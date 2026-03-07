দাম্পত্য জীবনে অকথ্য যৌন নির্যাতনের গল্প, আসছে দিব্যা দত্তের নয়া ওয়েব সিরিজ 'চিড়াইয়া'

ETV Bharat / entertainment

দাম্পত্য জীবনে অকথ্য যৌন নির্যাতনের গল্প, আসছে দিব্যা দত্তের নয়া ওয়েব সিরিজ 'চিড়াইয়া'

বিয়ে মানেই অকথ্য যৌন লিপ্সা মেটানোরও অবাধ লাইসেন্স? প্রশ্ন তোলে এই নয়া হিন্দি ওয়েব সিরিজ 'চিড়াইয়া' ৷

Chiraiya
দিব্যা দত্তের নয়া ওয়েব সিরিজ 'চিড়াইয়া' (ছবি-সংগৃূহীত)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 7, 2026 at 5:42 PM IST

কলকাতা, 7 মার্চ: আন্তর্জাতিক নারী দিবসের পরপরই ওটিটিতে আসছে নতুন হিন্দি ওয়েব সিরিজ 'চিড়াইয়া' । মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাবে দিব্যা দত্ত-কে ।

নারীর জীবনে ধামাচাপা দেওয়া ইচ্ছা, অনিচ্ছা, সম্মতি, অসম্মতির গল্প নিয়ে আসছে ছয় এপিসোডের নয়া হিন্দি ওয়েব সিরিজ 'চিড়াইয়া'। পারিবারিক বাঁধনের উষ্ণতা, সম্পর্কের নিরাপত্তা আর রীতিনীতির আবরণে অনেক সময়ই চাপা পড়ে যায় এমন কিছু সত্যি, যা একজন নারীর বলা হয় না কখনও । মনের কথা মনেই চাপা পড়ে থাকে তার । কেউ খবরও রাখে না তার । এই অস্বস্তিকর অথচ জরুরি বাস্তবকেই সামনে আনতে এবার নতুন গল্প নিয়ে হাজির হচ্ছে প্রযোজনা সংস্থা এসভিএফ । তাদের প্রথম হিন্দি ডিজিটাল সিরিজ হতে চলেছে 'চিড়াইয়া' অর্থাৎ 'চড়াই পাখি' । জিও হটস্টার-এ এই সিরিজ মুক্তি পেতে চলেছে আগামী 20 মার্চ ।

সম্প্রতি হাজির হয়েছে সিরিজটির ট্রেলার । সেখানেই রয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা । বলা হয়েছে-বিয়ে মানেই সম্মতি নয় । কোনও সম্পর্ক, এমনকী দাম্পত্য সম্পর্কও কোনও নারীর শরীর, কণ্ঠ বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার কেড়ে নিতে পারে না । সিরিজটি পরিচালনা করেছেন শশান্ত শাহ । কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র কমলেশের ভূমিকায় দেখা যাবে দিব্যা দত্তকে । তা ছাড়াও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন সঞ্জয় মিশ্র, টিনু আনন্দ, সরিতা যোশী, অঞ্জুম সাক্সেনা, ফয়জল রাশিদ, প্রসন্ন বিস্ত ও সিদ্ধার্থ শাহ ।

ট্রেলার গল্পের খানিকটা আভাস দিয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে কমলেশ নামের এক আদর্শ পুত্রবধূকে । বাইরে থেকে যার সংসার নিখুঁত ও স্থিতিশীল । কিন্তু হঠাৎই তাঁর সেই নিরাপদ পৃথিবী ভেঙে পড়ে, যখন সে জানতে পারে তার ননদ পূজা নিজের দাম্পত্য জীবনেই অকথ্য যৌন নির্যাতনের শিকার । এই সত্যি সামনে আসতেই দ্বিধার মধ্যে পড়ে যায় কমলেশ । একদিকে পরিবারের সম্মান রক্ষা, অন্যদিকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর দায় । ধীরে ধীরে সেই দ্বন্দ্বই পরিণত হয় গভীর ব্যক্তিগত লড়াইয়ে, যেখানে প্রশ্নের মুখে পড়ে বহুদিনের প্রথা, সামাজিক বিশ্বাস এবং পুরুষতান্ত্রিক কাঠামো । এরপর কী হয় সেটাই দেখার ।

অভিনেত্রী দিব্যা দত্ত তাঁর চরিত্র কমলেশ প্রসঙ্গে বললেন, "'চিড়াইয়া' শুধু একটি গল্প নয়, এটি সেই নীরবতার আয়না যা আমরা মেয়েরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বয়ে নিয়ে চলেছি । কমলেশ এমন এক নারী, যে পরিবারের মূল্যবোধে বড় হয়েছে, কিন্তু সে অন্যায়ের মুখোমুখি হলে নিজেকে চিনতে শেখে । তার প্রতিবাদী সত্ত্বা মাথাচাড়া দেয় । কমলেশ আমার হৃদয়ের একটা টুকরো ।"

অভিনেতা সঞ্জয় মিশ্রর কথায়, "এই সিরিজের সবচেয়ে বড় শক্তি তার সততা । গল্পটি কোনও চরিত্রকে একমাত্রিক নায়ক বা খলনায়ক বানায় না । বরং দেখায় কীভাবে সমাজের বিশ্বাস, ভয় আর চাপে অনেক সময় অন্যায়কে নীরব সমর্থন দেওয়া হয় ।" পরিচালক শশান্ত শাহ বলেন, "এই সিরিজ নির্মাণ আমার কাছে ছিল অত্যন্ত আবেগঘন অভিজ্ঞতা । নারীর প্রতিদিনের অভ্যস্ত নীরবতা, মেনে নেওয়ার মানসিকতা এই গল্পের জন্ম দিয়েছে ।"

এসভিএফ-এর পক্ষ থেকে সংস্থার অন্যতম মুখপাত্র অভিষেক দাগা বলেন, "চিড়াইয়া'-র মাধ্যমে আমরা এমন এক গল্প বলতে চলেছি, যা একদিকে অস্বস্তিকর সত্যির মুখোমুখি দাঁড় করায়, অন্যদিকে এটি বলা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । ট্রেলারটিতে সেই গল্পের এক ঝলক দেখা যায় যেখানে কঠিন সত্যগুলো সামনে আসে মানবিক আবেগের গভীরতার সঙ্গে । আমার মনে হয়, এ ধরনের গল্প শুধু দর্শকদের বিনোদনই দেয় না, গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রশ্ন নিয়েও ভাবতে বাধ্য করে ।"

20 মার্চ থেকে জিও হটস্টারে 'চিড়াইয়া'র স্ট্রিমিং শুরু । দর্শকের মনে জাগবে অনেক প্রশ্ন, যার উত্তর লুকিয়ে সিরিজেই-এমনই দাবি নির্মাতাদের ।

