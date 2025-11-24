সরে গেলেন দিতিপ্রিয়া ! চিরদিনই তুমি যে আমার ধারাবাহিকে কে হবেন অপর্ণা ?

সরে গেলেন দিতিপ্রিয়া ! চিরদিনই তুমি যে আমার ধারাবাহিকে কে হবেন অপর্ণা ?
দিতিপ্রিয়া লিখিতভাবে ধারাবাহিক থেকে সরে যাওয়ার কারণ জানিয়েছেন ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 24, 2025 at 1:34 PM IST
কলকাতা, 24 নভেম্বর: শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার কারণে 'চিরদিনই তুমি যে আমার' ধারাবাহিক থেকে সরে গেলেন দিতিপ্রিয়া রায় ৷ আজ দুপুর 12:12 মিনিটে অভিনেত্রী জানিয়েছেন শারীরিক ও মানসিক অপারগতার জন্য তিনি আর সিরিয়ালটি করতে পারছেন না৷ এক্ষেত্রে তাঁকে কোনওরকম জোরাজোরি করা অনৈতিক বলে জানিয়েছে আর্টিস্ট ফোরাম।
সোমবার এক প্রেস বিবৃতি জারি করা হয়েছে ৷ যেখানে জীতু কমল ও দিতিপ্রিয়ার সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে ৷
এদিন দুপুরেই আর্টিস্ট ফোরামের তরফ আরও জানানো হয়েছে, গত 22 নভেম্বর ফোরাম অফিসে জীতু এবং দিতিপ্রিয়ার বিষয়টি নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়৷ হাজির ছিলেন সংশ্লিষ্ট চ্যানেল কর্তৃপক্ষ, প্রযোজনা সংস্থার প্রতিনিধিরা, দিতিপ্রিয়া রায়, জীতু কমল ও আর্টিস্ট ফোরামের কার্যকরী সমিতির সদস্যরা৷ সেই সভায় দিতিপ্রিয়া সাফ জানান এই সিরিয়ালে তিনি আর ভবিষ্যতে কাজ করতে চান না। এরপর ফোরামের তরফ থেকে তাঁকে এবং সংশিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হয় প্রযোজনার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য শিল্পীদের এবং কলাকুশলীদের স্বার্থে বিষয়টি নিয়ে ভাবার জন্য।
এ বিষয়ে বহু মত বিনিময় হয় তাও জানানো হয়। ফোরাম থেকে দিতিপ্রিয়াকে জানানো হয় যেহেতু প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে তাঁর কোনও লিখিত চুক্তি নেই, তাই ইন্ডাস্ট্রির প্রচলিত এবং ফোরামের নিজস্ব নিয়ম অনুযায়ী তিনি অন্তত 2 মাসের নোটিস দিতে বাধ্য, কাজটি ছাড়ার আগে। দিতিপ্রিয়া তাঁর শারীরিক ও মানসিক অপারগতার কারণে এই নিয়মে শিথিলতার জন্য আবেদন করেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সম্মতিতে এই 'নোটিস পিরিয়ড' শুধুমাত্র এই ক্ষেত্রের জন্য কমিয়ে 15 দিন করা হয়। দিতিপ্রিয়া জানান, তিনি এই বিষয়ে তাঁর সম্মতি জ্ঞাপন করে 23 নভেম্বর সন্ধে 7টার মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে ইমেইল পাঠাবেন।
কিন্তু অভিনেত্রীর আকস্মিক অসুস্থতার কারণে সেই ইমেইল গতকাল করব উঠতে পারেননি। আজ 24 নভেম্বর দুপুরে দিতিপ্রিয়া লিখিতভাবে জানিয়েছেন শারীরিক ও মানসিক অপারগতার জন্য তিনি আর এই সিরিয়ালটি করতে পারছেন না। এক্ষেত্রে কোনওরকম জোরাজোরি করা অনৈতিক বলে মনে করে ফোরাম। তাই বিষয়টি বিবেচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য চ্যানেল এবং প্রযোজনা সংস্থাকে অনুরোধ জানিয়েছেন আর্টিস্ট ফোরাম। তারা এই বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত নেবে তাতে ফোরাম কোনও হস্তক্ষেপ করবে না ৷ তবে, ফোরামের একটাই আবেদন ধারাবাহিকটি যেন চালু থাকে এবং এর সঙ্গে জড়িত সব সহশিল্পী ও কলাকুশলীদের আর্থিক নিরাপত্তা যেন বিঘ্নিত না হয়।