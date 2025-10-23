মুম্বই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি 'বলিউড' নয় ! খোলা মঞ্চে বড় দাবি জয়া বচ্চনের

মুম্বই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি 'বলিউড' নয় ! খোলা মঞ্চে বড় দাবি জয়া বচ্চনের
ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ডস সেরেমনির অনুষ্ঠানে পুরস্কার হাতে সকলকে ভুল সংশোধনের আর্জি 'মিলি' অভিনেত্রীর ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 23, 2025 at 10:32 AM IST
হায়দরাবাদ, 23 অক্টোবর: বর্ষীয়ান অভিনেত্রী তথা রাজনীতিবিদ জয়া বচ্চন (Jaya Bachchan) যখনই কিছু মন্তব্য করেন তখনই তা নিয়ে শুরু হয়ে যায় কাঁটাছেঁড়া ৷ মুম্বইয়ের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে এককথায় সকলেই বলিউড বলেন ৷ ঠিক যেমন বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে টলিউব বা আমেরিকার সিনেমা জগতকে হলিউড বলা হয় ৷ কিন্তু আরব সাগরের তীরে গড়ে ওঠা সিনেমা জগতের মায়ানগরীকে বলিউড বলতে নারাজ বর্ষীয়ান অভিনেত্রী জয়া বচ্চন ৷ সম্প্রতি আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত ফিল্মফেয়ার অনুষ্ঠানে তাঁর মন্তব্য ঘিরে ফের আলোচনা শুরু ৷ ভিডিয়ো ভাইরাল সোশাল মিডিয়ায় ৷
এইবছরের ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ডস (Filmfare Awards) সেরেমনি অনুষ্ঠানে জয়া বচ্চন সম্মানিত হয়েছেন সিনে আইকন পুরস্কারে ৷ মঞ্চে পুরস্কার নিয়ে তিনি ইন্ডাস্ট্রির পরিচিতি তথা আইডেন্টি নিয়ে কথা বলেন ৷ তিনি সকলের কাছে 'বলিউড' শব্দের ব্যবহার বন্ধের অনুরোধ জানান ৷ পুরস্কার হাতে জয়া বলেন, "এটা বলিউড নয় কিংবা হলিউড নয় ৷ এখানে অনেক মানুষ উপস্থিত আছেন, অভিনেতা, শিল্পী, লেখক, পরিচালক এমনকী দর্শক ৷ এখানে সকলকে একসঙ্গে বলিউডের অংশ বলা হচ্ছে ৷ দয়া করে এটা করবেন না ৷"
#JayaBachchan is honoured for her extraordinary contributions to Indian cinema and receives the Cine Icon award from #ShahRukhKhan and #KaranJohar at the #70thHyundaiFilmfareAwards2025WithGujaratTourism— Filmfare (@filmfare) October 11, 2025
Title Partner: @HyundaiIndia
Destination Partner: @GujaratTourism… pic.twitter.com/m4vc4wyNa4
'মিলি' অভিনেত্রী আরও বলেন, "এটা আসলে হিন্দি-ইন্ডিয়ান ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি ৷ আর সেই ইন্ডাস্ট্রিকে সম্মান করুন ৷ এই অনুরোধ সেই মানুষটা করছে যে দীর্ঘ 55 বছর এই বিনোদন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছে ৷" এরপর তিনি পুরস্কার নিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ৷ বলেন, "ধন্যবাদ সকলকে আমাকে এই সম্মানে সম্মানিত করার জন্য ৷ ধন্যবাদ এই ভালোবাসার জন্য ৷ আমি এটা স্বীকার করলাম ৷" জয়া বচ্চনের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন অভিনেতা শাহরুখ খান ও পরিচালক করণ জোহর ৷ এদিন মঞ্চে জয়াকে 'আন্টি' বলেও সম্বোধন করেন পরিচালক করণ ৷
সেই ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে করণ বলেন, "আমরা দুঃখিত এই ধরনের বোকামি করার জন্য ৷ কিন্তু জয়াজি আমার কাছে মায়ের মতো ৷ ফলে আমার সেই অধিকার আছে জয়াজিকে আন্টি বলে ডাকার ৷ তিনি আমাকে সেই ছোটবেলা থেকে চেনেন ৷ আমি সৌভাগ্য যে আমি ওনাকে আমার সিনেমায় পরিচালনা করার সুযোগ পেয়েছি ৷" করণের এই ধরনের কথার পর হলে হাততালির ঝড় ওঠে ৷ করণ জোহর ও জয়া বচ্চন একসঙ্গে কাজ করেছেন 'কভি খুশি কভি গম' ও 'কাল হো না হো' সিনেমায় ৷