হিট অ্যান্ড রান কেসে অভিযুক্ত জনপ্রিয় এই অভিনেত্রী ! ধরিয়ে দিল সিসিটিভি

হিট অ্যান্ড রান কেসে অভিযুক্ত জনপ্রিয় এই অভিনেত্রী ! ধরিয়ে দিল সিসিটিভি
খুব তাড়াতাড়ি অভিনেত্রীকে হিট অ্যান্ড রান মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ হেফাজতে নেবে বলে জানা গিয়েছে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 25, 2025 at 12:59 PM IST
হায়দরাবাদ, 25 অক্টোবর: হিট অ্যান্ড রান কেসে (hit and run case) গত সাতদিন ধরে খোঁজ চলছিল অভিযুক্তের ৷ অবশেষে রাস্তার ধারে থাকা সিসিটিভি ফুটেজ সনাক্ত করে দিল অভিযুক্তকে ৷ বেঙ্গালুরুর ব্যাতারায়ণপুরা এলাকায় হিট অ্যান্ড রান কেসে অভিযুক্ত হিসেবে উঠে এসেছে জনপ্রিয় কন্নড় অভিনেত্রী এবং প্রাক্তন বিগ বস প্রতিযোগী দিব্যা সুরেশের (Divya Suresh) নাম। অভিযুক্তের খোঁজ পেতেই জোরকদমে তদন্ত শুরু রেছে পুলিশ ৷
কবে ঘটেছে দুর্ঘটনা ?
পুলিশ সূত্রে খবর, 4 অক্টোবর রাত দেড়টা নাগাদ ব্যাতারায়ণপুরা এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটে ৷ দীপাঞ্জলিনগরের বাসিন্দা কিরণ জি. অভিযোগটি দায়ের করেছেন। অভিযোগকারী জানিয়েছেন যে, আহতদের চিকিৎসা চলার কারণে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করতে দেরি হয়েছে ৷ ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS) এর ধারা 281 এবং 125(a) এবং ভারতীয় মোটরযান আইনের ধারা 134(a), 134(b) এবং 187-র অধীনে গাড়ির চালকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।
The #Kannada Actress and #Biggbosskannada contestant #DivyaSuresh was identified as the driver in a hit and run incident that injured 3 people at Byatarayanapura, in #Bengaluru around 1:30 am on Oct 4.The car has been seized and investigation is ongoing. pic.twitter.com/UMBLLPL6bq— Yasir Mushtaq (@path2shah) October 24, 2025
অভিযুক্তকে চেনালো সিসিটিভি
অভিযোগ, ওই দিন কিরণ, অনুষা এবং অনিতা বাইকে করে ফিরছিলেন ৷ সেই সময় ব্যাতারায়ণপুরা থানার দিক থেকে তীব্র গতিতে আসা দিব্যা সুরেশের গাড়িটি ওই তিন বাইক আরোহীকে ধাক্কা মারে। তারা রীতিমতো ছিটকে পড়েন। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, গাড়িটি বাইকে সজোরে ধাক্কা দেয় এবং দ্রুত গতিতে পালিয়ে যায় ৷ অনুশা ও কিরণের অল্প বিস্তর আঘাত লাগলেও গুরুতর চোট পান অনিতা। তাঁর পা ভেঙে গিয়েছে। অস্ত্রোপচার করতে হবে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক। যার খরচ প্রায় 2 লাখ টাকা ৷
তবে, পুলিশ এই দাবিও যাচাই করছে যে বাইক আরোহীরা কুকুরের ঘেউ ঘেউ এড়াতে গাড়ির দিকে সামান্য ঘুরেছিলেন ৷ যা দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। তারও তদন্ত চলছে। অনিতার পরিবার জানিয়েছে যে তাঁকে 2 লাখ টাকা খরচ করে অস্ত্রোপচার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ডাক্তাররা তাঁকে বেট রেস্ট নেওয়ার পরামর্শও দিয়েছেন। পুলিশের মতে, দিব্যা সুরেশ বর্তমানে একটি প্রোজেক্টের শুটিংয়ে ব্যস্ত আছেন ৷ খুব তাড়াতাড়ি তাঁকে হিট অ্যান্ড রান মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নেওয়া হবে।