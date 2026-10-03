সৃজিতের হাত ধরে বড়বর্দায় ব্রেক দিব্যাণীর, মেগাতে ফিরবেন 'ফুলকি' খ্যাত অভিনেত্রী ?

সৃজিতের হাত ধরে বড়বর্দায় ব্রেক দিব্যাণীর, মেগাতে ফিরবেন 'ফুলকি' খ্যাত অভিনেত্রী ?
Divyani Mondal Interview:সৃজিতের হাত ধরে বড়পর্দায় ডেবিউ 'ফুলকি' ধারাবাহিক খ্যাত অভিনেত্রী দিব্যাণীর। ছবিতে নিজের চরিত্র-আগামীর পরিকল্পনা নিয়ে প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্তর সঙ্গে আড্ডা জমে উঠল তাঁর।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 3, 2026 at 3:07 PM IST
কলকাতা, 3 অক্টোবর: দুর্গা পুজোর আবহে একাধিক সিনেমা মুক্তি পাচ্ছে ৷ বড়পর্দায় এবার সাহিত্যকে তুলে ধরছেন পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায় ৷ ছবির নাম 'এম্পারর ভার্সেস শরৎচন্দ্র'। আবির চট্টোপাধ্যায়, টোটা রায়চৌধুরীর পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যাবে দিব্যাণী মণ্ডলকে ৷ সৃজিতের হাত ধরেই বড়পর্দায় ডেবিউ 'ফুলকি' ধারাবাহিক খ্যাত অভিনেত্রীর ৷ এই ছবিতে নিজের চরিত্র থেকে আগামীর পরিকল্পনা নিয়ে ইটিভি ভারতের সঙ্গে আড্ডায় দিব্যাণী ৷
ইটিভি ভারত: প্রথম বড় পর্দায় কাজ, কেমন অভিজ্ঞতা হল?
দিব্যাণী: খুব ভালো। ভারতী খুব শান্তশিষ্ট একজন মানুষ। তবে, নিজের মতামত রাখতে সে পিছপা নয় কখনোই। সে সাহসী। আমি নভেম্বরে ফুলকির শুটিং শেষ করেছি। আর জানুয়ারি মাসের ৩ তারিখ থেকেই এই ছবির কাজ শুরু হয়ে গেছে। আড়াই বছরেরও বেশি সময় ধরে চলেছিল সিরিয়ালটা। প্রতিটা নার্ভে ঢুকে বসেছিল ফুলকি চরিত্রটা। তার থেকে বেরিয়ে খুব কম সময়ের মধ্যে সাহিত্যের পাতা থেকে উঠে আসা চরিত্র ভারতী হয়ে উঠতে হয়েছে আমাকে। প্রত্যেক অভিনেতা-অভিনেত্রীর চেকলিস্টেই পছন্দের পরিচালকদের নাম থাকে। যাঁদের সঙ্গে তিনি কাজ করতে চান। আমার চেকলিস্টে অনেকের মধ্যে সৃজিত দা'রও নাম আছে। তবে, ভাবিনি প্রথম কাজটাই ওঁর সঙ্গে হবে। এটা যেমন বড় প্রাপ্তি, তেমনই আবির দা, টোটা দা, তথাগত দা, মিমি দি, দেবাশিস দা, ঋক দা সবার সঙ্গে কাজ করেই আনন্দ পেয়েছি এবং শিখেছি।
ইটিভি ভারত: ভারতী হয়ে ওঠা চ্যালেঞ্জিং ছিল?
দিব্যাণী: মাত্র কুড়ি দিন সময় পেয়েছি তৈরি হওয়ার জন্য। স্ক্রিপ্ট পড়া, লুক সেট, ওয়ার্কশপ- একসঙ্গে চলেছে তিনটে কাজ। এর মাঝে ক্রিসমাসের আনন্দ ছিল, ছুটির আমেজ ছিল। সবকিছুর মজা একটু কমিয়ে জীবনের প্রথম ছবির কাজে মন দিয়েছিলাম। যতটা ভালো করা যায় চেষ্টা করেছি। বাকিটা দর্শক বলবেন।
ইটিভি ভারত: সৃজিত দা'র সঙ্গে কাজ করে কেমন লাগল? রাগি মনে হল?
