার যে শুধু ট্রেলার, পোস্টার বা সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তারই এক অভিনব নজির গড়ল আসন্ন বাংলা ছবি ‘পিঞ্জর’। আগামী 10 জুলাই মুক্তির অপেক্ষায় এই ছবি। তার আগে কলকাতার এক ঝাঁ চকচকে হোটেলে আয়োজন করা হল একটি বিশেষ ‘বার্ড রিলিজ সেরিমনি’, যেখানে স্বাধীনতা, আশা ও আত্ম-অন্বেষণের বার্তা তুলে ধরতে প্রতীকীভাবে সাদা পায়রা উড়িয়ে দেওয়া হয়।
চেজিং ড্রিমস ফিল্মস এবং বেল জার ফিল্মস-এর উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ছবির পরিচালক ডা. রুদ্রজিৎ রায়, প্রযোজক অনিমেষ গঙ্গোপাধ্যায় এবং ছবির অন্যান্য কলাকুশলীরা। অনুষ্ঠানের মূল ভাবনা ছিল ছবির কেন্দ্রীয় বার্তাকে বাস্তবের সঙ্গে যুক্ত করা। ডা. রুদ্রজিৎ রায়ের পরিচালনায় নির্মিত ‘পিঞ্জর’ মানুষের জীবনে অদৃশ্য কারাগারের মতো কাজ করা ভয়, একাকীত্ব, শোক, সামাজিক প্রত্যাশা এবং আত্মসংশয়ের মতো বিষয়গুলিকে তুলে ধরে। সেই কারণেই পাখি মুক্ত করার প্রতীকী আয়োজন ছবির ভাবনার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত।
অনুষ্ঠানে এসে পরিচালক বলেন, "পিঞ্জর এমন সব অদৃশ্য খাঁচার গল্প বলে, যা আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। ভয়, একাকীত্ব, শোক এবং সামাজিক চাপ-এই সবকিছুর ঊর্ধ্বে উঠে মুক্তির সন্ধানই ছবির মূল বক্তব্য। এই অনুষ্ঠান সেই বার্তাকেই প্রতিফলিত করছে।" প্রযোজক অনিমেষ গঙ্গোপাধ্যায় জানান, "পিঞ্জর আসলে প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই এবং বাঁধা ভেঙে এগিয়ে যাওয়ার গল্প। তাই ছবির বার্তাকে পর্দার বাইরে পৌঁছে দিতে আমরা এই প্রতীকী উদ্যোগ নিয়েছি।"
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মমতা শঙ্কর, জয় সেনগুপ্ত, মল্লিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সাগ্নিক মুখোপাধ্যায়, শতাক্ষী নন্দী, ঈশান মজুমদার, তথাগত মুখোপাধ্যায়, স্বস্তিদীপা রবিদাস এবং সামিউল আলম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী ও সমাজ সংস্কারক অলকানন্দা রায়, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নৃত্যশিল্পী সুদর্শন চক্রবর্তী, ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশন কলকাতার মিডিয়া ও কমিউনিকেশনস বিভাগের প্রধান অমিত সেনগুপ্ত, সৈরা শাহ হালিম, ফেনিসিয়া লাউঞ্জ অ্যান্ড রিসর্টস-এর কর্ণধার নন্দিনী গুপ্ত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. শাবিনা ওমর এবং ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুরের কাউন্সেলর দেবাংশী চিতলাঙ্গিয়া।
ছবিটির আন্তর্জাতিক যাত্রারও ইঙ্গিত মিলেছে অনুষ্ঠানে। উপস্থিত ছিলেন সিঙ্গাপুরভিত্তিক Hazelnut Media-এর সহ-সিইও ইসাবেলা শ্রেয়শী সেন এবং বেলজিয়ামের সহ-সিইও অলিভিয়ার এ. ডক, যাঁরা ছবির আন্তর্জাতিক পরিবেশক, এক্সিকিউটিভ প্রডিউসার এবং ইমপ্যাক্ট প্রডিউসার হিসেবেও যুক্ত। অনুষ্ঠানে সামাজিক দায়বদ্ধতার দিকটিও বিশেষ গুরুত্ব পায়।
সুধামতা ফাউন্ডেশন ইন্ডিয়া-র সহযোগিতায় দুই সুবিধাবঞ্চিত কন্যাশিশুকে পাখি মুক্ত করার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করানো হয়। আয়োজকদের মতে, স্বাধীনতা, আশা এবং সুযোগ-এই তিনটি বিষয় সমাজের প্রতিটি মানুষের নাগালের মধ্যে পৌঁছানো উচিত। হুগলি নদীর তীরে আকাশে উড়ে যাওয়া পাখিগুলি যেন বহন করে নিয়ে গেল ‘পিঞ্জর’-এর মূল বার্তা- মুক্তি, সহমর্মিতা এবং আশার শক্তিকে। আগামী 10 জুলাই প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে ‘পিঞ্জর’।