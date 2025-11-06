'এখনও এত ইগো !...' জিতুকে নিয়ে পোস্ট, অনুরাগীদের ক্ষোভের মুখে দিতিপ্রিয়া

'এখনও এত ইগো !...' জিতুকে নিয়ে পোস্ট, অনুরাগীদের ক্ষোভের মুখে দিতিপ্রিয়া
'চিরদিনই তুমি যে আমার' ধারাবাহিকের হাত ধরে আর্য্য ও অপর্ণা দর্শকদের কাছের হয়ে উঠেছেন ৷ তারমধ্যেই ফের সমালোচনার শিকার দিতিপ্রিয়া ৷
হায়দরাবাদ, 6 নভেম্বর: কয়েক ঘণ্টা আগেও সোশাল মিডিয়ায় নিজের খোলা পিঠের ছবি দিয়ে ভক্তকূলে ঝড় তুলেছিলেন ৷ তারপর আচমকাই ভর্তি হতে হয় হাসপাতালে ৷ গুরুতর অসুস্থ টেলি-অভিনেতা জিতু কমল (Jeetu Kamal) ৷ নাম না করে তাঁর সুস্থ হওয়ার কামনা করতেই সোশাল মিডিয়ায় বিদ্রুপের শিকার চিরদিনই তুমি যে আমার-এর সহ-অভিনেত্রী দিতিপ্রিয়া রায় (Ditipriya Roy) ৷
কী হয়েছে জিতুর ?
খবর, বুধবার, 'এরাও মানুষ' শুটিংয়ের সেটে আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েন অভিনেতা। বুকে ব্যথা অনুভব করেন তিনি। তড়িঘড়ি তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। কাঁপুনি দিয়ে নাকি জ্বরও আসে জিতুর। বর্তমানে বাইপাস সংলগ্ন এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন 'চিরদিনই তুমি যে আমার' ধারাবাহিকের 'আর্য'।
জিতুর অসুস্থতার খবরে উদ্বিগ্ন দিতিপ্রিয়া
হাসপাতাল থেকে জিতু কবে ছাড়া পাবেন বা শুটিং সেটে কবে ফিরবেন তা এখনও জানা যায়নি ৷ এই অবস্থায় পর্দার 'অপর্ণা' অর্থাৎ দিতিপ্রিয়া সামাদিক মাধ্যমে অভিনেতা যাতে দ্রুত সেড়ে ওঠেন সেই কামনা করেছেন ৷ আর তাঁর বার্তা ঘিরেই নেটপাড়ার একাংশ বিশেষ করে জিতুর অনুরাগীরা কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছেন ৷
নেটপাড়ায় ক্ষোভ
এদিন সামাজিক পাতায় দিতিপ্রিয়া লেখেন, "আমার সহশিল্পীর দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন।" এই বার্তায় স্পষ্ট তিনি জিতুকে উদ্দেশ্য করেই বলেছেন ৷ কিন্তু অনুরাগীরা প্রশ্ন তুলেছেন অন্য জায়গায় ৷ কেন জিতুর নাম না করে আরোগ্য কামনা, তাই নিয়ে সমালোচনার শিকার দিতিপ্রিয়া ৷
এক নেটিজেন লেখেন, "কী ধরনের ফর্মালিটি ! বোন, আগে ভালো মনের মানুষ হও ৷ মনের দরজা খোলা রাখো ৷ তাহলে তুমি মানুষের ভালোবাসায় ভরে যাবে। কারো প্রতি রাগ, বিরক্তি বা ঈর্ষা পোষণ করো না।" আবার এক নেটিজেনের কথায়, "আপনার কোন কো-স্টার একটু জানতে পারি... আপনি তো নামটাই নেননি ৷ আমরা বুঝব কী করে.. এখনও এত ইগো... নামও তো নাওনি আবার কাউকে ট্যাগও করোনি ৷"
আবার কেউ লিখেছেন, "যখন তুমি কো-স্টার লেখো সেটা শুনতে ভীষণ ফেক লাগে ৷ কোনও হিউম্যান টাচ নেই ৷ শুধু একটা ফর্মালিটি মাত্র ৷ এমন উইশ করার থেকে বরং বিরত থাকলেই তোমার জন্য ভালো হতো। এখন পাবলিকের গালি খাবে। অভিযোগ করবে সোশ্যাল মিডিয়ার মানুষ খারাপ। কো-স্টারের নাম নিতে সমস্যা কেন? রেস্পেক্ট করলে রেস্পেক্ট পাওয়া যায়। এটা কেবল অন্যের জন্য নয়, তোমার অবস্থানের জন্যও দরকার। জিতুর দর্শক কি তোমার দর্শক নয় ?"
নেটপাড়ায় এই যুদ্ধের মাঝেই সকলেই চাইছেন জিতু কমল দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন এবং ফের সিনেমার শুটিংয়ে ফিরে আসুন ৷ প্রসঙ্গত, বুধবার জিতু শুট করছিলেন শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ৷ এর আগে শ্রাবন্তীর সঙ্গে জিতুকে জুটি বাঁধতে দেখা গিয়েছিল 'বাবুসোনা' সিনেমায় ৷