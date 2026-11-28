'কে আমি ?' মহাদেবের কন্যা মনসার স্বীকৃতির লড়াই, নতুন ধারাবাহিকে দেবী রূপে দিতিপ্রিয়া
Manasamangal Serial: চাঁদ সওদাগরের সঙ্গে মনসার সংঘাত থেকে বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনি নিয়ে ছোটপর্দায় আরও একবার 'মনসামঙ্গল'। দেবী অবতারে দিতিপ্রিয়া রায়।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 28, 2026 at 7:32 AM IST
কলকাতা, 28 নভেম্বর: বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় আসছে নতুন ধারাবাহিক 'মনসা মঙ্গল'। সর্পদেবী অর্থাৎ দেবী মনসার ভূমিকায় দেখা যাবে দিতিপ্রিয়া রায়কে। এর আগেও এক বাংলা বিনোদন চ্যানেলে সম্প্রচারিত হয় 'মনসা' শিরোনামের একটি ধারাবাহিক। বিপুল জনপ্রিয়তা পায় সেই ধারাবাহিকটি। এবার আরও একবার ছোটপর্দায় দেখা যাবে নাগকন্যা মনসার দেবী মনসা হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার কাহিনি।
মহাদেবের গভীর ধ্যান থেকে জন্ম হয়েছিল এক কন্যার। যিনি নিজের ভাগ্য নিজেই গড়েছিলেন। দেবী চণ্ডীর ক্রোধে হারিয়েছিল তাঁর বাম চোখ। নির্বাসিত হয়েছিলেন পাতাললোকে। স্বর্গলোক মনসাকে প্রত্যাখ্যান করলেও তাঁকে আপন করে নিয়েছিল নাগলোক। তিনি অধিষ্ঠাত্রী হয়েছিলেন নাগলোকের।মনসা কখনও সিংহাসন চাননি। চেয়েছিলেন স্বীকৃতি। মহাদেবের কাছে তাঁর প্রশ্ন ছিল, "কে আমি?" ধারাবাহিকে বেহুলা, লখিন্দর থেকে চাঁদ সওদাগর সকলকেই দেখানো হবে। চাঁদ সওদাগরের সপ্তডিঙা ডুবিয়ে দেওয়া থেকে তাঁর হাত থেকে পুজোপ্রাপ্তি সবই উঠে আসবে ধারাবাহিকের পরতে পরতে।
প্রসঙ্গত, 'চিরদিনই তুমি যে আমার' ধারাবাহিক শেষ হওয়ার পর থেকেই দর্শকের মনে প্রশ্ন ছিল কবে আবার ছোটপর্দায় ফের আসবেন দিতিপ্রিয়া? এবার প্রশ্নের অবসান হতে চলেছে। এবার দেবী মনসার অবতারে ফিরছেন এক সময়ের রানী রাসমণি। সম্প্রতি হাজির হয়েছে আসন্ন 'মনসামঙ্গল'-এর প্রোমো। সেখানে মহাদেবের ভূমিকায় সপ্তর্ষি মৌলিক, চাঁদ সওদাগরের ভূমিকায় হানি বাফনা, চণ্ডীর ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে রুকমা রায়কে। এ ছাড়াও রয়েছেন অভ্রজিৎ চক্রবর্তী, স্নেহা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীতমা ভট্টাচার্য-সহ আরও অনেকে।
কবে থেকে কোন সময়ে আসছে এই ধারাবাহিক তা জানা যায়নি এখনও। তবে, প্রোমো দেখেই দর্শকের এই ধারাবাহিক নিয়ে আগ্রহ ধারা পড়ছে সামাজিক মাধ্যমে।