দিব্যাণী: স্ক্রিপ্ট মুখস্থ না করে গেলে বকেন। না হলে না। আমি মুখস্থ করেই গিয়েছিলাম। তাই বকা খাইনি। অনেকদিন ধারাবাহিকে কাজ করার দরুণ আমার অভ্যাস আছে পাতার পর পাতা মুখস্থ করার। ফলে, আমার অসুবিধা হয়নি। শুধু সৃজিত দা'কে বলেছি আমাকে কী করতে হবে বলে দাও। আমি আর ঋক দা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে কাজ করেছি। যে সময়ে মানুষ স্বাধীনতার জন্য লড়ছে, সেই সময়ে আমরা স্বাধীনতার কথা বলার পাশাপাশি প্রেমটাও করছি। তখনকার প্রেম তো আজকের মতো ছিল না। তাকানো, হাত ধরার মধ্যেও পার্থক্য ছিল অনেক।
ইটিভি ভারত: আগামী দিনে কীরকম চরিত্রের অপেক্ষায় দিব্যাণী?
দিব্যাণী: আমি ভার্সেটাইল অভিনেত্রী হতে চাই। সব ধরনের চরিত্র করতে চাই। কোনও একটা টাইপে নিজেকে বেঁধে রাখতে চাই না। তবে, তার জন্য আমাকে অনেক খাটতে হবে। যাঁরা ভার্সেটাইল তাঁদের জীবনে অনেক পরিশ্রম আর অনেক নিষ্ঠা আছে। আমার অনেকটা পথ যেতে হবে এখনও। অনেক পরিশ্রম বাকি। অনেক শেখা বাকি। এমনভাবে নিজেকে তৈরি করতে চাই যাতে আমাকে সবরকম রোলের জন্য মানায়।
ইটিভি ভারত: আর ফেরা হবে ধারাবাহিকে?
দিব্যাণী: আপাতত প্ল্যান নেই। আমি অস্বীকার করতে পারব না যে 'ফুলকি'ই আমাকে পরিচিতি দিয়েছে, মানুষের ভালোবাসা দিয়েছে। তবে, এক্ষুণি আমি মেগাতে ফিরব না। কারণ আরও নিজেকে তৈরি করতে হবে। তাই সময় চাই। আর মেগাতে যে টাইট শিড্যুলে কাজ হয় তাতে সময় বের করা কঠিন হয়ে পড়ে। আর কোনও সিরিয়াল যদি একবার হিট হয়ে যায় তা হলে তা অনেকদিন ধরে চলে। ফলে, লিড রোল যারা করে তারা বেশ অনেকদিনের জন্যই আটকা পড়ে যায়। তাই কয়েকদিন নিজেকে শেখার জন্য দিতে চাই।
ইটিভি ভারত: স্বপ্নের নায়ক কে?
দিব্যাণী: শাহরুখ খান, আহান ভাট। এছাড়া দেব দা, যীশু দা, বুম্বা আঙ্কল। এঁদের সঙ্গে কাজ করার স্বপ্ন দেখি আমি। আমার পছন্দের তিন নায়িকার কথাও বলি? আলিয়া ভাট, শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়, শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। শ্রাবন্তী দি'র মতো 'ঠাকুমার ঝুলি'র ঠাকুমার রোলটা কখনও পেলে লুফে নেবো। একইভাবে শুভশ্রী দি'র 'ইন্দুবালা ভাতের হোটেল'-এর ইন্দুবালার রোলটা পেলেও খুশি হব। আমি ক্যারাটে জানি। তাই অ্যাকশন করার সুযোগ আছে এমন রোলও করতে চাই। আলিয়া ভাটের গাঙ্গুবাঈয়ের মতো একটা চরিত্র পেলে খুশি হব। কিংবা 'জিগরা'তে আলিয়া ভাটের মতো চরিত্রটা পেলেও মনটা ভরে যাবে।