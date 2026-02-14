টলিউডের নতুন জুটি দিব্য-দিব্যাণী
পোস্টারে একে অপরের ঠোঁটে চুম্বনে প্রস্তুত দিব্য আর দিব্যাণী । বোঝাই যাচ্ছে, আপাদমস্তক প্রেমের গল্প বলতে চলেছেন অভিমন্যু মুখোপাধ্যায় ।
কলকাতা, 14 ফেব্রুয়ারি: ভ্যালেন্টাইন্স ডে'র আবহেই আরও একটি ভালোবাসায় ভরা, রোম্যান্সে ভরা ছবির ঘোষণা । আয়োজনে 'দাগ ক্রিয়েটিভ মিডিয়া'। দিব্যজ্যোতি দত্ত এবং দিব্যাণী মণ্ডলকে নিয়ে বড় পর্দায় ছবি নিয়ে আসছেন প্রযোজক রানা সরকার । পরিচালক অভিমন্যু মুখোপাধ্যায় ।
দিব্য এবং দিব্যাণী দু'জনেই ছোটপর্দার বড় মুখ ।
পোস্টারে একে অপরের ঠোঁটে চুম্বনে প্রস্তুত দিব্য আর দিব্যাণী । সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, আপাদমস্তক প্রেমের গল্প বলতে চলেছেন অভিমন্যু মুখোপাধ্যায় । অন্য ধারার ছবির দুনিয়ায় নির্ভেজাল প্রেমের গল্প এখন আর কই ? কুলোর বাতাস দিতে এসেছে 'মন মানে না'। সেখানেও নেই তারকা মুখ । উত্তম-সুচিত্রা, প্রসেনজিৎ-ঋতুপর্ণা, দেব-শুভশ্রী, জিৎ-কোয়েলের মতো জুটির প্রেমেভরা ছবি দেখতে বাঙালি বরাবর ভালোবাসে । সেখানে কোথায় যেন শূন্যতা ! সেই শূন্যতা পূরণের চেষ্টা করতে উদ্যোগী অনেকেই । কিন্তু সাফল্য সেই স্তরে আসছে না তা বলাই বাহুল্য ।
প্রথমবার প্রযোজক আর পরিচালক জুটি বাঁধছেন নতুন ছবি 'রেড ফ্ল্যাগ: ভালোবাসা বেশি'তে । রোম্যান্টিক জুটি হিসেবে নিয়েছেন দিব্যজ্যোতি দত্ত আর দিব্যাণী মণ্ডলকে । সম্প্রতি সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে' ছবির মাধ্যমে সিনেমায় পা রেখেছেন দিব্যজ্যোতি দত্ত । প্রশংসা পেয়েছেন দর্শকের । ওদিকে দিব্যাণীকেও দেখা যাবে 'ঠাকুমার ঝুলি' ওয়েব সিরিজে । দু'জন প্রায় আনকোরা মুখ নিয়ে বড় পদক্ষেপ করতে চলেছেন রানা সরকার ।
তবে, দিব্যাণীর ঝুলিতেও আছে একের পর এক ছবি । তালিকায় 'এম্পারর ভার্সেস শরৎচন্দ্র', 'গুনগুন করে মন মহুয়া'। প্রথম ছবির পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায় । দ্বিতীয়টি মহুয়া রায়চৌধুরীর জীবনীছবি । সেখানে তরুণী মহুয়ার ভূমিকায় দিব্যাণী । নায়ক-নায়িকার নামে 'দিব্য'যোগ রয়েছে । বড়পর্দায় দু’জনকেই প্রথম এনেছেন সৃজিত । এই দুই যোগ কি আগামী যাত্রার পথ প্রশস্ত করবে ? এবার সেটাই দেখার ।
রানার কথায়, "কাউকে না কাউকে তো ঝুঁকি নিতেই হবে ! দেব বা জিৎকে আজকের জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছিলেন শ্রীকান্ত মোহতা, মহেন্দ্র সোনি, হরনাথ চক্রবর্তী, রাজ চক্রবর্তীর মতো প্রযোজক-পরিচালকেরা । তাই তো দেব বা জিৎ-কে নিয়ে এত মাতামাতি !"
জানা যাচ্ছে, 'পাগলু', 'চ্যাম্প'-এর সেই ঘরানাকে ফিরিয়ে আনতে 'রেড ফ্ল্যাগ: ভালোবাসা বেশি'কে পরিচালক প্রেম, অ্যাকশন, ইমোশন আর গানে মুড়ে দেবেন । শুটিং শুরু হবে মে মাসে । এখন চিত্রনাট্যের শেষ মুহূর্তের মেরামত চলছে । দিব্যাণীকে ছবিতে বাইক চালাতে, অ্যাকশন করতে দেখা যাবে । দিব্যজ্যোতি ফের মন দিয়েছেন শরীরচর্চায় । খুব চেনা গল্পকে এই প্রজন্মের মতো করে বানাতে চলেছেন অভিমন্যু মুখোপাধ্যায় । ছবিতে জানা গল্পকে এই প্রজন্মের মোড়কে মুড়ে উপহার দেবেন অভিমন্যু । গল্পের দিকে তাকালে দেখা যায়, গ্রামের ছেলে জয় । শহুরে কন্যে রঞ্জা । গ্রামে বেড়াতে এসে রঞ্জা ভালোবেসে ফেলবে জয়কে । তার পর কী হবে সেটাই দেখার । সব ঠিক থাকলে ছবি মুক্তি পাবে চলতি বছরের শীতে ।